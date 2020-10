VIDEO Co to sakra je? Joe Biden chtěl udělat dojem. Masivní mítink, silný politik, favorit voleb. Ale vylezlo tohle...

reklama

Auta byla také namísto příznivců i před pódiem, zřejmě ze strachu z koronaviru. Takže v rámci dodržování odstupů mohli příznivci před pódium přijet vlastními vozy a Bidenův projev tak připomínal spíše autokino.



Dodržování rozestupů nebylo problémem ani pro ty, co k pódiu přišli pěšmo, jelikož, jak ukazují pořízené záběry, takových moc nebylo.



Zatímco by se ze záběrů, které točí kameramani, mohlo zdát, že Biden svůj projev plamenně pronáší z vlastní hlavy...

... ve skutečnosti je pod kameramanem dosti velké čtecí zařízení...

To ale příliš lidí nezjistilo, jednoduše proto, že jich na setkání moc nebylo:

Kompletní atmosféru z Bidenova setkání můžete spatřit na těchto záběrech:

Joe Biden reads from a teleprompter as he delivers remarks in Detroit tonight #JoeBiden #Biden2020 #Biden pic.twitter.com/rSA1DEH6an — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) October 16, 2020

I aut přijelo méně než k průměrnému supermarketu:

A couple hundred cars are pulled up for tonight’s “Motor City for Joe & Kamala” campaign event in Detroit #Biden2020 #DriveIn #Biden #Detroit pic.twitter.com/QYEpXLSmtZ — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) October 16, 2020

Zatímco na setkání voličů Bidena nebyl problém zabrat místo v první řadě, příznivci Donalda Trumpa v Maconu v Georgii se museli popasovat s velkými davy lidí, majících zájem se s americkou hlavou státu vidět naživo.

Tonight #CSPAN will have live unfiltered coverage of Pres Trump's KAGA rally in Macon, GA at 7pmET on C-SPAN2 & https://t.co/h1wReFWBbA pic.twitter.com/6Z7uYw9u1x — Andrew Malcolm (@AHMalcolm) October 16, 2020

Atmosféra Trumpova setkání pak již nebyla jen ve znamení troubení aut. Ozýval se i silný potlesk a jásot jeho příznivců.

I přesto, že by se podle porovnání mohlo zdát, že se Trump těší větší podpoře veřejnosti než Biden, někteří již mají jasno v tom, že údajně nemá šanci, aby uspěl.



Volební analytik zpravodajství ABC News Nate Silver, který během minulých voleb ukazoval data, že Hillary Clintonová uspěje s více než 70% pravděpodobností, zavrhuje možnost Trumpova vítězství i tentokrát. Nyní si je však jistý ještě více.



Na serveru Fivethirtyeight Silver tvrdí, že Biden vyhraje na 87 % Trumpovi dává šanci pouze 12 %. Zbývající jedno procento je ponecháno pro možnost patové situace, kdy by nepřevažovali volitelé ani jednoho z kandidátů.

Silverův volební model má být založen na 40 tisících simulací, z nichž ve stovce případů vyplývá, že pokud by Trump zvítězil, tak bude výsledek velmi těsný, naopak vítězství Bidena některé scénáře ukazují jakožto enormí, kdy by se počet volitelů demokratického nominanta přiblížil až třem stovkám z celkových 538. Trump dle modelu údajně nemá ani v jednom ze sta scénářů převýšit hranici 150 volitelů.



Nejvíce vyrovnané šance mají mít kandidáti v Ohiu, Georgii, Iowě a v Severní Karolíně, velmi nízké rozdíly do pěti procent jsou ale dle modelu i v mnoha dalších státech, mezi nimiž je i Florida s 29 voliteli či Arizona s 11.



„Prezidentu Trumpovi dochází čas. Joe Biden vede v národních anketách dvojciferně a volební průzkumy na státní úrovni jsou jen o málo bližší. Ve skutečnosti je Bidenovo vedení tak velké, že i tradičně červené státy (barva republikánů, pozn. red.) jako Georgia, Iowa, Ohio a Texas by nyní mohly být modré (barva demokratů),“ tvrdí model s glosou, že Trump má pořád ale ještě větší šanci na dorovnání hlasů, než je šance, že „zaprší v Los Angeles“. „A pamatujte, i v Los Angeles prší,“ píše Fivethirtyeigh.

Připomeňme, že se ovšem může situace ve volebních preferencích ještě značně změnit, i když se to už z časového hlediska příliš nemusí zdát. V posledních týdnech se Trump musel popasovat s obviňováním ohledně svých daňových přiznání i s nákazou koronavirem. Ta ho připravila i o jednu z debat s Bidenem, a neušel ani krátkému pobytu v nemocničním zařízení. Nyní je již Trump plně zotaven a jeho osobní lékař potvrdil, že již několik dní nemá ani pozitivní testy na přítomnost covidu-19.

Naopak na Bidena se v uplynulém týdnu vyvalil skandál související s jeho synem Hunterem. Server The New York Post totiž zveřejnil informace o aktivitách Huntera Bidena na Ukrajině, kde se měl věnovat podivným kšeftům ve společnosti Burisma, zatímco byl Joe Biden viceprezidentem.



Z materiálů, které pocházejí z Hunterova notebooku, vyplývá jeho zapojení do dění na Ukrajině, kde se spekuluje, že za pomoci svého otce odstavil ukrajinského generálního prokurátora Viktora Shokina, jenž ho chtěl vyslechnout. Za své služby v Ukrajině měsíčně pobíral nemalé částky přesahující ekvivalent milionu korun měsíčně.

Na povrch vyplula i Hunterova dosti pikantní videa se sexuálním obsahem a s užíváním drog.

