VIDEO Ruská loď hoří

Podpůrná loď Orsk zakotvila v Berďansku na začátku týdne a vylodila obrněná vozidla. Berďansk, osmdesát kilometrů západně od ostřelovaného Mariupolu, je cílem ruské snahy ovládnout celé pobřeží Azovského moře.

Přístav Berďansk Rusové na rozdíl od jiných azovských letovisek ovládli hned v prvních dnech války. Orsk měl být první ruskou válečnou lodí, která do přístavu vplula.

Na řadě snímků z přístavu bylo vidět ruskou loď v černém kouři. Podle webu Ukrainskaya pravda se požár v přístavu rozšířil i na další lodě, palivo a munici.

Stotisícové přístavní město Berďansk v Záporožské oblasti se rádo chlubí svou tradicí samorostlých záporožských kozáků.

