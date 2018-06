VIDEO Mirda Kalousek je magor s průsery a štěká na Rusko, žhavil drát Jaromír Soukup. Pak přišel přídavek rovnou z TOP 09

V novém díle pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa byl ústřední postavou Miroslav Kalousek a jeho bojkot ruskému mistrovství světa ve fotbale. Putin je totiž jako Hitler. A proti čemu dalšímu Kalousek protestuje? A co má společného s Junckerem? I na to přinesl Jaromír Soukup odpovědi.

„Začíná nám mistrovství světa ve fotbale. A to je další příležitost, při které se může ztrapnit můj oblíbenec Mirda Kalousek, nebo se ho pokusím ztrapnit já. To je ten člověk, který byl snad u všech průserů za posledních dvacet let, ale nikdo mu nikdy nic nedokázal. A ty padáky taky nesouhlasí,“ začal Soukup zostra. „A teď Mirda sám sebe pasoval do posledního pozitivního ostrůvku demokracie, pravdy, lásky, Buddhy, poctivosti, radosti a krásy,“ pokračoval Soukup.

„Jinými slovy, Mirda Kalousek v absolutním závěru své politické kariéry legračně kope a štípe kolem sebe, protože neskousne svůj pád skoro na dno. Jeho poslední legrační štěk se týkal právě mistrovství světa ve fotbale, které se koná v Rusku,“ řekl Soukup. Podle něj Kalousek na vyřčení slova „Rusko“ reaguje zásadně hystericky. „Přestože se mistrovství světa koná v Rusku, Kalousek v tom vidí Hitlera. Putin je totiž podle něj Hitler dvojka, a tak Mirda Kalousek velmi zásadně přirovnal mistrovství světa v Rusku k Hitlerově olympiádě v Berlíně v roce 1936,“ dodal Soukup.

Kalousek se totiž k chystanému šampionátu vyjádřil těmito slovy: „Přál bych si, aby civilizované země mistrovství světa v Rusku bojkotovaly. Účast na OH v Berlíně 1936 byla chyba.“ Kalousek podle Soukupa míchá do sportu „na sílu“ politiku. Podle Soukupa navíc Kalousek celou věc příliš hrotí přehnanými přirovnáními Putina k Hitlerovi a podobně. Jaromír Soukup poté směrem ke Kalouskovi pronesl: „Žijeme v moderní, brutálně se rozvíjející civilizaci. V míru. Nic se neděje. Máme se nejlíp v historii. Nezaměstnané tady skoro nemáme, ve světě není žádná skutečně velká válka. Jen hlavu Mirdy Kalouska neustále obsazují ruské tanky.“

„Fakt bude Kalousek tvrdit, že žijeme v podobné době, jako když nastupovalo největší zvíře novodobé historie lidstva, jako vážně? Na to Kalouskovi přece nemůže skočit ani jeden z těch osmi fanoušků, které má. A to jsou minimálně čtyři z nich rodinní příslušníci,“ trefoval se do Kalouska i nadále Soukup. Poté připomněl, co se dělo v roce 1936 v Berlíně. Nejprve chtěl Adolf Hitler znemožnit start černošským a židovským sportovcům, z toho ale nakonec pod tlakem mezinárodní komunity ustoupil. Pak nechal z Berlína pod zástěrkou čištění města deportovat romskou populaci do koncentračního tábora. „Tohle přesně se děje v Rusku, Mirdo Kalousku? Nejsi náhodou magor?!“ rozčílil se Soukup.

Jaromír Soukup připomněl, že Rusové si Putina demokraticky zvolili, a to s velikou podporou. „Ani to nemuseli moc falšovat. Rusové prostě chtějí cara. Dominantního vůdce, alfa samce. Jsou moc velcí a moc svérázní na to, aby tam fungoval západní model demokracie,“ řekl Soukup. Poté se ale vrátil zpět k Miroslavu Kalouskovi. Vzpomněl to, jak Kalousek společně s kolegy z tzv. „Demokratického bloku“ navrhl mimořádnou schůzi Sněmovny k tématu Novičok a výrokům Miloše Zemana. „Mimochodem, už jsem si několikrát všiml, že politologové ve svých textech to virtuální sněmovní uskupení Demokratický blok zkracují písmenky debl, deb, debl…“ dělal si z Kalouska a opozičních poslanců legraci Soukup.

Schůze každopádně skončila fiaskem. Do hlasovacího zařízení se nepřihlásil dostatečný počet poslanců, takže Sněmovna nebyla usnášeníschopná. Poslanci za ANO, ČSSD a jiní přitom v místnosti byli, jen nedali svou kartičku do hlasovacího zařízení. „Kalousek se vztekal, že je to hrozná prasárna, a podobně. Ale úplně nejvtipnější a nejdokonalejší byl přístup svolavatelů té schůze. Ano, mluvím o těch 55 lidech z toho Deblu. Těch 55 deblů. Víte, kolik jich na schůzi, kterou oni sami svolali, bylo? Čtyřicet, ano čtyřicet. Patnáct demokracii zachraňujících hrdinů, obviňujících prezidenta z velezrady, asi neráčilo přijít, protože měli něco důležitějšího na práci než prezidenta a velezradu,“ řekl Soukup.

