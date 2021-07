VIDEO „Policajt mi dal pistoli k hlavě, že mě střelí.“ Šlo o krk. Romové ze Sokolova mají vztek

Pátek v Sokolově byl drsný. Místní Romové se dostali do potyčky s asi čtrnácti vodáky a zasahovala policie. Romové uvádějí, že dotyční začali mlátit děti, a tak se s nimi začali prát dospělí. „Támhleten mě napadl s cihlou. To je von, ten bazmek, co mě napadl, tady ten vysokej,“ zaznělo na videu pořízeném až po potyčce. A stížnosti padaly i na hlavu policie. „Přišel ke mně policajt, dal mi k hlavě pistoli a řekl, že se mám odstranit, že když mě třikrát vyzve, tak mě střelí,“ uvedla Romka Denisa. Policie je prý nechránila, soustředila se na ochranu údajných pachatelů. A někteří Romové pak začali nahlas spekulovat, jak je chce česká společnost vyhubit.

Zadržen nebyl nikdo, policie incident prošetřuje a prosí, aby se přihlásili ti, kteří ho mají natočený. Prozatím prošetřuje, zda byl spáchán přečin výtržnictví.

Videa jsou opravdu výmluvná, ale pocházejí až z doby po incidentu, například první od Emila Karičky. „Tak jak jsme říkali, pustili ty bastardy a napadli tady u Béčka, malýho kluka domlátili, a policajti zase drží s nima,“ stěžuje si na něm evidentně romská žena. „Oni mlátí děti a stojí vzadu,“ stěžovala si další žena před policejní linií, která oddělovala místní Romy od vodáků. „Támhleten mě napadl s cihlou. To je von, ten bazmek, co mě napadl, tady ten vysokej,“ zaznělo od první ženy. „My nemáme právo na normální život, kvůli tadytěm, voni budou mlátit malý děti, ty mrdky,“ stála si za svým žena a dodala k policistům: „A ještě je budou chránit.“ Stěžovala si, že vodáci stojí volně a hlídáni jsou Romové.

Policie důsledně oddělila vodáky od místních

„Co se stalo, Roberte? Přijeli vodáci na nádraží, vyprovoko..., zmlátili malý děti na osadě, oni je pustili, přijela armáda, na nás je pustili a tady u Béčka u haly napadli čtrnáctiletýho kluka a domlátili ho,“ popisovala dotyčná incident. „Oni neměli řvát, oni se měli uklidnit a jít do píči,“ nastínila další okolnosti případu.

„Do mě kopali na zemi, mrdky. Tři jsem sundal, tři jsem sundal, lidi. Další, ten čtvrtej chcípák zezadu, tak do mě kopali. Tohle bolí, tady to mám rozsekaný kladivem, ruce, nohy, záda, žebra mě bolí,“ vyjádřil se potlučený mladý Rom. Další pak tvrdil, že proti němu jiný člen vodácké výpravy použil nůž. Obecně se ozývaly stížnosti, že dotyční byli propuštěni, i když podle všeho došlo ke ztotožnění.

Potlučený Rom

„Já jsem mu na to řekla, že klidně ať mě zastřelí, může. Takhle se chovají policajti. Přišli roketský policajti sem, úplně něco jinýho, zastali se. Naše policajti je pustili normálně, ani si je neodepsali, doklady nic,“ stěžovala si žena. „Zasraný. Kdyby mohli, tak nás zabijou všechny. My jsme u nich cigáni a cigáni zůstaneme. Nás budou zabíjet,“ pokračovala v tirádě proti policii.

„Malý děti honili okolo vody a mýho synovce napadli u vody a dávali mu bomby. Normálně pěsťovky. Třináctiletýmu klukovi. A co měli sekáčky na maso, tak to měli na chlapy. Tamtomu držel takhle hlavu ten gádžo a ten druhej řiká: ‚Drž mu hlavu, ať mu ji useknu.‘ Tak mu to řekl,“ obvinila údajné vodáky. „A mezi nima dva cigáni a nadávají do černý píčy, dva cigáni mezi nima,“ posteskla si.

Svědkyně Denisa

Policie prý zasahovala proti nim, ne proti vodákům a „vytahovala pistole, všechno“. Zazněl i dotaz, kolik bylo policejních aut. „Ježiši, ranec. Takových třicet. Se psema, normálně pistolema na nás. Svině,“ popsala žena zásah. Ve skupině vodáků bylo prý 14 členů a policie dotyčnou Denisu vyzvala, aby šla domů a „nekoukala na divadlo“.

Z „mlácení malých dětí“ obvinila skupinu další Romka. „Tam byly venku malý děti, si hrály. Tak do dětí se pustili. Začali je mlátit,“ uváděla svědkyně a ozvalo se další překvapené: „Ty pičo.“ „Volali jsme desetkrát na policii,“ tvrdila. „Kamera je přímo tady, koukali, neudělali nic,“ obvinila policisty. Policisté prý na Romy vytáhli obušky. „A s pistolema,“ ozvala se Denisa. „Pistole, obušky na nás vytáhli, ne na ně,“ upravila svou výpověď.

„Je pustili k nám dozadu. A tam chytli čtrnáctiletýho kluka, cigána, a domlátili ho,“ pokračovala v popisu incidentu.

Další svědkyně z řad místních

„Tady stáli, my jsme byli doma. A oni řvali jak paviáni, ale nikdo si jich nevšímal. Pak prošel Palko, ale šel tady po trávě. Oni se rozběhli a začali ho mlátit. Ale nikdo si jich nevšímal,“ popsala začátek. Ale spokojeně konstatovala, že z incidentu prý existuje video od Karičkových.

Od autora videa pak zaznělo, že se video mělo ukázat Andreji Babišovi. „Oni nás chtějí asi úplně, oni nás chtějí vyhubit. Nebo nás, nevím co, chtějí,“ řekl Olah a pak se v teoriích začal mírnit, že chtějí Češi Romy jen vyhnat: „Oni nám chtějí udělat samostatnej ostrov a tam nás izolovat, nebo co chtěj vod nás?“

„Chce to udělat pořádnou demonstraci tady u nás v Sokolově, vyjít do ulic, nenechat si to líbit, za chvíli nám zakážou vylízat ven a nakonec i dýchat,“ burcoval Olah. Do vodáků se místní prý pustili, protože napadli děti ve věku 12–14 let, které si venku hrály, údajně kvůli jejich romskému původu.

Olah si stěžoval i na neziskové organizace: „Neziskovky si hrabou samy pro sebe, víte? Na co neziskovky? A vo tom to je, že cigán nemá zastání, prostě. Nemá za kým jít do vrátnice a požádat o pomoc. Neziskovky si hrabou samy pro sebe. Kam půjde cigán teďka?“

„Já ho mám ještě nahranýho, víte, co řekl, že na co nás budou bránit, když bereme sociální podpory. A já jsem to tam dala do živýho vysílání, takže to tam jde vidět,“ doplnila žena a namítla, že na videu většina zobrazených má práci. Olah prohlásil, že by se měl policista omluvit. „Oni se nám smáli do držky, všechny jsem nahrávala,“ pochlubila se Denisa.

