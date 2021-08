VIDEO „Tadadadá, lálálá, hej hej hej.“ Šťastný tálibánec baví internet. Bratři zabrali boháčovo sídlo. Užili si

Dóstum, do roku 2020 afghánský viceprezident, se proslavil tvrdým bojem proti Tálibánu. S tím souvisí i jeho nejkontroverznější moment, v roce 2001 došlo v Dašt-i-Lejli k masové vraždě zhruba 250 až 2 000 tálibánských zajatců, a to zastřelením, či udušením. Za tento masakr byl Dóstum mnohými viněn a údajně za něj nese minimálně politickou odpovědnost. Anketa Jste pro to, abychom zachránili naše afghánské tlumočníky? Ano 14% Ne 80% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 1424 lidí

Zároveň to byl na afghánské poměry celkem liberální vládce. Tento etnický Uzbek měl v devadesátých letech pod kontrolou některá území v severním Afghánistánu před tím, než padla do rukou Tálibánu. Zároveň byl vůdcem vcelku sekulární a levicové politické strany Národní islamistické hnutí Afghánistánu, která hájila zejména zájmy uzbecké a turkmenské menšiny v zemi. Na Dóstumem kontrolovaných územích se v devadesátých letech mohly ženy pohybovat nezahalené a směly studovat, bylo povolené přehrávání hudby a k sehnání byla ruská vodka i německé pivo. Etnický Uzbek Dóstum, sám milovník dobrého alkoholu, se v roce 1995 nechal slyšet, cituji: „Nepodrobíme se vládě bez whisky a hudby.“

Jenže s liberálním směřováním je nyní konec. Dóstum měl dle výše uvedeného velmi dobré důvody mít se před postupem Tálibánu na pozoru. Zemi opustil již v sobotu, podle dostupných informací se nyní ukrývá v Uzbekistánu.

Na internetu se mezitím objevila videa z luxusního paláce, který Dóstum až do svého útěku obýval. Na dostupných snímcích se s jeho luxusním vybavením seznamují zarostlí a mnohdy bosí bojovníci Tálibánu. Na videu níže můžete shlédnout tálibánský čajový dýchánek. Ne na každého zbylo křeslo, a tak někteří bojovníci posedávají na zemi.

Na dalším videu můžete vidět exteriér mnohapatrové rezidence, připomínající v jistých ohledech české podnikatelské baroko. Dříve dobře střežený komplex s krátce střiženým trávníkem a udržovanou zahradou působí luxusně.

Luxusem se to hemží i vevnitř. Obří místnost, velká televize, klimatizace, pozlacené nápojové servisy, obrazy, trofeje, krb, dost možná pozlacené stěny a drahý leštěný nábytek. Tálibánci fascinovaně zkoumají jednotlivé předměty.

Tálibové ale během poslednich dní obsadili i drtivou většinu vládních budov. Z jedné z nich pochází následující video, na kterém nadšený bojovník Tálibánu křepčí a zpívá v opuštěné kanceláři. V jeden moment vezme ze stolu velkou kytici a začne tančit i s ní. „Nový styl vlády,“ napsal k videu Kabir Hakmál, který vyučuje sociologii na kábulské univerzitě.

New style governance. #Taliban can only do this with a system, nothing else can be expected. Situation in all the fallen offices are same. Some parts of #Afghanistan experience a quick reverse after the all efforts made during past 20 years. #EndProxyWarInAfghanistan #AFG pic.twitter.com/VpqunP8JaO