Václav Klaus ml. nekompromisně: My Semína do Rady ČTK podpoříme!

Lídři vládních stran se sejdou v úterý večer, kde si po dnešní výměně názorů přes média ohledně obsazení Rady ČTK chtějí osobně promluvit o fungování menšinové vlády včetně hlasování ve Sněmovně.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hamáček řekl, že zvolení Semína by bylo obrovským problémem. „Pan Semín je pro nás nepřijatelný. To by znamenalo, že ta důvěra prostě nefunguje. Pokud bychom si nebyli schopni věřit v takto základních věcech, pak nemá smysl v tom pokračovat,“ zdůraznil. Koalice by se podle něj měla bavit i o fungování vlády a o tom, jak její členové chápou koaliční smlouvu.

Na vyostřenou situaci na svém Facebooku zareagoval i Václav Klaus mladší, který by velmi uvítal, kdyby kvůli Semínovi Hamáček s ČSSD koalici opustil. Avizoval, že naopak poslanci Trikolóry podpoří Michala Semína při volbě „do nějaké té bezvýznamné rady“.

Uvedl dva pádné důvody, proč se Semín může těšit podpoře jeho nedávno založeného hnutí. Za prvé je prý Semín slušný člověk od 80. let až dodnes. A je také člověkem hájícím národní a konzervativní hodnoty. Klause mladšího prý mimo jiné učil na gymplu.

Mgr. Václav Klaus



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Druhý důvod se pak přímo vztahuje k odchodu ČSSD. Pokud kvůli Semínově zvolení odejde Hamáček a ČSSD z koalice – bude to podle Klause ml. pro občany České republiky výborná zpráva.

Klause ml. v jeho postoji k případnému zvolení Semína do Rady ČTK v následné diskusi mnozí podpořili. Podle některých je to však ze strany ČSSD planý poplach. Například Aleš Novák si je jist tím, že Hamáček neodejde z koalice. „Na to je moc velký přizdisr*č,“ zhodnotil ve své reakci.

I Michal Macek považuje Hamáčkova slova za výkřik do tmy, poznamenal, že předseda ČSSD možná netuší, že už odešel dávno.

Někteří se ve svých odhadech, jak se bude situace dál vyvíjet, Hamáčkovi pěkně posmívali. Třeba podle Karla Šlaje nejdříve předseda ČSSD spustí celostranické referendum, které bude trvat alespoň čtyři měsíce, aby mu poradilo, jak dál. Pak prý řekne, že je nezávazné a že už se stejně usmířili, a ukončí tiskovou konferenci.

Našli se však i tací, které Klaus mladší svou podporou pro Semína překvapil. Jakoubek Rádlů mu vyčetl, že klesl na absolutní morální dno, mezi odpad typu Babiš a Okamura.

Čestmíru Novákovi se zase u Klause mladšího střídají dva stavy: buď s ním naprosto souhlasí, anebo absolutně nechápe, jakým způsobem používá logiku. V tomhle případě, kde se chystá podpořit „konspirátora a šiřitele dezinformací“, ho už vůbec nechápe. „Prostě mi to nejde dohromady s jeho ostatními názory,“ podivoval se přispěvatel do diskuse.

Výrok předsedy ČSSD Jana Hamáčka, že případné zvolení kandidáta hnutí SPD Michala Semína hlasy poslanců ANO je pro sociální demokracii nepřijatelné, rozezlil i premiéra Andreje Babiše. „Je to nesmysl. Hnutí ANO pana Semína nevolilo a nebude volit. Nechápu, proč to pan Hamáček říká,“ reagoval Babiš. Koaličního partnera kritizoval i za výhrůžky odchodem z koalice. „Jestli chtějí, můžou to udělat kdykoliv,“ prohlásil premiér.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Sněmovna zatím na dvě místa v Radě ČTK, která se uvolní 20. června, nikoho nezvolila. Ke zvolení bylo nutných 89 hlasů. Semín jich získal 83. Do druhého kola volby postoupili také zastupitel hnutí ANO v Praze 3 David Soukup s 82 hlasy, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka nominovaný Piráty a lidovci se 72 hlasy a bývalý předseda rady Tomáš Mrázek navržený ODS s 36 hlasy.









Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab