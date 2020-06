Václav Klaus nedořekl: Existenci Milionu chvilek si nepřeji. Že teď jejich... Ne ne, jakýkoliv soud je zbytečný!

reklama

Úvodem vysvětlil svá slova, že „koronavirus jsou hrátky“. „Říkal jsem od začátku: Nezblázněme se z toho, co se děje, ale zas to nebagatelizujme. Tento virus je jedním ze známých, standardních virů, není to nic úplně nového. Není pravda, že na to lidský druh nemá žádnou imunitu, to bychom už všichni pomřeli. Proto se domnívám, že zásahy, které se kolem toho staly, byly naprosto přestřelené. Jsem zděšen, když vidím, jak někteří lidé běhají s rouškou po Praze, a nechápu to,“ řekl svůj názor někdejší prezident.

Prozradil, jak nahlíží na rasové nepokojen ve Spojených státech. „Považuji to za uměle vyvolanou věc. Sice o tom, že se americká policie chová docela brutálně. Ta tvrdost je něco, co tady neznáme – a já to nijak neobhajuji. Ale to, co se teď děje v USA a uměle se to přenáší do Evropy, to je zcela nedůstojné až směšné,“ myslí si.

Svůj komentář připojil rovněž k ohlášené cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Jeho aktivitu označil za „klukovinu“. „Je to výraz nevyspělosti, nedospělosti tohoto politika. Nejsem pro to, abychom poklonkovali Číně. Proti Tchaj-wanu vůbec nic nemám a není důvod, aby někdo měl. Ale pokoušet se svoji klukovinou vmísit do zásadní debaty současnosti, to nemá žádný smysl,“ zdůraznil Klaus.

Vojtěch Žižka ČSSD



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Máte pochopení pro demonstrace za práva černochů v USA? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 12566 lidí

Na přetřes přišla i dnešní ODS – ta už, podle exprezidenta, nemá s původní ODS bohužel vůbec nic společného. „Ten posun nastával v éře Mirka Topolánka a definitivně byl dokončen v éře pana Fialy, který s ODS opravdu nikdy nic společného neměl. Jestli mají pravdu různé chýry, že se stal dříve předsedou než členem ODS, tak to je signál všeho,“ dodal Klaus.

„ODS je dnes do značné míry stranou, která by v 90. letech stála jednoznačně na druhé straně barikády proti mně,“ konstatoval.

Lídr spolku Milion chvilek Mikuláš Minář teď spíš než do Andreje Babiše tepe do opozice za to, že není schopná se dohodnout a spojit. „Existenci Milionu chvilek si nepřeji. Považuji ji za totálně absolutně negativní, nešťastnou a jakýkoli další soud nad to je pro mě zbytečný. Že teď jejich… Ne, fakt je zbytečný!“ uzavřel Václav Klaus.

Psali jsme: Prezident Klaus: Demonstrace v USA? Dávno nacvičená hra. Je to jinak. A Evropa... Ostrý vzkaz Václava Klause sprejerům od Churchilla. Do Prahy patří, stejně jako Koněv! Publicista: Umělci? Výborná úloha v roce 1989. Ale dnes? Geislerová, Mádl tu rozumnou část zdiskreditovali. Kolegové by jim měli nafackovat Jedou na Tchaj-wan? Václav Klaus drsně setřel Vystrčila. A s Drahošem se už nepáral vůbec

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.