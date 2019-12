VIDEO Petr Fiala potěší Mináře. Jenže se začala prát „špína“ ODS z devadesátek

Předseda ODS na svém twitteru vyjádřil podporu úterní demonstraci, kterou organizuje spolek Milion chvilek. Ta se měla původně konat na Karlově náměstí, avšak pro údajně velký zájem byla přesunuta na Václavské náměstí. Tuto změnu oznámili i na svém facebooku.

„Máme toho dost! Andrej Babiš si bere občany ČR jako rukojmí. Jeho problémy poškozují celou republiku. Trestně stíhaný člověk s obrovským střetem zájmů nemá v čele vlády co dělat.

V úterý 10. prosince v 18:00 se proto setkáme v Praze na Václavském náměstí. Po krátkých projevech se vydáme hlasitým pochodem na Hlavní nádraží, které společně na cca jednu hodinu zcela zaplníme transparenty a letáky.

Cestujícím umožníme odjíždět i přijíždět, každému však nabídneme leták, který vysvětlí střet zájmů, bude žádat demisi Andreje Babiše a pozve na další protest. Musíme společně oslovit co nejširší veřejnost. Každý účastník na akci obdrží několik desítek či stovek letáků, které může po akci roznést v okolí svého bydliště,“ napsali do popisu události.

Samotný Petr Fiala tedy na svém twitteru napsal: „Odmítám se smířit s tím, co se dnes v politice děje. Proto podporuji nesouhlasné akce občanů a tedy i úterní protest na Václavském náměstí. Proto budu já i celá ODS bojovat a tvrdě pracovat, aby agromediální cirkus Andreje Babiše co nejdříve nahradila rozumná alternativa.“ Tímto textem okomentoval video, ve kterém říkal:

Odmítám se smířit s tím, co se dnes v politice děje. Proto podporuji nesouhlasné akce občanů a tedy i úterní protest na Václavském náměstí. Proto budu já i celá ODS bojovat a tvrdě pracovat, aby agromediální cirkus Andreje Babiše co nejdříve nahradila rozumná alternativa. pic.twitter.com/3uRWEvEnWu — Petr Fiala (@P_Fiala) December 6, 2019

„Odmítám se smířit s tím, že to, co se dneska v politice děje a co tady převádí agromediální komplex předsedy vlády, že to je nějaký nový standard. No možná to odpovídá stylu moderní marketingové pseudopolitiky, ale s poctivou politikou pro lidi to nemá společného nic. Taky nic dobrého to občanům nepřinese. Není normální, aby předsedou vlády byla trestně stíhaná osoba. Není normální, aby byl předsedou vlády člověk, který neoprávněně získává dotace. Není normální, aby předseda od rána do večera lhal, mlžil a překrucoval i úplně jasná fakta. Není normální, aby občané platili neoprávněné dotace tohoto oligarchy s obrovským střetem zájmů. Proto podporuji, proto podporujeme nesouhlasné akce občanů, a tedy i úterní protest na Václavském náměstí. Proto budeme bojovat a tvrdě pracovat, aby agromediální cirkus Andreje Babiše, co nejdříve nahradila rozumná alternativa, která bude hájit zájmy České republiky, zájmy českých občanů, a ne zájmy jednoho člověka a jeho firem.“

Uživatelka Lucka Nováková poznamenala v diskusi, že video je jako z doby před rokem 1989. „V zásadě máte ve všem pravdu, ale chtělo by to nějaký marketing. Tohle video je bohužel jak z doby před rokem 1989,“ napsala.

Josef Rajniš připomněl předsedovi ODS kauzy ODS, když napsal: „Jako tvrdě pracovali pro sebe vaši členové ODS v ROP Severozápad ? Jiří Šulc, Alexandr Novák, Daniel Ježek...“

Michaela Kudláčková měla na Petra Fialu prosbu. „Hlavně prosím směřujte mezi sebou v opozici k sobě, ne od sebe. Jedeme všichni v jednom autobuse na jedno místo. Odpálit v něm granát jen proto, že nesedím u okna, je minimálně ... mmm.. na h*vno. My budeme na Venclu a opozici podpoříme. Ač voliči mnoha stran, jednotně,“ napsala.

