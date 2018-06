VIDEO „Terminátor“ Schwarzenegger poslal drsný vzkaz Trumpovi. Tady je

Hlavní hrdina slavného filmového trháku Terminátor Arnold Schwarzenegger ví své o magické přitažlivosti Spojených států. Sám je ostatně imigrantem, narodil se v Rakousku a do Spojených států přišel s vidinou lepší budoucnosti. Má prý tedy jisté pochopení pro migranty mířící do USA. Na sociální síti twitter napsal, že jako bývalý guvernér pohraničního státu USA také ví, jak důležité je chránit americkou hranici.

Na místě prezidenta USA by však v žádném případě nerozděloval migrantské rodiny. Neodděloval by děti od rodičů.

„Administrativa (Donalda Trumpa) má pravdu, že potřebujeme upravit naši azylovou politiku. Ale pokud má někdo čekat v kleci, než provedeme potřebné reformy, nemají to být děti, ale politici, kteří zanedbali svou práci,“ doplnil „Terminátor“.

To však nebyl jediný vzkaz, který Schwarzenegger Trumpovi poslal. Důrazně mu také doporučil, aby nesázel na renesanci uhelného průmyslu. Po energetické stránce by tím prý svou zemi vrátil o mnoho let zpět.

Schwarzeneggerovi se zdá, že Trump se chce zapsat do povědomí veřejnosti jako akční hrdina, který se pokouší vrátit čas. Arnold Schwarzenegger o tom ví své už z filmu Terminátor, kde se jeden z hrdinů pokoušel změnit minulost, aby ovlivnil budoucnost. Pokus Donalda Trumpa však prý povede jen k tomu, že bude zničena budoucnost dnešních mladých lidí. Na Schwarzeneggerova tvrdá slova upozornila televize CNN.

Někdejší slavný herec v údivu kroutil hlavou nad tím, v čem všem by se asi Trump chtěl vrátit do minulosti. Chystá se snad vrátit k používání počítačových disket?

autor: mp