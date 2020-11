VIDEO Útok ve Vídni: V ulicích střelba, odpálený útočník před synagogou, hlášeni mrtví i zranění

Útok si měl vyžádat několik úmrtí a četná zranění. Postřelený strážník má vážná zranění a bojuje o život. Policie mezitím uzavřela celý areál i přilehlou ulici Rotensturmstrasse.

Bezpečnostní pracovníci izraelské náboženské komunity v Rakousku dali pokyn všem židovským občanům, aby nevycházeli ze svých domovů. Lidé se mají vyhýbat veřejným prostranstvím a dopravě. Zároveň vídeňská policie na svém twitteru vyzvala veřejnost, aby nikdo nesdílel fotografie a videa z útoku.

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos!