Válek pod grilem: Nevím, těžká otázka, k čemu to bude? Padlo i nucené očkování

„Na tom minulém jednání s vládou, ta nabídla, že budeme jednat každý týden pravidelně, protože předpokládám, že vláda má opatření připravená, řekněme s nějakým předstihem. Protože ví, jak se ta situace bude vyvíjet. Ty prognózy, predikce profesora Duška, vycházejí z 95procentní přesností. A vzhledem k tomu, že je nějaká inkubační doba toho onemocnění, nějaká doba, kdy se projevují ty příznaky, tak ti pacienti, kteří budou v příštím týdnu hospitalizovaní, jsou už v tomto týdnu nakažení. Takže ta opatření mají dopad s nějakým zpožděním. Ten efekt se projeví za sedm dnů, za osm dnů, za nějakou dobu. To se nemění,“ dodal Válek.

„Prosili jsme na anticovid týmu pana ministra, aby nám poslal – napsali jsme mu nějaké naše návrhy, k těm jsme zatím nedostali žádné vyjádření, to předpokládám, že budeme zítra diskutovat, doufám v to, a poprosili jsme ho, ať nám napíše plán těch opatření, jak mluví o těch scénářích, jaká opatření plánují, řekněme, pro tento týden, další týden, když se to dál bude zhoršovat, co vlastně je ta strategie. Nedostali jsme žádné opatření, žádný návrh, předpokládám, že zítra se je dozvíme, a rádi je budeme diskutovat. My je pak samozřejmě musíme debatovat s našimi odborníky, že úplně není asi šťastné pod nějakým presem nebo tlakem se během minuty rozhodovat o něčem, co výrazně ovlivňuje osud opravdu desetimilionů obyvatel České republiky,“ podotkl také Válek.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



Předpokládá podle svých slov to, že ani vláda, ani ministerstvo to tak nedělá. „Že týmy odborníků to chystají, diskutují, předloží panu ministrovi a my bychom to v tuto chvíli rádi dostali, aby i naše týmy odborníků to mohly prodiskutovat. My jsme schopni se dostat do tří dnů, oni všichni kolegové, byť samozřejmě mají svoje a dělají to ve volném čase a já jim za to moc děkuji, tak jsou velmi pružní, dynamicky reagují, ale přesto to není tak, že když se teď dozvím, v osm hodin v pátek, co vláda plánuje, že bych mohl během čtvrt hodiny říct: ano, ne, protože to takhle technicky ani nejde,“ dodal Válek.

Podle informací, které se objevují v médiích, vláda plánuje jakýsi rakouský model. To znamená zamezit neočkovaným lidem v tom, aby šli do restaurace, aby šli na stadiony. Je tohle podle něj ta správná cesta? „To je strašně těžká otázka, protože vždycky musím vědět, čeho tím chci dosáhnout,“ mával rukama Válek. „Pokud plánuji, že vás budu ozařovat, tak ale musím vysvětlit, čeho tím chci dosáhnout. Pokud plánuji, že tomuto zabráním, tak musím, čeho tím chci dosáhnout. Tak ta rakouská cesta, to Rakousko se vydalo touto cestou proto, že má proočkované obrovské množství populace, větší, než je v České republice, a aby se dostalo na nějakou tu metu, která uvolní tu situaci, tak vytahuje silnější a silnější nástroje, protože už zůstávají malé skupiny naočkovaných. A ty to donutí, ty malé skupiny, aby se naočkovaly,“ dodal Válek.

„Pokud je vláda přesvědčena, že tímto donutí ty nenaočkované, aby se očkovali, tak je to něco, o čem lze diskutovat, ale pak to musí platit úplně všude a plošně. Ta opatření nemohou být jiná v restauracích, jiná v domovech pro seniory, jiná já nevím kde. Protože to by zase velmi pravděpodobně napadl Ústavní soud. Ústavní soud, respektive správní soud, ten trvá na tom, aby ta pravidla, která zavádíme, tak aby byla obecně jednotná. A musí to být zdůvodněné nějakou změnou epidemické situace. Tedy musí být zdůvodněné, a to je můj osobní názor, a to bych rád diskutoval, a celý anticovid tým, musí být zdůvodněné, proč to opatření ještě před týdnem bylo v pořádku, co se epidemiologicky změnilo, že teď už v pořádku není. Asi to zdůvodnění může být i politické, chceme zvýšit tlak na neočkované. I tak to nic nemění na tom, že to opatření musí platit všude, nejenom někde. Pokud nebudeme uznávat, řekněme, PCR testy, pak nikde, kromě medicínských indikací,“ míní Válek.

„Debata o délce uznávání PCR testů, to je čistě odborná záležitost. Je potřeba si připomenout historické diskuse o PCR testech, kdy vy, když vám odeberou vzorek na PCR test, tak v té chvíli odběru jste, pokud ten test vyjde negativní, negativní. Za čtvrt hodiny se můžete nakazit, protože potkáte někoho, kdo je pozitivní. Ale zhruba tři dny od té chvíle, kdy jste nakažená, nešíříte ten virus a nejste nebezpečná svému okolí. Proto byla definována ta doba tří dnů platnosti PCR testů. Není to tři dny od toho, kdy dostanete informaci, že jste negativní, ale tři dny od data odběru. Prodloužení té doby není úplně odborně zdůvodnitelné, protože po těch třech dnech se zvyšuje to riziko, že jste nakažlivá pro svoje okolí. Pokud jste pozitivní. Zkrácení té doby ztrácí smysl, protože když vy nedostanete ten výsledek během půl hodiny, tak protože se to počítá od data odběru, tak půjdete v pátek na PCR test, informaci dostanete v pondělí, že ještě v neděli jste někam mohl, ale v pondělí už nemůžete,“ uvedl Válek.

Podle svých slov si nedovede představit přijmout opatření a správní soud ho neshodil, když tam nebude jednotné pravidlo obecně a plošně. „Vy nemáte, jak odborně zdůvodnit, proč do kina PCR test ne a stejný preventivní test do zaměstnání ano. Proč na sportovní utkání PCR test ne a proč na nějakou jinou činnost ano,“ zdůraznil Válek, že pravidla musejí být jednotná. „Pokud přestaneme uznávat PCR test, jeho výsledek jako potvrzení o jaksi bezinfekčnosti, pro Českou republiku, protože pro zahraničí to pořád bude platit, pro většinu zemí. Pro Českou republiku. Tak pak obecně to musí platit všude, protože jinak se domnívám, a proto se musím bavit s tím ministerstvem, aby nám právníci ministerstva opravdu garantovali, že výsledkem nebude, že soud za měsíc toto opatření shodí prostě proto, že to není dostatečně zdůvodněné a neplatí jaksi plošně, to je ten problém,“ uvedl Válek, jenž byl viditelně zadýchaný.

