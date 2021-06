Václav Klaus spustil: V Německu říkám, že jsem se narodil v Protektorátu. Ta země je hrozba, ne Rusko a Čína!

V rozhovoru, který byl nedávno zveřejněn na stránkách Václava Klause, bývalý prezident odhalil, že se nedívá na televizi. „Čili, já jsem nikdy pořad pana Moravce neviděl, takže neviděl jsem ani České století,“ uvedl. A více než Ruska a Číny se Klaus obává Německa. Při návštěvách této země nezapomíná zmínit, že se narodil v Protektorátu Čechy a Morava. „Já jsem jako malé dítě zažil bombardování Prahy, já jsem zažil to, že jsem byl jako dítě snášen do sklepa na Vinohradech, abychom se nestali obětí bombardování. Takže tyto věci opravdu beru vážně a mám hrůzu z toho, že nové generace je u nás strašlivě podceňují,“ obává se.

„To, že to vyvolalo obrovské problémy, a my jsme měli pravdu v naší kritice, je historicky nezajímavé. To se prostě stalo a tvrdí se pak – za Klause zkrachovaly kampeličky. Dneska říkat někomu, že Klaus byl zásadně proti a strašlivě se pohádal uvnitř své politické strany s lobbující skupinou poslanců kolem poslance Mandelíka, to se dnes špatně hodnotí,“ povzdychl si bývalý prezident.

Klaus se opřel také do těch, kteří kritizují privatizaci, prý jsou nadšeni, že fungují soukromé restaurace a obchody, firmy a služby. „To se muselo nějak provést. To byl historicky neznámý úkol, který jsme naprosto novátorsky a po nevyšlapaných cestičkách řešili. Takže chytrolínům, kteří si myslí, že by se něco mohlo udělat jinak, nevěřím. Muselo to být takto, a jestli se někomu nelíbí, že ten či onen vlastník zašantročil své, v privatizaci získané, majetky způsobem, který se nám nelíbí, to je věc úplně jiná,“ pravil.

Bývalý prezident se také svěřil, že se nedívá na televizi, když se ho redaktor ptal na seriál České století. „Já jsem nikdy za komunismu neviděl Televizní noviny. Já jsem do svých 35 let neměl televizi vůbec, ani u rodičů, ani potom doma. Tenkrát jsem ji nesledoval, protože jsem byl zásadně proti. A teď ji nesleduji – protože jsem také zásadně proti tomu, co Česká televize dělá. Čili, já jsem nikdy pořad pana Moravce neviděl, takže neviděl jsem ani České století,“ odpověděl. Že je v seriálu vyobrazen, nevěděl, ale dodal, že na své vyobrazení se beztak raději dívat nebude.

Komentoval i rozpad Československa, který nevnímá jako bolestný. Slováci prý ukázali, že si chtějí vládnout sami, což respektoval. „Protože jsem to respektoval, tak došlo k velmi produktivním a přátelským jednáním se slovenskou stranou a ukazuje se, že domluvit se na mírumilovném rozpadu je možné. A nepřipustili jsme ani Jugoslávii, ani nesmyslný střet Velké Británie s EU, ale nepřipustili jsme ani Katalánsko, kde by dodnes byli ve vězení lidé, kteří chtěli odtrhnout Katalánsko od Španělska,“ pochválil svou práci.

Dohodnout se podle něj bylo snadné, když se dělilo podle jednoduchého pravidla 2:1, které vzniklo na základě počtu obyvatel a rýpl si, že rozchod Slovenska a Česka byl mnohem idyličtější než rozchod Velké Británie a EU.

Prý se Československo snažil udržet. „Tam byl absolutní zájem Slovenska, aby si vládlo samo, aby jim nevládli z Prahy. Já jsem je dlouho přesvědčoval: spojujete vládnutí z komunistické Prahy s možností společného státu v nekomunistickém světě. Neunáhlujte se, nespěchejte, vyčkejme chvíli, jestli náhodou v nových demokratických podmínkách by to nemohlo být lepší. Nechtěli počkat, a to jsem respektoval.“

Došlo také na téma přátel a nepřátel České republiky. „Rusko a Čína nejsou naši sousedé a jakkoli jsou považovány za naše úhlavní nepřátele, tak já myslím, že i Rusku i Číně jsme naprosto lhostejní. My pro ně nejsme prioritou. I ve vztahu k Rusku jsou mezi námi tři země jako jistý nárazník, zatímco Německo je naším věčným sousedem a věčným problémem,“ uvedl. Podle Klause nehrozí, že by Česko „spolklo“ Rusko nebo Čína, ale hrozí, že bude „spolknuto“ právě Německem.

V této souvislosti Klaus dodal, že dnes už neříká, že se narodil v Československu, ale v Protektorátu Čechy a Morava. Říká to prý hlavně v Německu. Vyzval: „Nepodceňujme tuto věc. Já jsem jako malé dítě zažil bombardování Prahy, já jsem zažil to, že jsem byl jako dítě snášen do sklepa na Vinohradech, abychom se nestali obětí bombardování. Takže tyto věci opravdu beru vážně a mám hrůzu z toho, že nové generace je u nás strašlivě podceňují. Já nedémonizuji Německo, ale současně vím, že je to velký, mocný soused, a vůči velkému, mocnému sousedovi se musíme mít vždycky na pozoru.“

