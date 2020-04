VIDEO Masakr od mladého aktivisty. Diktatura v Maďarsku! Prý musíme bedlivě sledovat i Babiše

reklama

„O tom, co se nedávno stalo v Maďarsku, se i u nás docela dost psalo, vláda Viktora Orbána si totiž nechala schválit pravomoci vládnout pomoci dekretů a to na neomezeně dlouhou dobu a bez toho, aby ji parlament mohl kontrolovat,“ řekl.



Informoval tak o zákonu schváleném maďarským parlamentem na konci března, který rozšiřuje platnost dekretů, jež maďarská vláda v mimořádné situaci vydává, na dobu mimořádného stavu. Maďarský parlament zákon schválil 137 hlasy poslanců. Proti bylo 53 hlasů. Fotogalerie: - Zeman u Orbána

Prezident János Áder důrazně odmítl, že by byl zákon časově nevymezený a že Orbánově vládě poskytuje neomezené pravomoci. „Zákon je účinný pouze do skončení epidemie a pravomoci kabinetu jsou v něm jasně specifikované,“ prohlásil.



Podle Trunečky se Orbán „dost možná právě stal diktátorem“.



Následně se jal shrnovat historii největší maďarské strany Fidesz, které Orbán předsedá. „Původně byl Fidesz liberálním proevropským hnutím, ale postupem času se posunul k nacionalismu a to až tak moc, že donedávna jeho největší konkurent, strana Jobbik, který byl považován za extremistickou a antisemitskou stranu, se dnes považuje za méně pravicový než je Fidesz a dokonce spolupracuje s demokratickou opozicí,“ řekl, po čemž se ještě stačil ohradit proti „síle nacionalismu“.



Orbán, dle něho, ovládá justici a velké množství médií. Litoval též, že z Maďarska se stahuje „prestižní“ Středoevropská univerzita založená miliardářem Georgem Sorosem. „Není divu, že spousta mladých lidí nevidí v Maďarsku svoji budoucnost,“ podotkl. Fotogalerie: - Orbán v Senátu

Jedním ze sporných opatření, na které upozorňuje maďarská opozice je, že za záměrné šíření nepravdivých nebo poplašných zpráv o koronaviru je možné uvěznění novinářů až na pět let. „Tady se pohybujeme skutečně na tenkém ledě, protože dezinformací o koronaviru by čistě teoreticky mohlo znamenat i kritiku vlády, která je údajně nepravdivá nebo něco takového,“ míní Trunečka k opatření.



Následně si postěžoval, že jediný způsob, jak Viktora Orbána porazit, je ve volbách, a maďarský volební systém prý zvýhodňuje velké strany. „V Maďarsku tohle platí ještě více než u nás. Tam je v podstatě nemožné vládní stranu porazit, aniž by se proti ní při současné popularitě Fideszu spojily všechny ostatní včetně Jobbiku,“ smutnil aktivista.



Maďarsko dle něho Evropskou unii neopustí jen proto, aby mohlo čerpat peníze. „Evropská unie je mimo jiné postavena i na společných hodnotách a to není žádná fráze, kterou bych si vymýšlel,“ poučil aktivista. Možnost, že by ostatní země Maďarsku odebraly hlasovací práva, je dle něj „nemožná“, jelikož „se Maďarsko a Polsko podrží“. Rovněž by prý takový krok odmítly i další země V4, tedy Slovensko a Česká republika. „Mimochodem, Andrej Babiš nazval několikrát Orbána svým přítelem,“ doplnil aktivista.

Trunečka závěrem upozornil, že bychom během šíření nemoci covid-19 měli naši vládu bedlivě sledovat, aby prý nedošlo k maďarskému scénáři.

Celé video můžete zhlédnout zde:





Organizace Pulse of Europe proti Viktorovi Orbánovi vystoupila i během protestu proti němu během jeho návštěvy v České republice začátkem ledna.

Orbán tehdy zavítal na znovuotevření zrekonstruované Státní opery. „Protestovali jsme proti faktu, že na tuto akci dorazil zrovna maďarský fašistický diktátor, proti spojenectví Babiše a Orbána a stejně tak proti jejich politikám. Nelíbí se nám nacionalismus, autoritářství, odmítání liberalismu a podlézáni Putinovi a Číně,“ okomentoval tehdy protest aktivista Tomáš Peszynski. Psali jsme: Křik na Orbána v Praze: Peszynski se pochlubil... Psali jsme: ,,Já nebudu vracet!" Nora Fridrichová kreativně k Babišově karanténě. A nebyla sama Extremista Foldyna končí. A vybral si na to moc pěkné datum. Po odchodu poslance z ČSSD v kavárně pozvedli sklenky Truchlíte kvůli odchodu Británie z EU? Utíkejte na náměstí Václava Havla. Peszynski a další to tam zkouší „rozchodit“ Peszynski a pět dalších lidí demonstrovali za přijetí eura. A těmito argumenty se aktivista oháněl

