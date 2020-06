VIDEO Klaus ml. myl hlavy poslancům: Vy to kritizujete, a zároveň to chcete přijmout? Jde o zlepšovák z Bruselu

„Necítíte se lehce schizofrenně?“ obrátil se na poslance šéf Trikolóry Václav Klaus ml. a vyčetl jim, že většina z nich kritizuje novou zbraňovou směrnici Evropské unie, ale přitom se ji chystá přijmout. „Vláda to nechce, střelci to nechtějí, tady drtivá většina poslanců to nechce, alespoň dle toho, jak vystupují, ale výsledek bude, že to tak nějak nakonec ubožácky schválíme,“ shrnul.

„Vždyť vůči zbraňové směrnici se dokonce vyslovila vláda České republiky, dokonce to hnala k Evropskému soudu! Samozřejmě jsme jej logicky prohráli… Vláda to nechce, střelci to nechtějí, tady drtivá většina poslanců to nechce, alespoň dle toho jak vystupují, ale výsledek bude, že to tak nějak nakonec ubožácky schválíme. Tohle vás přeci nemůže těšit, za dvacet let budete ležet na smrtelné posteli a tam si nakonec vzpomenete, jak jste jednali o zbraních a nakonec jste to prohlasovali, protože musíme,“ vyčetl přítomným. „Hrdost českého poslance na nule,“ poznamenal Klaus.



„Schizofrenie drtivé většiny ctěných kolegů“ ho prý nepřestává fascinovat.

Sněmovna se kontroverzní zbraňovou směrnicí Evropské unie zabývala ve středu a změny podpořila i přes odpor některých poslanců, především z SPD a z ODS. Novela zavádí nové kategorie zbraní a zkracuje platnost zbrojního průkazu.



Dosavadní kategorie zbraní se podle vládního návrhu rozšíří o dvě nové. Budou do nich spadat legálně vlastněné zbraně, u nichž například majitelé dosud neměli ohlašovací povinnost, a nemusely tak být zaregistrovány. Týká se to například historických, znehodnocených nebo plynových zbraní, které budou nově spadat do přísnější kategorie.



O zbraních se má nyní jednat v Senátu; ten se již dříve vyjádřil, že by vláda neměla při zavádění zbraňové směrnice EU omezovat právo českých občanů legálně vlastnit zbraň pro vlastní obranu. Na konci ledna k tomu senátoři vyzvali na základě petice, kterou podepsalo přes 100.000 lidí. Jejich obavy z unijní restrikce držení zbraní označila za důvodné a český zbraňový zákon za dostatečný. Navrhli proto zakotvit do ústavního pořádku právo bránit se legálně drženou zbraní. Mgr. Václav Klaus Trikolóra



„Není důvod, aby Česká republika omezovala nad rámec nezbytný pro boj s terorismem právo českých občanů držet zbraň pro osobní obranu,“ usnesl se tehdy Senát na návrh svého petičního výboru. Stejný postoj zaujal i v roce 2017.



Proti se nejhlasitěji postavil předseda senátní ústavní komise Jiří Dienstbier (ČSSD). Podle něj by změna byla nesystémová, nepotřebná a potenciálně škodlivá. Míní, že předloha „nepřináší nic a nechrání před povinností zavést evropské právo“.



EU svou směrnicí chce omezit vlastnictví zbraní včetně legálně držených. Evropská komise to zdůvodnila mimo jiné nutností přijmout opatření proti terorismu. Kritici ale poukazují na to, že teroristé většinou používají nelegálně opatřené zbraně a že stávající český zákon je dostačující. Českou žalobu na neplatnost směrnice ale Soudní dvůr EU zamítl.

