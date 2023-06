VIDEO Wagnerovci ve frontě na pokladnu, na ulici, na zahrádce... Sobotní Rostov

reklama

Město Rostov na Donu, kde je ruské velení pro operace na Ukrajině, bylo obsazeno bez jediného výstřelu, stejně jako Voroněž o pár set kilometrů severně.

Tady je například patrné, jak si voják v poklidu nakupuje...

Wagner mercenaries seamlessly integrating themselves into civil society in Rostov. pic.twitter.com/w8zdsrOlgi — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

Zde občané dokonce wagnerovce vítají.

Rostov - people approaching the mercenaries to thank them and shake hands. pic.twitter.com/teLqMGtMWh — Dmitri (@wartranslated) June 24, 2023

In opposition to Putin, the Russian people are out on the streets of Rostov, chanting:

“Wagner, Wagner, Wagner”



This is far from over… pic.twitter.com/MN2bilRUXG — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023

Život v Rostově se zkrátka nezastavil ani s wagnerovci v zádech...

A somewhat surreal sight in Rostov as street cleaners continue on their Saturday morning duties. pic.twitter.com/13V289zWdT — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 24, 2023

Situaci v Rusku uklidnil až běloruský lídr Alexandr Lukašenko. Podle zpráv se právě s ním dohodl šéf Wagnerovy žoldnéřské skupiny Jevgenij Prigožin, a na základě návrhů běloruské hlavy státu zastavil postup skupiny na ruském území směrem na Moskvu. Píše o tom mimo jiné agentura RIA Novosti.

Rozhovory s Prigožinem vedl Lukašenko podle agentury na základě své předchozí domluvy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Prigožinova tisková služba následně zastavení postupu wagnerovců na ruskou metropoli potvrdila a dodala, že cílem je zabránit, že by byla „prolita ruská krev“. Podle Kremlu nebudou Prigožin a jeho žoldnéři stíháni, Prigožin se podle všeho přesune do Běloruska.

útoku na sousední Ukrajinu loni v únoru.

Ruský prezident Vladimir Putin v dopoledním televizním vystoupení ozbrojenou vzpouru wagnerovců označil za „dýku vraženou do zad“ a oznámil, že dal osobně rozkaz k neutralizaci vzbouřenců. Kolony Prigožinových bojovníků však v podstatě bez odporu pokračovaly celý den na sever směrem do ruské metropole, když byl už ráno vyhlášen stav protiteroristické operace.

Podle běloruské agentury Belta, která se odvolává na sdělení Lukašenkovy tiskové služby, si Putin v sobotu ráno s běloruským vůdcem telefonovali a dohodli se na dalším společném postupu. Večer si podle Belty Putin a Lukašenko telefonovali ještě jednou. Běloruský vůdce ruského prezidenta zpravil o výsledku svých jednání s Prigožinem. Putin Lukašenkovi poděkoval za „odvedenou práci“, napsala s odkazem na běloruské zdroje agentura AFP.

Lukašenko si „vlastními kanály dál vyjasnil situaci“, napsala Belta, a pak po dohodě s Putinem začal vyjednávat s Prigožinem. Rozhovory trvaly celý den a nakonec vedly podle Lukašenkovy tiskové služby k dohodě o „nemožnosti začínat krvavou válku na ruském území“. Šéf wagnerovců přijal návrhy na zastavení postupu na Moskvu a další kroky k uklidnění situace.

Na stole tak podle Minsku nyní leží „naprosto výhodná a přijatelná varianta řešení situace, s garancemi bezpečnosti pro bojovníky“ Wagnerovy skupiny.

