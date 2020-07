Varování Merkelové: Toto by se prý mohlo stát. Záleží na ní

Angela Merkelová slíbila, že do roku 2021 skončí v politice. Dle experta z německého institutu však hrozí, že když by kancléřka zůstala v úřadu i nadále, tak by to mohlo posílit krajně pravicovou Alternativu pro Německo. „V průběhu let došlo k jejím vzestupům a pádům. Před rokem to vypadalo, že její vláda nepřežije,“ vzpomenul o Merkelové politolog Joerg Friborg. Prý se vždy však dokázala vzpamatovat. „Jsem zdravá a těch několik let, co mi zbyly, si chci užít bez všech těch tlaků z předsednictví,“ myslí si dle německého poslance německá kancléřka a v politice i přes všechnu chválu nezůstane. To vše zaznělo v The Sunday Times.

V britském nedělním vydání The Times, tedy The Sunday Times, vyšel článek o Angele Merkelové. Německá kancléřka má totiž nejpozději do roku 2021 skončit ve vedení země a v politice obecně.

Sice prý je dobře, že nyní ještě zůstala ve vedení země, jelikož byla schopna zvládnout koronavirovou krizi. Dle Thorstena Bennera z Global Public Policy Institute v Berlíně by však každý pokus o udržení Merkelové u moci byl chybou. „Němci by z toho byli zatrpklí,“ řekl do The Sunday Times. „Jsou znepokojeni ekonomikou, jasné, ale jsou připraveni obrátit list,“ pověděl Benner o Němcích.

Dle něj je v Německu generace, která si myslí, že jejich čas nastal. Prý by udržení Merkelové u moci mělo hrát do karet německé krajní pravici. Německá strana AfD ve volbách do Spolkového sněmu v roce 2017 získala 12,6 %, což odpovídalo 94 poslancům. Koalice CDU/CSU, kdy předsedkyní Křesťanskodemokratické unie byla až do roku 2018 Angela Merkelová, získala méně než 33 %, což odpovídalo 246 mandátům, o 65 méně než při přechozích volbách.

Ohledně koronavirové krize, kdy Německo nemělo vysokou úmrtnost, pověděl Joerg Friborg z německého Marshallova fondu, že to byla situace přímo dělaná pro ni. „V průběhu let došlo k jejím vzestupům a pádům. Před rokem to vypadalo, že její vláda nepřežije. Ona se však vždy dokázala vzpamatovat: osvědčila se ve zvládání krizí,“ dodal Friborg.

Dle poslance Juergena Hardta však Merkelová názor na svůj odchod z politiky nezmění, i přes všechnu chválu, která na ni míří. „Ona si pomyslí: ‚Mám za sebou šestnáct let. Nezbylo nic, čeho bych nebyla schopná dosáhnout. Jsem zdravá a těch několik let, co mi zbyly, si chci užít bez všech těch tlaků z předsednictví,“ rozvedl Hardt myšlenku.

V současné době CDU předsedá Annegret Krampová-Karrenbauerová. O tom, kdo nahradí Merkelovou, by se mělo rozhodnout v létě.

