VIDEO Omluvte zvýšenou hladinu hluku. Václav Klaus ve Sněmovně křičel: Regulovat a buzerovat

„Dnes mě vládní koalice rozzuřila. Tedy za aktivní pomoci dalších dobrodějů ve Sněmovně. Omluvte zvýšenou hladinu zvuku,“ s tímto dovětkem sdílel poslanec za hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší svůj projev v Poslanecké sněmovně, kdy se hovořilo právě o regulaci realitních kanceláří.

„Dámy a pánové, jsem rozzloben a žádám vás, abyste se trošku probrali, protože, co dělá tato vláda poslední dobou s podporou části Sněmovny, tak dílem lidem zvyšujete daně a poplatky, dílem přijímáte jak automat různá nařízení Evropské unie, tak třeba dramaticky se zvýšily ceny emisních povolenek, tak šup, už jste to dneska občanům doručili přežvýkané do legislativního procesu, a třetí věc, co bohužel sleduji, je regulovat a buzerovat,“ rozlítil se Klaus.

„Paní ministryně sama ve svém úvodním slově řekne: no, realitní kanceláře ještě nijak regulovány nebyly, tak je tedy budeme regulovat. To je opravdu argument úplně neuvěřitelný. A zase bohužel musím citovat Ronalda Reagana a vládní pohled na hospodářství a ekonomiku, a sice, když se to hýbá, tak to zdaňme co nejvíc, když se to ještě stále hýbá, tak to aspoň dramaticky regulujme a když se to nehýbá, tak to pak dotujme a zase tady kolem toho pořvávejme ve Sněmovně, kdo to více zadotuje,“ dodal.

„Byty jsou extrémně drahé, byty nejsou. Je to dílem zejména zelených mužíků a jejich kamarádů na radnicích velkých měst a vy tedy ještě těm lidem ty byty a nemovitosti prodražíte. Ten argument, že to chtějí realitky, nelžete tady! Ano, chtějí to realitky, ale takové ty velké, takové ty, co jednají s vládou, takoví ti normální lidé, co se živí někde v okresních městech zprostředkováním, to samozřejmě nechtějí. Vyžene to spoustu z nich, spoustu normálních poctivých lidí z trhu. Já osobně třeba znám dvě, jsou to shodou okolností dámy, které mají střední školu, nemají to vzdělání a velice poctivě už deset, dvacet nebo kolik let provozují realitní činnost,“ sdělil.

„Co se týče úschov, zase: nechte to těm lidem, co si kde chtějí uschovávat. Já jsem si už kolikrát nechal úschovu u notáře, kolikrát také ne, když šlo o menší částky. Někdo důvěřuje nějaké velké realitní kanceláři, někdo důvěřuje nevím čemu. Já jsem například přednedávnem prodal automobil, taky to nebyla úplně zanedbatelná částka, a prodával jsem to člověku, kterému jsem důvěřoval, tak jsem ty papíry podepsal asi o tři dny dříve, než se mi to jako došmrdlalo na účet – ty peníze. Ale ze stejných důvodů dochází u prodeje osobních automobilů často k nějakým podvodům nebo problémům, že jeden nezaplatí, nebo někdo to auto nepřevede, takže vy ze stejného důvodu můžete zítra přijít a říct: tady je nový zákon a my zakážeme autosalonům přijímat do zálohy peníze na koupi automobilů a musí to dělat jenom notář nebo banka, a bude tady okolo toho shoda poslaneckých klubů,“ poznamenal dále Klaus.

A závěrem se velmi rozlítil: „Takže vás žádám: nechte to hospodářství být. Jak to říct slušně? Nemontujte se pořád do toho a my jako Trikolóra podpoříme zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji,“ uzavřel.

Podle původního vládního návrhu by kanceláře nesměly nabízet úschovu peněz, ale směly by nabízet její zprostředkování u banky, notáře nebo advokáta. Poslanci ale přistoupili na kompromisní návrh sněmovního ústavně právního výboru a toto ustanovení pozměnili. Realitním zprostředkovatelům ponechali právo nabízet úschovu peněz klientům bankami, zahraničními bankami, notáři, advokáty nebo v souvislosti s exekučním a jiným soudním řízením také exekutorem.

Makléři by měli být podle vládního návrhu bezúhonní, kvalifikovaní a pojištění, měli by mimo jiné sdělit klientům výši své provize za zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitosti. Zákon má mimo jiné zamezit tomu, aby si makléř nárokoval provizi od prodejce i kupujícího. Předloha upravuje i náležitosti zprostředkovatelské smlouvy, která bude muset být výhradně písemná a nebude klienta zavazovat k pořízení či prodeji nemovitosti. Makléři budou muset podle předlohy sdělit zájemci závady nemovitosti, což ale podle kritiků není v praxi splnitelné.

Zákon kritizoval také například předseda SPD Tomio Okamura, který mimo jiné řekl, že každá změna, která do podnikání přináší byrokracii, je špatná. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) však řekla, že po zákonu volá sama odborná veřejnost. Občanští demokraté chtěli zákon zamítnout. Argumentovali hlavně tím, že zákon omezí konkurenci na trhu a povede ke zdražení realitních služeb. Podle předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury by zamítnutí zákona způsobilo menší škody než jeho přijetí. Zamítnutí podpořili i poslanci STAN, kteří zákon považují za nadbytečný, zamítnout ho chtěli i poslanci TOP 09.

V Česku bylo podle údajů Českého statistického úřadu ke konci loňského roku 14.602 podnikatelských subjektů, které se hlásily ke zprostředkovatelské činnosti. Na jednoho makléře tak připadá asi 720 obyvatel, což je nejméně v Evropě. V Německu, které je v tomto žebříčku evropských zemí na posledním místě, je počet obyvatel na makléře desetkrát vyšší.

