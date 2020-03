Vakcína do tří týdnů? Na to zapomeňte. A za tohle může Václav Klaus

reklama

Konvalinka také čtenáře v rozhovoru uklidnil, že máme dost důvodů k optimismu a málo k panice. Zároveň však zpochybnil, že by do tří týdnů mohla existovat vakcína proti koronaviru. To prohlásil izraelský ministr pro vědu s tím, že by tak mohla učinit jejich firma Migal.

„Myslím, že mohou mít do tří týdnů něco, co začnou testovat. Ale mít schválenou vakcínu takhle rychle není podle mne možné. Ono obecně je strašně těžké vyvinout lék, to trvá deset až patnáct let a stojí to jednu až dvě miliardy dolarů. A v případě náhlé epidemie, jako byla ebola nebo teď Covid-19, je to ještě horší: než stačíte lék vyvinout, je epidemie pryč,“ uvedl Konvalinka.

Ten se v rozhovoru mimo jiné pozastavil nad tím, že máme velmi nízkou proočkovanost proti chřipce. „Opravdu máme jednu z nejmenších proočkovaností proti chřipce v Evropě. Mimochodem, zčásti také vinou Václava Klause a jeho naprosto nezodpovědného zlehčování očkování v době pandemie mexické chřipky v roce 2009, tehdy opravdu jen šťastnou shodou okolností to nedopadlo hodně špatně. Čekáme jako na smilování na očkování proti koronaviru, ale fungující očkování proti viru, který zabije ročně 2 000 lidí, nevyužíváme. To je kulturní fenomén, jemuž nerozumím,“ poznamenal.

V každé epidemii se pak podle něj bojuje o čas, aby se nezačala šířit jako lavina. „Nesmíme dovolit epidemii, aby se rychle rozjela s velkým počtem nemocných najednou. Protože pak by se mohlo stát, že v jisté chvíli nemocní zahltí zdravotní systém a lékaři se nedokážou postarat o ty, které by jinak v pohodě vyléčili. Ale čas pracuje pro nás, nejen z hlediska hledání léku, ale i tím, že přichází jaro. Respirační choroby se většinou (ne vždy) v létě šíří hůře. Takže důvodů k optimismu je dost a k panice strašně málo,“ uzavřel.

