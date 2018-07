VIDEO Donald Trump byl u britské královny. Nedá se to popsat, třeba vidět

14.07.2018 18:52

45. prezident USA Donald Trump vyrazil na pracovní návštěvu Velké Británie. Během ní se setkal mimo jiné i s britskou panovnicí Alžbětou II. – o které se ví, že vystupuje velmi uvážlivě. Donald Trump naproti tomu nejednou dokázal, že se umí vyjádřit velmi „barvitě“. Jemně řečeno. Mnohá média si proto položila otázku, co by se mohlo stát. A takhle to nakonec dopadlo.