Jaromír Soukup se poté vrátil k případu nemrtvého ukrajinského novináře Arkadije Babčenka. Celý svět se dozvěděl, že byl zabit, nakonec ale vyšlo najevo, že zabit nebyl. Ukrajinská rozvědka jeho smrt nafingovala, aby prý usvědčila ruské viníky a objednatele vraždy. „Prvním plačícím člověkem za živého mrtvého Babčenka byl samozřejmě Mirda Kalousek. Ten člověk je na těch sociálních sítích pořád, podle mě se úplně zbláznil a je posedlý sociálními sítěmi. Furt tam něco píše a někdo by to měl začít řešit. Buď v Bohnicích, nebo na Facebooku,“ řekl Soukup.

Další „na holení“ byl Zdeněk Bakala, respektive jeho mediální impérium. Redaktor týdeníku Respekt Ondřej Kundra se prý v souvislosti s Babčenkem ztrapnil také, když nejprve „na Twitteru spustil třetí světovou válku a poté velmi analyticky napsal, že Babčenka jsme v podstatě zabili my, Češi, a hlavně Miloš Zeman.“ Kundra je podle Soukupa „takové ocelové kladivo pravdy, lásky a Zdeňka Bakaly“. Kundra se tehdy jal pověřovat Andreje Babiše vyšetřením toho, kdo konkrétně se v Česku rozhodl nevydat Babčenkovi povolení k pobytu.

„Jak to tak u těch hysterek bývá, piští tak nahlas, že přes ty vysoké oktávy není slyšet nic jiného, třeba fakta. Prostě Kundra sem, Kundra tam,“ parafrázoval Soukup legendární Zemanův výrok na adresu ruské hudební skupiny Pussy Riot. Připomněl také základní skutečnost, že Babčenko nikdy o pobyt ani o azyl v Česku nežádal. „A Kalousek? Místo toho, aby odsoudil pitomou špionážní hru ukrajinské tajné služby se západním veřejným míněním, tak to obrátil do humoru a řekl, že takhle se dlouho rád nemýlil,“ dodal Soukup. Pak se Soukup ještě vrátil k osobě Arkadije Babčenka. Ten po celém incidentu oznámil, že novinářům rád poskytne interview, avšak bude je to stát 50 tisíc dolarů za jeden rozhovor.

„Konec uchošťourů,“ začal Jaromír Soukup své další téma. „Je to tak. EU je totálně stabilizovaná instituce bez jakýchkoli problémů. A tak se rozhodla zakázat nám další věc. Vatové tyčinky do uší, které používá už asi osmnáctá generace Čechů, končí. Jsou totiž z plastů. EU v čele s mým oblíbeným poživatelem neskutečného množství koňaku Jeanem-Claudem Junckerem zjistila, že vatové tyčinky jsou největším ekologickým problémem lidstva. Až si příště budete čistit uši, myslete na živočichy v moři, kteří pak ten váš uchošťour spolknou a zemřou,“ varoval v nadsázce Soukup.

Uznal, že svět je přeplněn plasty. Pro EU je ale podle Soukupa reprezentuje uchošťour. „Kromě nich chce EU zakázat jednorázová plastová brčka či plastové nádobí. Takže vaše oblíbené grilovačky pro deset kamarádů s plastovým nádobím jsou u konce a vaše manželka bude mýt a mýt. Nedá se nic dělat, s tímhle vším je konec. Hned vedle Putina je největším nepřítelem EU uchošťour, plastový talířek a to brčko,“ glosoval to Soukup. Podotknul, že mnohem větším problémem jsou reálně například plastové obalové materiály. Myslí si, že podobné zákazy –jako například pomazánkové máslo, výkonné vysavače, nebo klasické žárovky – jen obyčejné obyvatele EU štvou. Jaromír Soukup poté ztvárnil hypotetický průběh souboje v pití alkoholu mezi Jeanem-Claudem Junckerem a Miroslavem Kalouskem. „Aspoň v něčem pořád hraješ Ligu mistrů, Mirdo,“ zakončil svůj divadelní výstup Jaromír Soukup.

Nakonec se Jaromír Soukup dostal k případu transgender aktivistky Marie Jiří Feryny, která se angažuje v kontroverzním centru Klinika na pražském Žižkově. „Už v minulosti upozorňovala na to, že kromě posílení práv homosexuálů by se měla posílit i práva pedofilů, protože to jsou také jen lidé jako my. A teď se ukázalo, že tadyta feministka Marie Feryna znásilnila jiné feministky. V otevřeném dopise to napsaly na Facebook členky feministického hnutí SdruŽeny,“ uvedl diváky do tématu Soukup. „Takže když to shrnu, transgender feministky, obhajující pedofily, znásilňují na Klinice jiné feministky, které to následně místo na policii oznámí dopisem na Facebooku,“ dělal si z věci legraci Soukup.

Pořad zaujatě sledoval i sám Miroslav Kalousek, jak se později přiznal na Twitteru. Pořad mu prý zvedl sebevědomí. Baví se tím, že mu „nájemný kašpar“ Soukup věnuje tolik energie. Kalouska těší, že jeho osoba „ZemanoBabišům“ vadí.

Psali jsme: Dnes vládne politika „po nás potopa“. Vždyť prezident klidně pracuje pro Rusko proti vlastní zemi, říká Miroslav Kalousek Znásilnění na Klinice: Transgender aktivista Jiří „Marie“ Feryna je ve velkém průšvihu. Přicházejí další zprávy Proč Klinika musí dýchat? Aby Feryna mohla... Domyslete si sami. Česko se baví Na blití. Úchyl! Mirek Topolánek odpálil bomby na současná témata

autor: mak