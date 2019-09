VIDEO Pražáci zasraný, zloději! Špiněj Babiše! nadávali mladému muži z ČT. A po vysílání ještě přituhlo

Na Čapí hnízdo se vydal pořad Reportéři ČT moderátora Marka Wollnera. Zde se redaktoři Jana Neumannová a Ondřej Golis zeptali lidí mimo jiné na to, co si myslí o rozporuplných zprávách o konci stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO).

„Není to vyšetřený, až se to vyšetří, bude znám výsledek, tak o tom můžete mluvit, a ne to zveřejňovat,“ poznamenal jeden z oslovených seniorů. A seniorka dodala: „My ho máme rádi.“ Podporovaná i další: „My proti němu nic nemáme.“

Anketa Měl by se Andrej Babiš bát demonstrací „Milionu chvilek“ v období kolem 17. listopadu? Měl 7% Neměl 93% hlasovalo: 2624 lidí

„A prostě mu fandíme, všichni, co jsme tady,“ dodala další. Na otázku, proč mu fandí, odvětil jeden ze seniorů. „No, protože nám přeje, penzistům.“ „A nejenom penězma, a celkově republice,“ dodala seniorka. „Tam jsou jiný zloději, který kradli,“ poznamenala seniorka.

„Zeptal jsem se účastníků zájezdu z Kamýku nad Vltavou na Čapí hnízdo, co si myslí o kauze Čapi hnízdo. Cennej pohled z bubliny," komentoval celou věc na svém twitterovém účtu Ondřej Golis.

Zeptal jsem se účastníků zájezdu z Kamýku nad Vltavou na Čapí hnízdo, co si myslí o kauze Čapi hnízdo. Cennej pohled z bubliny. https://t.co/F9RRe6IWQK — Ondřej Golis (@OndejGolis) September 9, 2019

„Nehrál mi tam zvuk, ale už z gestikulace mi bylo jasné, že to bude peklo a že až si to zesílím, tak se budu chtít zabít," poznamenal pak v diskusi jeden z uživatelů. Vesměs se v Golisově vlákně objevovaly samé pozitivní komentáře podporující jej v jeho práci.

„Nemůžu vám vysvětlit nic,“ řekl k celé věci dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch. Vyjadřovat se nechtěl ani Aleš Cimbala, mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze. „Až budou splněny podmínky podle trestního řádu, samozřejmě budeme obsah rozhodnutí komentovat a vyjádříme se k němu,“ uvedl. Sám Babiš věří, že se řízení zastaví.

Celý pořad najdete ZDE.

„Za sebe, subjektivně, bych nechtěl být v postavení pana doktora Šarocha, ani pana doktora Erazíma. Nakonec, nakonec ani nejvyššího státního zástupce. Myslím si, že jsou pod ohromným osobním, společenským, odborným tlakem. Myslím si, že mohou mít obavy o svoji budoucnost profesní, společenskou a podobně,“ dodal advokát Petr Toman.

„Práce státního zastupitelství jako taková, práce na věcech, na spisech, mně nepřijde rozpačitá. Rovnou říkám ta mediální komunikace není šťastná a nebyla dobrá v tomto směru. V podstatě informovat o nějakých mezitímních procesech v rámci státního zastupitelství. Já už jsem říkal, že to není dobře. Měl by být komunikován výsledek, to znamená rozhodnutí ve věci,“ podotkl pak nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.



Jak si máme dnešní situaci vysvětlit, je těžké říct. Doposud vystupoval Jaroslav Šaroch jasně. V mandátovém a imunitním výboru obhajoval stíhání Andreje Babiše. Zamítl mu stížnost proti obvinění. Nyní tedy mohl státní zástupce zastavit případ jako celek. Nebo jen některým obviněným.

„Pan prezident dnes telefonicky hovořil, a bylo to ve 13:30, s předsedou vlády, panem Andrejem Babišem. Jednak, aby mu poblahopřál k pětašedesátým narozeninám, a zároveň, aby mu také pogratuloval k zastavení trestního stíhání,“ řekl mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček k celé záležitosti. „Teď budeme samozřejmě vyčkávat dalšího vývoje, ale ten posun je markantní a jednoznačný,“ dodal.

„Je to tahání nějakýho čerta odněkud, kde není,“ dodala pak k celé věci další z oslovených seniorek. „Prostě to zveličujou. Vždycky potřebuju někoho, koho jako...“ dodala s tím, že „kdo na něj žene, je přesně Praha, protože jim tam šahá na ručičky“. „Chtějí ho shodit, za každou cenu ho chtějí shodit,“ řekla další seniorka. „Stále ho špiněj a špiněj. A je tady zlodějů spousta s dávají do ciziny,“ míní seniorka. „Tenhleten to postavil aspoň tady pro nás. Všechno je zlodějů a všecky prachy jdou pryč,“ uzavřel další. „Jak z toho mají radost, Pražáci zasraný,“ zní na samém konci reportáže.

Tu pak na svém facebookovém profilu okomentoval právě Jiří Ovčáček. „Aktivistická ČST Praha v akci. Oni se ani nestydí otravovat normální občany, kteří si je navíc musí platit. Ještě se u toho tváří jako hrdinové. Při sledování tohoto videa se slušný člověk stydí. Za Kavčí hory,“ poznamenal.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Babiš se vyjádřil o migrantech. A našich dětech: To zas bude... Klaus mladší nevylučuje povolební spolupráci s nikým Policie ČR bude mít nová vozidla Tohle Babišovi vadí! Michal Šmarda, kterého chtěl premiér „poslat někam“, se ozval

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef