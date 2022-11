Václave Moravče, snad už to pochopíte. Babiš zveřejnil dávný dopis

reklama

„V roce 2020 jsem poslal redakci Otázek Václava Moravce velmi korektní dopis, v němž jsem poděkoval za pozvání do pořadu v neděli 18. 10., oznámil, že ho nepřijímám a že jsem se definitivně rozhodl, že ho už nepřijmu nikdy. Důvodem byly soustavné útoky pana doktora Moravce. Ten dopis jsem tehdy nezveřejnil. Byl pro jeho kolegu, pana redaktora Kvapila, který mě pozval. Spoléhal jsem na slušnost a korektnost redakce a jakési normální a předvídatelné chování, jedním slovem styl. Bohužel pan moderátor to buď nepochopil, nebo pochopit nechce,“ poznamenal Babiš.

„Předchozí neděli mě znovu zval, a to dokonce do debaty s panem premiérem. Pan premiér sice jasně prohlásil, že by se mnou stejně debatovat nepřišel, protože mi nechce pomáhat v kampani, ale to panu Moravcovi nevadí. On prostě potřebuje veřejně říct, že jsem zase nepřišel, tak to ve svém pořadu řekne. Proto mi, prosím, dovolte, abych to zopakoval ještě jednou. Snad naposledy. Každého pozvání si velmi vážím, ale do Otázek, které moderuje právě on, už nepůjdu. Snad to on a jeho tým už budou respektovat. A tady je ten dopis z roku 2020,“ sdílel Babiš celý list redaktoru Kvapilovi, který odeslal.

„Vážený pane Kvapile, ptáte se, jestli bych měl čas přijít do vysílání pořadu Otázky Václava Moravce v neděli 18. 10. Velmi děkuji za Vaše pozvání. Dovolte mi ale, abych vás informoval, že vaše pozvání s díky nepřijímám a že jsem se zároveň definitivně rozhodl, že do vašeho pořadu už do budoucna nedorazím. Věřte mi, prosím, že mé rozhodnutí není spojené s absurdní spekulací moderátora Václava Moravce, že mám obavy ze svých oponentů. Jeho otázka na pana předsedu Ivana Bartoše z vysílání 6. 9. „Proč se Vás pan premiér bojí, pane předsedo?“ je zcela úsměvná. S panem předsedou jsem veřejně debatoval o několik týdnů později ve třech předvolebních debatách živě a před kamerami. A to, jak jistě víte, i v České televizi. Do pořadu OVM jsem nedorazil a do budoucna už ani nedorazím ze zcela jiného důvodu,“ zaznívá v dopisu.

„Už v roce 2015 mě Václav Moravec lživě označil za ‚autokratického lídra, který velmi dobře využívá svého mediálního, politického i podnikatelského vlivu‘. Jindy prohlašoval, že se v České republice ‚dělá byznys pro jednotlivé politické strany … konkrétně i pro jednoho z nejbohatších mužů této země‘. V posledních letech se útoky ještě stupňují. Pan moderátor už nemluví jen o mně, ale útočí na celou naši vládu. Letos v březnu mluvil o ‚totálně selhávající vládě‘ v době, kdy jsme se tu střetli s novým typem viru, zareagovali jako jedni z nejrychlejších na celém světě a následně byli všude dáváni za příklad, jak jsme ten nápor zvládli. Svůj osobní názor sděluje ale i na sociálních sítích. Nebudu uvádět vše, co on nebo jeho tým napsali za poslední roky na Facebook nebo Twitter. Vybral jsem jen tweet ze 3. září, ve kterém pan Moravec formuloval svůj osobní názor k celé naší vládě takto: ‚Jsme pokusnými králíky politického populismu, který rozložil zbytky státní správy a expertního rozhodování!‘ Přemýšlel jsem, jak na takové chování moderátora velmi sledovaného pořadu reagovat, jak se bránit, a nakonec jsem se rozhodl, že nemám jinou možnost než do takového pořadu přestat chodit,“ řekl Babiš.

„Ušetříme si tak společně čas a energii spojené s hledáním volných termínů a s napínáním lidí, jestli premiér dorazí, nebo ne. A ochráníme je i před klamavými upoutávkami, ve kterých ČT na hlavním kanále několik dnů informuje své diváky o tom, že jste mě do svého pořadu pozvali, aniž k tomu dodáváte velmi podstatnou informaci, že jsem pozvání nikdy nepotvrdil. Ani já, ani nikdo z mého týmu. Zároveň tímto rozhodnutím předejdu tomu, aby mě pan moderátor mohl vydírat ‚prázdnou židlí se jménem‘ pokaždé, když z jakéhokoliv důvodu nepřijmu jeho pozvání. Myslím si, že je to pro nás oba nedůstojné, a nemáme to zapotřebí ani já či on, ani diváci skvělých kanálů ČT1 a ČT24. Jsem přesvědčený, že mnoho diváků toto mé rozhodnutí pochopí, a někteří dokonce uvítají. Těch dopisů, e-mailů a SMS zpráv, kde mě k tomu vyzývají, jsem za poslední roky obdržel tolik, že jen spočítat je by mi trvalo minimálně do voleb. Jsem rád, že těmto lidem, kteří mi psali a vyjadřovali podporu, udělám alespoň malou radost. A možná někomu větší,“ podotkl ve svém listu také Babiš.

