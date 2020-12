Vakcína: Mladým ji nenuťte, říká vědec. Nechce, aby se strašilo vzácnými případy

reklama

Hostomský v rozhovoru pro server Aktuálně.cz tvrdí, že České republice v souvislosti s očkováním oproti ostatním trochu ujel vlak. „Myslím, že nám ten vlak trochu ujíždí. Bedlivě sleduji, co se děje v USA, kde má logistiku na starosti armáda. Američané dopředu rozvrhli, na jaká místa mají vyrazit naložené kamiony a letadla, až dostanou povolení k distribuci vakcín. Přesně se vědělo, jaká zdravotnická zařízení vakcíny dostanou, jací pacienti si pro ně přijdou. Logistika je velmi důležitá. A slyšel jsem, že v Německu to dělají podobně," vysvětluje Hostomský.

„U nás jsem neslyšel, že by se něco takového chystalo. Češi jsou sice mistři improvizace, ale očkovací logistiku bych nepodceňoval. Jestli už se něco okolo toho u nás děje, není to moc patrné,“ zoufá biochemik, kterému vadí také slabší osvětová činnost. „Vypadá to, že u nás je spousta odpůrců vakcinace. A takovým názorům by se mělo čelit právě kampaní ze strany vlády nebo ministerstva zdravotnictví. Kampaň by měla naprosto racionálně vysvětlit, že člověk, který se nechá očkovat, nemá co ztratit, protože rizika vakcinace jsou minimální,“ má jasno Hostomský a kritizuje nepovedenou letákovou kampaň ministerstva zdravotnictví.

Kromě špatné práce vlády viní Hostomský ze strachu před očkováním také média, která se soustředí na konkrétní případy, kdy vakcína mohla způsobit větší obtíže. „Občas se vyskytnou i individuální případy, třeba ve Velké Británii, kdy dva lidé po očkování dostali těžkou alergickou reakci. Takových případů je ale pár mezi mnoha tisíci. Jenže právě těchto pár případů zaujme média, protože když si někdo dá vakcínu a nic mu není, nikoho to nezajímá,“ štve Hostomského to, že mnoho lidí takové zprávy vystraší, ačkoliv v 99 procentech případů je vakcína bezpečná.

Česká republika je podle biochemika na vakcinaci špatně připravena. „Například i z toho důvodu, že vakcíny od firmy Pfizer musí být zmrazeny do minus 70 stupňů na suchém ledu, musí být umístěny do speciálních mrazáků. My například takových mrazáků máme v Ústavu organické chemie a biochemie kvůli biologickým vzorkům hodně, mají je i velké nemocnice. Měla by tu už být vytvořena logistika, aby v okamžiku, kdy se sem vakcíny dostanou, bylo jasné, kam je rozvézt, kdo je převezme a kdo se o ně postará,“ apeluje Hostomský a dodává, že rozmrazené vakcíny rychle ztrácejí účinnost.

Nejdůležitější je podle biochemika přesvědčit k očkování rizikové skupiny a zdravotníky z první linie, kteří přicházejí do styku s nakaženými. „Na ty bych naléhal, aby se nechali očkovat, protože je to v jejich zájmu. Druhou skupinou jsou starší lidé, zejména ti, kteří mají více dalších onemocnění. Apeloval bych na jejich rodiny nebo na jejich ošetřovatele, aby je přesvědčili, aby si vakcínu nechali dát,“ radí Hostomský, podle nějž je pak na lidech středního a mladšího věku, zda očkování podstoupí. „Těm podle dostupných statistik nic moc nehrozí. Vakcínu bych jim nevnucoval,“ dodává.

Extrémně rychlý proces vývoje vakcíny je podle Hostomského dán obrovskými finančními prostředky, které měly farmaceutické firmy k dispozici. „Normální postup je, že farmaceutická firma chce na vakcínách vydělat, a tak pečlivě zvažuje jednotlivé fáze: Dokončila první fázi, vypadá to nadějně, nevyskytly se žádné vedlejší negativní účinky, posune se do další fáze. Až pak teprve zvažuje, zda bude vyrábět ve velkém, zjistí, jaká je situace na trhu. To jsou všechno rozhodnutí, která trvají léta,“ vysvětluje, proč byla dosud nejrychleji schválená vakcína ve výrobě 4 roky.

„V tomto případě ale vláda firmám jasně řekla, ať neztrácejí čas, a dopředu si objednala miliony vakcín bez ohledu na to, jak dopadnou klinické studie. Americká vláda tak na sebe vzala veškerá finanční rizika. A Pfizer díky tomu ještě předtím, než dokončil klinické studie, vybudoval infrastrukturu pro masovou výrobu vakcíny. A když ty studie nedávno úspěšně dokončil, měl už k dispozici miliony dávek nové vakcíny připravené k distribuci,“ dodává Hostomský s tím, že úspěšnost vakcíny v testech byla 95 procent, což bylo nad očekávání.

Negativních vedlejších účinků, o kterých se informovalo v médiích, se podle něj lidé bát nemusí. „Krátkodobých účinků se nemusíme obávat, byly řádně vyhodnoceny a nejsou významné. Ví se, že vakcína na covid-19 trochu replikuje tu nemoc – dává se ve dvou dávkách po třech týdnech a u druhé dávky někteří lidé popisují, že mají zimnici, zvýšenou teplotu, bolí je hlava. Ale do 24 hodin to odezní. Vakcína je tedy naprosto bezpečná,“ má jasno biochemik, podle kterého je bolest hlavy nebo teplota normálním projevem vakcinace. „Dá se to pokládat za dobrou zprávu – je vidět, že váš imunitní systém reaguje, budují se vám protilátky, vakcína zabrala,“ vysvětluje na konec a dodává, že sám se očkovat určitě nechá.

