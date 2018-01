V úterý se dá čekat ve sněmovně velký chaos. Poslanci začali propírat pozvaného expolicistu Komárka

V Poslanecké sněmovně to bude brzy zase vřít, ve středu se mělo hlasovat o důvěře vládě, jenže nastal nečekaný vzrat, jednání bylo přerušeno, kvůli svolání mandátového a imunitního výboru. Řada poslanců požadovala, aby se před hlasováním o důvěře vládě nejdříve rozhodovalo o vydaní, či nevydaní Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka a vypadá to, že se jim jejich přání splní. Sněmovní schůze, která proto byla odložena na úterý odpoledne, předpovídá další dohady a zmatek, současně má totiž začít i plánovaná schůze poslanců.

Ve vzduchu teď visí otázka jestli dříve proběhne hlasování o vládě Andrej Babiše a jak moc tyto údálosti, které se ve Sněmovně odehrály zasáhnou do hlasování o vládě Andreje Babiše, a jaký bude konečný verdikt manfátového a imunitního výboru o výdaní Babiše a Faltýnka k trestnímu stiháná za kauzu Čapí hnízdo.

Celá situace začala být velmi zmatečná ve chvíli, kdy poslanci z hnutí ANO a z hnutí SPD se ve středu rozhodli na jednání mandátového a imunitního výboru pozvat expolicistu Jiřího Komárka, který u soudu hovořil o jisté spolupráci mezi advokátem lobbisty Iva Rittiga Davidem Michalem a vyšetřovatelem kauzy Čapí hnízdo Pavlem Nevtípilem, kvůli kterému Babiš s Faltýnkem zpochybňují policejní postupy informují Lidové noviny.

Prvotní nápad pozvat bývalého detektiva Komárka přišel ze strany politiků SPD, ti totiž mají ve výboru spolu s poslanci hnutí ANO největší počet hlasů. Nabízí se i možnost, že by proto prostřednictvím jejich hlasů zaujal výbor negativní postoj k žádosti policie, a těžko předpovědět, jak by tato skutečnost zasáhla do hlasování Sněmovny o vydání Babiše a Faltýnka. Jisté je, že takovým počínáním by obě strany riskovaly mnoho.

„Do zahájení schůze Sněmovny ve čtrnáct hodin budou mít poslanci k dispozici doporučení výboru,“ přislíbila členka mandátního a imunitního výboru Taťána Malá. Ostatní politici zuří a s pozváním Komárka na jednání výboru absolutně nesouhlasí. „Svědek Komárek nemá na výboru co dělat a vyjadřovat se ke zprávě. Výbor není soudní orgán nebo komise k OKD. Komárkovou úlohou, jsou akorát alibi pro poslance, kteří by výboru nedoporučili zbavit Babiše a Faltýnka imunity,“ vyjádřil Lidovým novinám své obavy předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Mnoho politiků také poukazuje na to, že Komárkova účast je nevhodná už jen proto, že byl nepravomocně odsouzen za nařčení policejního prezidenta Tomáše Tuhého z „brutálního“ úniku informací. Od policie pak odešel a zamířil si to rovnou na finanční ředitelství spadající pod ministerstvo financí, které tehdy vedl Andrej Babiš.

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová navíc Komárkova slova o Nevtípilovi zpochybnila, vypadá to, že úterní sněmovní jednání tak opět ovládně velký chaos.

autor: nab