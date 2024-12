VIDEO Pád letadla v Kazachstánu. Utržená část kabiny zachránila některým lidem život

Letadlo odstartovalo z Baku a mělo namířeno do Grozného v Čečensku. Kvůli husté mlze v cílové destinaci bylo přesměrováno podle tiskové kanceláře letiště Groznyj do Machačkaly a poté na letiště ve městě Aktau, které se nachází u pobřeží Kaspického moře v západním Kazachstánu. Letecká společnost ve svém prohlášení uvedla, že její letadlo nouzově přistálo asi 1,8 km od Aktau v Kazachstánu.

Snímky z místa nehody ukazují zničenou ocasní část letadla Embraer 190, kolem které pracují záchranné složky.

???? BREAKING: A passenger plane flying from Baku to Grozny has crashed in Kazakhstan, with 72 people on board

The aircraft, operated by Azerbaijan Airlines, went down near the Kazakh city of Aktau, according to local news agency Tengrinews.

The plane carried 67 passengers and… pic.twitter.com/DJPlq7Vaxm