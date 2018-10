Václav Klaus podpořil profesora Piťhu: Použil jste jasná a potřebná slova

Druhý český prezident Václav Klaus se důrazně zastal duchovního Petra Piťhy, který ve svém nedávném kázání v katedrále svatého Víta důrazně varoval před schválením Istanbulské úmluvy. Klaus profesoru Piťhovi poděkoval za to, že tak jasně formuluje své myšlenky a upozornil ho, že teď musí počítat s protiútoky.

Profesor Petr Piťha pronesl na půdě chrámu svatého Víta kázání, které díky internetu prolétlo celým Českem. Varoval v něm před přijetím Istanbulské úmluvy českým parlamentem. Přijetí této úmluvy by podle kněze mohlo rozvrátit tradiční rodinu.

Exprezident Václav Klaus dal Piťhovi za pravdu. „Určitě víte, že jsem nejen já, ale i celý náš Institut v této věci plně na Vaší straně. Stejně jako Vy se děsíme toho, co se dnes ve světě děje, a snažíme se na mnoha fórech doma i v cizině vystupovat v duchu Vašeho myšlení. Až budete mít chvilku času, přijďte si o tom k nám do IVK popovídat,“ napsal Klaus Piťhovi za celý Institut Václava Klause.

Jedním dechem ho však upozornil, že teď musí počítat s protireakcemi. Jednoho dne vstoupil do veřejného prostoru, do světel reflektorů a teď se nesmí divit, že se ozývají i lidé s odlišnými názory.

„Použil jste silná, jasná, potřebná slova, ale zdá se mi, že se ostré protireakci trochu divíte. To není správné. V té oblasti, do které jste se ve svém kázání pustil, musí člověk s takovými reakcemi počítat. To je má dlouholetá životní zkušenost. Není možné očekávat ohledy a přátelské reakce,“ napsal Klaus.

