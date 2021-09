Václav Moravec poslal vzkaz na Hrad i jinam. Nechť si útočí... Nezodpovídáme se jim

reklama

Úvodem se Moravec vyjádřil právě k útoku kancléře Mynáře na jeho osobu. „Vnímám ho jako jeden z mnoha. Když jste v novinařině takovou dobu, jakou jsem já. Když moderujete hlavní diskusní pořad, zanedlouho to bude bezmála dvacet let, tak se to de facto stává vaším denním chlebem. To, že způsob těch útoků je čím dál více propracovanější a je jich více, protože si dovolím tvrdit, že ty ataky vůči institucím, které jsou nezávislé, tak to v České republice v těch posledních pěti šesti letech je čím dál zřetelnější. Takže v tom se to mění, ta dynamika, ale ta podstata – pokud by tyto útoky nebyly, tak bych si přišel, že jsem mrtev," poznamenal Moravec.

A proč podle něho těchto útoků na nezávislé instituce a nezávislá média přibývá? „Rozlišil bych dvě roviny tohoto problému. První je globálně technologická. Nástup sociálních sítí bezesporu mění veřejný diskurz. Mění způsob našeho chování. Mě jako konzervativního člověka to mrzí, ale co s tím nadělám. Prostě prim mají emoce. Racionální debata – vidíme to v souvislosti s covidem – je potlačena, fakta jdou stranou. Tomu se bohužel v některých momentech přizpůsobuje i novinařina, že je daleko více výrokovou novinařinou, honí ty emoce namísto toho, aby trvala na faktech. A pak je ta druhá strana, a to bych nazval lokálně kulturní, a tam si myslím, že je problém, že jsme v postkomunistické společnosti a že ta transformace nebyla dokončena,“ míní Moravec.

Ale zpět k Vratislavu Mynářovi a jeho potřebě útočit na Václava Moravce. „Zjevně se potrefená husa ozvala. Když si vezmete tu otázku, která nadzvedla ze židle Vratislava Mynáře, tak jsem řekl: Prezidentovo mafiánské okolí. A vztáhl si to na sebe Vratislav Mynář, tak je vidět, že se k něčemu přihlásil. A já jsem pouze na základě faktů, jako je to, že nemá kancléř bezpečnostní prověrku na nejvyšší stupeň, že NBÚ zjevně zkonstatoval, že je bezpečnostním rizikem pro Českou republiku, podíváte-li se na nepravomocný rozsudek o rozkrádání lánské obory, který byl vynesen letos v létě, podíváte-li se na to, že hlavním ekonomickým poradcem je muž, který chtěl lidově řečeno odrbat, a jeho firma, republiku o 35 milionů korun, což nakonec soud odsoudil a musel Lukoil Aviation Czech splatit tu dlužnou částku... Myslím, že těch faktů je tolik, že novinář má na základě fakt prostě pojmenovávat realitu,“ míní Moravec, jenž se domnívá, že obrana Vratislava Mynáře má odvrátit pozornost od těchto problémů.

Vratislav Mynář žádal po Moravcovi veřejnou omluvu, mluvčí České televize však na tuto žádost odvětila: „Televize se nezodpovídá konkrétním politikům ani úředníkům, tedy ani vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky, na jehož snahu hodnotit moderátory nebo dramaturgy pořadu nebude reagovat.“ Moravec tato slova cítí jako jednostrannou podporu ze strany České televize. „Je to reakce, která nemůže být jiná. Má-li být ještě Česká televize Českou televizí v tom pojetí, jak vypadají média veřejné služby v západní Evropě. Zkrátka nechť si státní úředníci, politici nebo jejich okolí útočí na média veřejné služby, ale vedení těch médií veřejné služby má držet étos té veřejné služby. My nejsme státní médium,“ poznamenal Moravec.

