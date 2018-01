VIDEO Brusel volí Drahoše. Štětina, Pospíšil, Pavel Svoboda s kolegy vám vysvětlí, proč máte taky

Jako první se ujal slova europoslanec Luděk Niedermayer. „Chci prezidenta, kterého si budu vážit,“ řekl jasně a předal své slovo Jaromíru Štětinovi, který zvolení Jiřího Drahoše prý nepovažuje za riziko, jak například straší pomluvačný inzerát na jeho osobu.

„Chci prezidenta, který nebude bezpečnostní riziko pro naši zemi,“ zdůraznil. A v jeho slovech ho dále podpořil i další europoslanec Jiří Pospíšil, kterému se zamlouvá i to, že Drahoš šéfoval Akademii věd. „Chci prezidenta, který si váží vzdělání,“ uvedl a pro vyslovení dalšího důvodu, proč volit Jířiho Drahoše, předal mikrofon kolegovi Tomáši Zdechovskému. „Chci prezidenta, který bude hájit skutečné české zájmy,“ uvedl svůj požadavek.

Pokračoval Pavel Svoboda slovy, že by si přál prezidenta, kterému zaleží na naší republice. „A také na našem společném dobru,“ dodal. Pro Stanislava Polčáka by prý Jiří Drahoš představoval i dobrého kapitána. „A to dobrého kapitána do rozbouřených vod,“ zkonkretizoval. Jako poslední se pro Drahoše vyslovila europoslankyně Michaela Šojdrová, podle které je to navíc i velmi šarmantní muž. „A hlavně naslouchá lidem,“ uzavřela.

autor: nab