Vás budou verbovat do války a pro své rodiny si dali výjimku, udeřil Okamura. S lidmi toho probral mnohem více

Jsme připraveni vyměnit Fialovu vládu, předseda hnutí SPD Tomio Okamura se rozpovídal v pořadu Horká linka na Xaver Live o spolupráci s hnutím ANO, ke které jej diváci vybízeli v dotazech. „Vláda chce lidi verbovat do války, ale jich samotných se to týkat nemá, pokrytectví,“ dodal Okamura k branné povinnosti, která vzbuzuje u lidí obavu.

Lidi zajímalo, zda hnutí SPD zvažuje případnou koalici s hnutím ANO. „My spolupracovat chceme, cílem musí být ukončit Fialovu vládu a vrátil republiku zpět do normálu. Je potřeba hodit za hlavu jakékoli ego, jakékoli případné antipatie, je potřeba zatáhnout za jeden provaz,“ řekl s tím, že mezi SPD a ANO jsou sice zásadní programové rozdíly, ale věří, že lze najít nějaký programový kompromis.

Zmínil například rozdílné postoje vůči podpoře Ukrajiny. „Odmítáme zasílání zbraní na Ukrajinu, pro Ukrajinu už ani halíř. Jsou třeba mírová jednání, umírají tam zbytečně lidé, jde o zamrzlý konflikt,“ zopakoval Tomio Okamura. Jako programový rozdíl uvedl pak i Green Deal, který odsouhlasila Babišova vláda.

„Tomio, nekopejte do ANO a spojte se, jinak je tu máme navěky,“ přečetl Okamura další vzkaz z živého chatu od divačky kritizující vládní koalici.

„Já v žádném případě do nikoho kopat nechci. To, že si vzájemně vysvětlujeme programové rozdíly, to není kopání, to ani nechci. Naopak, chci spolupracovat, a doufám, že spolupracovat chce i druhá strana. Jak říkám, cílem musí být vyměnit vládu Fialovy vládní pětikoalice, a my jsme na to konstruktivně připraveni, to je úplně jasné,“ upozornil předseda hnutí SPD, který opakovaně uvedl, že jsou připraveni být součástí příští vlády a ohledně vládního angažmá hledat kompromisy.

Co lidi zajímalo, byla často témata spojená s válkou. Konkrétně na koho se vztahuje branná povinnost. Tomio Okamura uvedl, že ze strany ministryně obrany Jany Černochové z ODS je zde snaha zatáhnout nás do války, stejně jako premiéra a jejího stranického šéfa Petra Fialy. „Ministryně mluví o branné povinnosti a já jsem ten návrh probíral ve sněmovně. Nevím, jestli to víte, ale v tom návrhu, co předkládá Fialova vláda k diskusi, je, že té branné povinnosti, tedy případnému vyslání někam do války, nebudou podléhat poslanci, senátoři a jejich rodiny. Tak to je šílený pokrytectví. Chtějí naše občany verbovat do války a jich se to týkat nemá? To je opravdu děsivé,“ pozastavoval se šéf hnutí SPD.

V tomto kontextu kritizoval i vysílání českých vojáků do zahraničí. „SPD je jedinou stranou v Parlamentu, která odmítá vyslat české vojáky do zahraničí, zkráceně na Ukrajinu. Řekli jsme – nikdy. Překvapil mě postoj hnutí ANO a není to kopání, na ČT24 poslanec a místopředseda hnutí ANO Králíček řekl, že hnutí ANO nejenom podporuje vládu v podpoře Ukrajiny, posílání zbraní atd., ale i to, že jsou ochotní diskutovat o vyslání českých vojáků do zahraničí. Je to šokující,“ pokračoval Okamura s tím, že vyslání našich vojáků na Ukrajinu, je zatažení Česka do války s Ruskem.

Uvedl, že Česko není pro naši vládu na prvním místě, nýbrž Ukrajina. „Premiér Fiala lítá po celé Evropě vládním speciálem, aby sháněl peníze na munici pro Ukrajinu, to jsou peníze, které dá Česká republika z našich daní, místo toho, aby tu řešil neuvěřitelné zdražování, které pokračuje. Žádný boj s inflací nevyhráli, koalice jen lže. Místo, by vláda věnovala veškerou sílu pro občany, věnují čas jiným zájmům,“ kroutil hlavou nad úřadováním Fialova kabinetu předseda hnutí SPD.

Sledujícím pořadu se nelíbilo „zneužívání dávek Ukrajinci“ a to, že jich vlaky přepravují stovky na Ukrajinu a zase zpět do České republiky. „To, že se tu zneužívají dávky, ano... Pakliže se někdo vrací zpět do země na dovolenou a jezdí sem tam, do země, ze které uprchl a má tu status uprchlíka, tak by mu měl být státem okamžitě zrušen, protože není uprchlík! Pendlují jenom sem tam,“ souhlasí šéf SPD, který kritizoval neřízenou migraci, kterou způsobila Fialova vládní pětikoalice. „Říkám, peníze Čechům, ne Ukrajincům,“ přislíbil, že pokud bude SPD u moci ukončí některým Ukrajincům povolení pobytu. A sundaly by se i prý ukrajinské vlajky z budov českých úřadů.

Věnoval se také výhružkám smrtí, kterým čelí ze strany příznivců vládní pětikoalice: „Vážení podporovatelé vládní pětikoalice, jestli chcete vyhrožovat smrtí na mých sociálních sítích – to se děje, policie už těchto lidí několik chytla – tak prosím vás o to, abyste nevylhávali něco o SPD, nevyhrožovali a neměli hrubé urážky, to si pište pod své profily, třeba pod paní Pekarovou,“ řekl s tím, že chce slušnou diskusi a názorovou výměnu.

Nastal podle Okamury čas na občanský odpor? Zazněl další dotaz. Okamura kladl důraz na červnové volby do Evropského parlamentu. „To bude referendem o Fialově vládě. Česká republika má 21 europoslanců a strašně důležité bude, jestli jich Fialova vládní pětikoalice získá pod polovinu, nebo nad polovinu,“ uvedl Okamura, který žádal lidi, aby šli k eurovolbám.

V samém závěru se vyjádřil k přerušení konzultací České republiky se Slovenskem: „Bohužel je vidět, kterým směrem vládní pětikoalice a premiér Fiala jdou a které zájmy hájí. To, že přeruší vztahy se Slovenskem, jen proto, že je tam vláda premiéra Fica, který vyhrál demokratické volby – je to vůle Slováků – a plní program, který před pár měsíci slíbil lidem ve volbách. Je úplně šílené, že kvůli tomu přerušuje vláda vztahy se Slovenskem. Je dobře, že ty vztahy se Slovenskem jsou tak hluboké, že na ty mezilidské vztahy mít vliv ve finále nebude. Doufám, že příští rok Fialova vláda skončí a ty vztahy se vrátí zpět,“ uzavřel Tomio Okamura.

V samém závěru zodpověděl dotaz, zda by chtěl být premiérem. „Určitě. Pochopil jsem, že jedině, když budeme ve vládě a budeme mít co nejsilnější pozici, tak prosadíme program, pro který nás občané volí,“ uvedl, že ambici být předsedou vlády jednoznačně má.

