VIDEO Rusko v srdci. Nás neponížíte! Rusové se vzbouřili proti trestu na olympiádě

Poprvé od olympijských her v Los Angeles se oficiálně neúčastní letošního sportovního svátku číslo jedna Rusko. Tentokrát však nikoli z rozhodnutí svých politiků, ale Mezinárodního olympijského výboru. Jak však uvádějí média, ruští fanoušci jsou vidět a slyšet snad ještě více než na předchozích olympiádách.

Rusko bylo potrestáno Mezinárodním olympijským výborem (MOV) za dopingové skandály a oficiálně na letošních hrách v jihokorejském Pchjongčchangu nestartuje. Dodatečně pouze MOV povolil účastnit se her ruským sportovcům, u kterých nebyl individuálně prokázán doping. Ruští sportovci nesmějí startovat pod ruskou vlajkou a stejně tak při závodech nesmějí mít oblečené dresy, kde by se vyskytovaly symboly jejich země.

Nařízení MOV musejí ruští sportovci respektovat, ale fanouškové se ničím takovým řídit nehodlají. Jak píše Yahoo Sports, do Jižní Koree zavítali v obrovském počtu a při každém závodě dávají velmi nahlas najevo, že ruští sportovci zde podle jejích mínění reprezentují Rusko. Letošních zimních olympijských her se účastní 168 ruských sportovců a jako obvykle patří v mnoha disciplínách k hlavním adeptům na medaile.

Jak uvádí Yahoo Sports ve své reportáži z krasobruslařských závodů ve městě Gangngeung, ve zdejší hale jsou ruští sportovci vidět a slyšet bezkonkurenčně nejvíce ze všech fanoušků. Stovky fanoušků jsou oblečeny do ruských dresů, mávají ruskými vlajkami a někteří mají trička s nápisem „Rusko v mém srdci“. Ostatně také v krasobruslení mají Rusové mnoho želízek v ohni a aktuálně jsou v této disciplíně co do počtu medailí na druhém místě za Kanadou.

„Cítíme z publika obrovskou podporu. Ruské fanoušky vidíte doslova všude. Mávají vlajkami, zpívají ruské písně. Jsme tady jako doma,“ říká ruská krasobruslařka Jekatěrina Bobrovová, která závodí v páru s Dimitrijem Solovjovem. Nejenom v očích ruských fanoušků se zračí odhodlání ignorovat nařízení MOV. „Můžete sice zakázat účast Rusku, ale zastavit ruské fanoušky se vám nepodaří,“ říká v bojovném tónu ruský fanoušek Jevgenij Kičigin, který přijel z Petrohradu.

„Pokud snad chtěl MOV Rusko ponížit, tak dosáhl pravého opaku. Rusové jsou zde a není možné je přehlédnout. Potkáváte je na každém kroku a jsou slyšet už z dálky. Mají na sobě ruské vlajky i další symboly své země. Zpívají ruské písně a někteří si dávají ironicky prst na ústa, aby dali posměšně najevo, že jsou tady vlastně inkognito. Pokud znáte Rusy, mohli jste takové reakce předem očekávat,“ píše Yahoo Sports.

„Když nám řekli, že nebudeme moci závodit pod ruskou vlajkou, bylo mi jasné, že když přijdeme na olympijské hry, podpora fanoušků bude o to silnější,“ konstatuje Bobrovová. Její kolega, rychlobruslař Semjon Jelistratov, který získal jako vůbec první ruský sportovec na letošních zimních olympijských hrách medaili, se vyjádřil na tiskové konferenci po zisku bronzové medaile naprosto jasně.

„Je pro mě těžké zadržet slzy. Jsem neuvěřitelně nadšený, že se mi podařilo získat medaili i po tom všem, čemu musí naše země čelit. Tuto medaili věnuji všem ruským sportovcům, kteří byli nespravedlivě vyloučeni z olympijských her. Tato medaile je pro vás,“ uvedl dle The Huffington Post Jelistratov, který přitom v minulosti sám čelil nařčení z užívání dopingu. Před dvěma lety mu byla dočasně pozastavena sportovní činnost, protože se v jeho krvi našly stopy léku meldonium. Poté však byl omilostněn, protože MOV stanovil, že podobné stopové množství léku, nalezené před 1. březnem 2016, nebude postihováno.

autor: Josef Provazník