VIDEO „Poď, zm*de. K*nda feťácká.“ Hřibova Praha přivedla nájemníky. Krádeže, řev, násilí, drogy, hnus

Do závěrečné části kampaně vytáhl Jan Čížek, dvojka SPD na kandidátce v Praze, s lokálním tématem. Totiž s umísťováním nepřizpůsobivých v městských bytech magistrátem. „Dneska to tady vypadá takhle a je to hrůza. Prostě běhá mráz po zádech, kam jsme se tady za ty tři roky vlády Pirátů dostali,“ uvedl v dokumentu, který natočil. A přidal záběry, jak se nepřizpůsobiví perou a nadávají si. Místní si stěžují a Čížek slibuje, že s nepřizpůsobivými zatočí.

Video natočil Čížek na své rodné Praze 10. „Tady pod Rapidem prostě žijeme odmalička, žiju tady 45 let. V tomhle parku jsem si jako malej kluk hrával a tady to byla vždycky pěkná výstavní čtvrť a všichni nám to záviděli, Prahu 10,“ svěřila se dvojka SPD na pražské kandidátce. „Dneska to tady vypadá takhle a je to hrůza. Prostě běhá mráz po zádech, kam jsme se tady za ty tři roky vlády Pirátů dostali,“ dodal Čížek, procházející se před soláriem, přes které se táhne dlouhé červené graffiti.

Anketa Má se o zahraniční politice EU dál rozhodovat jednomyslně, čili i s naším právem veta? Ano 98% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2793 lidí

„Je jasný, že jsou tady výtržnosti, a dokavaď tady byla zastávka, tak oni tam seděli na tý zastávce a dovolávali se toho, abych jim otevřela vchod nebo jim něco prodala. Volala jsem policii a policie jenom přijela a dvakrát to objela. Přímo doprostřed ulice si vzali pána z baráku a kopali ho do hlavy,“ svěřila se Čížkovi jedna z místních.

Další muž uvedl: „V tom bytě prostě bydlí nejen ti, co jsou tam hlášení, ale veškerý nepřizpůsobiví z okolí, kteří se tam střídají, a z chodby je vlastně jakoby pavlač, další obytná místnost, kde oni žijou. A když byly naše děti v kočárku, tak v kočárku jsem běžně nacházel stříkačky od drog, alkohol a takovéhle věci.“ Na což Čížek reagoval slovy: „Strašné.“ Muž ještě tvrdil, že dům je posprejovaný schválně jako značka pro nepřizpůsobivé, že dům je otevřený. Piráty vedená radnice podle výpovědi místních řekla, že případ je u soudu.

„To je člověk, který bydlí přímo pod těma fetama. Přímo vyhrožovali manželce, že podřežou děti,“ svěřil se další svědek a zmíněný muž to potvrdil a vysvětlil, že když dotyční „dělají bordel“ na ulici, tak on z okna natáčí a fotí.

Žena uvedla, že když volala policii, tak ta dorazila až za 12 minut a do té doby by dotyční člověka ukopali. „A já jsem jim řekla, že ho odtáhli tady vedle do vchodu, policie jenom potom přijela, třikrát to asi objeli a mě jako oznamovatele jenom prozvonili. A když jsem volala zpátky na to číslo, tak to ani nevzali, takže jsem neměla ani žádnou zpětnou vazbu,“ postěžovala si.

Čížek ve videu dále uvádí případ, že Petr Beneš, místostarosta Prahy 10 za Piráty, prohlásil, že nepřizpůsobiví a drogově závislí jsou potřebnější než například prodavačka z Lidlu, která žije v třígeneračním bytu. Prý se nejedná jen o tento dům, ale o rozšířenou pirátskou praxi, například ve Strašnicích.

„Důležitý je, aby měšťáci tady chodili a občas to tady vybrali. Ale bohužel, bohužel,“ posteskl si místní důchodce a popisoval, jak jednoho posílal na dětské hřiště. „No dyť je to tam jak v hašišovým doupěti. Si to tam píchaj!“ odůvodňoval strážníkovi, proč by měl na dětské hřiště jít. „A on na mě koukal a povídá: To není můj rajón. A odešel. Tak co si mám o tom myslet? On by měl vyrazit, vyhnat je a hotovo.“

Dále Čížek zavítal do Malešic. A obyvatelka domu ve čtvrti mu popisovala problémy. „Tady se neustále hádaj, řvou,“ řekla a dodala, že nepřizpůsobiví vysedávají a popíjejí a také prý prodávají drogy. Oficiálně je jich v domě jen sedm nebo osm. Ale neoficiálně „mraky“. „Tady ležel na cestě a chtěl se nechat přejet autem nebo autobusem. Lidi koukali z balkónu a řvali, jen ať přidá, ať ho teda přejede, chcípni a takovýhle,“ popsala Čížkovi zážitek.

Další segment byl z ulice Rektorská. „Toto jsou magistrátní byty za mnou a já jsem tady mluvil s občany Prahy 10, co tady bydlí, a oni mi to vysvětlili, jak to tady funguje. A je to docela šílený. Magistrát v současné době, to znamená Piráti na magistrátu, sestěhovává nepřizpůsobivé Romy z ubytoven, a co pochytají na ulici, tak je normálně stěhují do těch bytů a na každém patře má být údajně jedna romská problematická rodina. A oni je stěhují mezi seniory a důchodce. Tam žijí lidé, kterým je, jak jsem slyšel, 99 nebo 100 let. To jsou senioři, kteří potřebují klid a pohodu na dožití svého života,“ tepal magistrát Čížek. Mladí narkomané prý v domě kouří, fetují, v garsonce údajně žije deset a více osob, šíří zápach a pořádají večírky. A dokonce podle Čížka dochází i k napadání obyvatel.

„Ti nepřizpůsobiví tady nemají co dělat. Nebudou tady bydlet. Pokud se nebudou chovat slušně, tak se vrátí zpátky na ubytovny, nebudou bydlet mezi normálníma lidma, takhle to nejde!“ prohlašuje Čížek a vyzývá k účasti ve volbách. „My, Pražani, chceme žít v klidu, v bezpečí,“ prohlásil ještě.

Psali jsme: Majerová: Jsme jediná pravice. Půjdeme s tím, kdo Česko otočí doprava. S levicí ne Ivan David: Německé volby nemění pravděpodobně vůbec nic Evropský Green Deal – chystá se odboj. Akce začne ve Sněmovně. S Okamurou a dalšími Poprvé po patnácti letech může středopravice vyhrát volby. To je vám málo? Petr Fiala odsoudil škarohlídy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.