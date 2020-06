VIDEO z USA: Vrrrrrrr! Majitel obchodu pustil na demonstranty motorovou pilu. To byl slovník. Zavřeli ho

V Americe má Texas pověst státu, v němž obyvatelé více než obvykle tíhnou ke zbraním a ke kultuře Divokého západu. A video z města McAllen, které se v tomto státě nachází, to jen potvrzuje. K incidentu došlo v pátek 5. 6. Anketa Máte pochopení pro demonstrace za práva černochů v USA? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 3422 lidí

„Hvězdou“ videa je Daniel Peña, který na demonstranty postávající kolem obchodu a demonstrující proti policii, vytáhl motorovou pilu. Pak do zvuků motorové pily na demonstranty párkrát zařval, aby „se pohli“ a „šli domů“. A pak dodal další větu, kterou pro jistotu překládáme jako „Nenechte ty zatracené Afro-američany vás zblbnout, nenechte ten odpad z Antify, ty pitomce tady, ty sráče vás zblbnout. Nenechte je vám lhát.“ Z řad těch, kdo proti policii protestovali, se ozvalo, že by někdo měl policii zavolat.

Video už obletělo sociální sítě a Daniel Peña si už údajně nese následky. Policie už ho zadržela a čelí čtyřem obviněním z veřejného ohrožení a jednoho obvinění z napadení, informoval deník The Monitor. Podle televizní stanice KRGV byl už propuštěn z vazby.

Za „muže s motorovkou“ už se omluvil starosta města Jim Darling a prohlásil, že takové chování nehodlá tolerovat. „Omlouváme se protestujícím, které ohrozil. Takoví nejsme a takové věci neděláme.“ Ale na sociálních sítích se Peñovi dostalo i podpory, někteří lidé dokonce začali vybírat peníze určené k zaplacení kauce. Menší skandál si pak užila jedna z poradkyň Donalda Trumpa, když sdílela na Twitteru video s pochvalným komentářem.

The “chainsaw man” has been arrested. We will not tolerate such conduct in our City of McAllen. We apologize to the protesters that were threatened by him. That is not what we do or who we are!