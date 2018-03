Václav Klaus ml. varuje: Po školách už to běhá. Já nechci ty lidi jmenovat, ale známe ty aktivisty, kteří chodí a už tvrdí: tohle je dezinformační web, tohle ne...

Kaderka zdůraznil, že na školách nenajdeme jeden předmět, který by se jmenoval mediální výchova. Jde spíše o snahu jdoucí napříč několika předměty navést žáky ke kritickému myšlení, které se hodí nejen při čtení novin. Mediální výchova navíc zdaleka nemá sloužit jen k tomu, aby studenty upozornila na dezinformace a hoaxy. To by bylo přílišné zjednodušení. Studenti by např. měli vědět, že nestačí číst jen titulky nebo statusy na sociálních sítích. Stejně tak by ale měli vědět, že si mají i na sociálních sítích chránit své soukromí.

Klaus nabídl trochu jiný pohled. Pokusy o mediální výchovu vnímá jako rizikové. „Já trošku patřím k lidem, kteří z toho cítí takové to nebezpečí politického školení mužstva,“ varoval zákonodárce. Divné se mu zdá už to, kdo určuje, jaké weby jsou povolené a z jakých smí učitel čerpat, a z jakých už nesmí.

Pokud někdo nevybízí ke genocidě, tak bychom měli ctít svobodu slova a nechat na občanech, ať si píší, čtou a myslí, co chtějí.

„Už to, že budeme hledat, co je objektivní zpravodajství, a budeme to nálepkovat, to já odmítám. A po těch školách už to běhá. Já nechci ty lidi jmenovat, ale známe ty různé aktivisty, kteří chodí a už tvrdí: tohle je dezinformační web, tenhleten není. Já patřím k lidem, kteří mají názory někdy možná trošku odlišné od toho mainstreamu, a skutečně bych se nerad dostal do toho, že mě někdo bude označovat, že můj blog na Novinkách je dezinformační a pan učitel si ho nemá číst, a kdo ho čte, tak nesmí učit. Zcela upřímně, já z toho něco takovýho trošičku čuju,“ podotkl poslanec.

Klaus nijak nezpochybňuje fakt, že má škola také vychovávat, ale mělo by se tak dít spíš osobním příkladem a třeba tím, že češtinář žáky vede ke čtení. V celé řadě knih se přece studenti dozvědí, že cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly, nebo se dozví, že je máloco černobílé. Stejně tak by prý měli studenti vědět, že máme svobodu médií, která si mohou psát, co chtějí, pokud nezacházejí do extrému.

Kaderku tím však nepřesvědčil. Učitel je toho názoru, že žáky musíme formovat k tomu, aby ctili demokratické hodnoty, ale to je podle kantora v pořádku, byť se to nesmí přehánět. Za komunistů lidé věděli a hledali alternativní informace. I dnes si může člověk najít celou řadu alternativních informací, ale studenti by k nim neměli přistupovat nekriticky.

Když o mně něco napíše Respekt...

Klaus si však také trval na svém. Zdůrazňoval, že by se studenti měli setkávat s pestrou paletou názorů. Předem vylučovat některé názory Klausovi rozhodně nepřijde v pořádku. Považuje proto za jedině správné, že existují různé zdroje informací. „Já bych nechtěl žít v zemi, kde nějaké názory nesmějí zaznívat. S výjimkou názoru, když někdo bude tady nabádat k likvidaci nějakých etnik,“ zdůraznil Klaus s tím, že odmítá tolerovat věci kriminálního charakteru. Ale jinak, ať si každý píše, co chce, ať už je to sebevětší blbost.

„Já znám spoustu webů, třeba týdeník Respekt, kde i kdybych zachránil starou babičku u metra, tak vím, co si asi přečtu o sobě. Protože mě nemají rádi a ještě se s nima soudím, tak asi nelze čekat, že budou adorovat moji školskou novelu,“ podtkl Klaus.

Stejně tak prý lidé cítí, že si asi nepřečtou nic kritického o Babišovi, když si koupí MF Dnes nebo Lidové noviny, které jsou dnes odloženy ve svěřenském fondu Andreje Babiše. Stejně tak prý asi nelze čakat, že bude Respekt rozebírat kauzy svého majitele Zdeňka Bakaly.

Obecně vzato by však školy měly učit matematiku, češtinu, filosofii a tak dále.

S dezinformacemi je to totiž hodně složité, protože je šíří i novináři. Existuje tady určitá snaha označovat lidi, kteří jsou kritičtí k EU, za zastánce Ruska. S tím Klaus nesouhlasí. „Ten nemá rád Unii, tak je to darebák nebo nějakej fašista a ruce od něj pryč,“ kroutil hlavou poslanec.

Když takto manipulují informacemi velká, čtená média, tak je to podle Klause nebezpečnější, než když dezinformace šíří nějaký strejda v blogu, který si píše tzv. na koleně. Kaderka dodal, že varovné světélko by mělo naskočit všem lidem, kteří jsou ujišťováni o tom, že ten či onen web je bez cenzury, když víme, že dnes u nás cenzura nefunguje. Touto svou poznámkou si Karedka rýpl do televize Prima a jejího pořadu Názory bez cenzury.

