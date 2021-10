Vaše chyba! Němcová a típnutí Zemana: Jednáme v zájmu ČR

Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR dnes jednomyslně schválila, že byly naplněny skutečnosti k přijetí článku 66 ústavy o dočasném zbavení pravomocí prezidenta republiky Miloše Zemana. Podle předsedy komise Zdeňka Hraby (STAN) by o tom mělo hlasovat plénum Senátu v pátek 5. listopadu s tím, že s největší pravděpodobností bude ustanovení přijato.

„Stálá komise na základě závažných informací od Ústřední vojenské nemocnice a se zřetelem k výsledku odborných, ústavně-právních anket, pořádaných v prvním pololetí tohoto roku konstatuje, že podmínky stanovené článkem 66 ústavy pro náhradní výkon funkcí prezidenta republiky jsou dány,“ prohlásil na tiskové konferenci Hraba.

Komise proto doporučila organizačnímu výboru, aby po jednání s představiteli Poslanecké sněmovny stanovil výbor harmonogram kroků, vedoucích k přijetí článku 66, že prezident republiky nemůže vykonávat svůj úřad ze závažných zdravotních důvodů. Senát by měl být první parlamentní komorou, která příslušné usnesení přijme ještě před ustanovením Poslanecké sněmovny.

„Jak jste slyšeli již včera od předsedy Senátu Miloše Vystrčila, podle oficiální zprávy Ústřední vojenské nemocnice nedovoluje aktuální zdravotní stav prezidentovi vykonávat svůj úřad a prognóza do budoucna je taková, že jen velmi nepravděpodobně se tato situace změní v následujících týdnech. Jsou dány podmínky pro aktivaci článku 66, tedy substituci pravomocí prezidenta republiky a jejich výkonem předsedou Poslanecké sněmovny a premiérem,“ má jasno Hraba.

Ing. Michael Canov SLK



Výbor podle Hraby diskutoval nejenom o tom, jak článek 66 aktivovat, ale i jak jej deaktivovat. „Deaktivace by měla být jednodušší v tom, že by na ní mělo postačit i usnesení jen jedné z parlamentních komor. Usnesli jsme se také, že Senát bude o aktivaci článku jednat na plánu v datu co nejbližšímu k 8. listopadu, kdy se bude poprvé scházet nová Poslanecká sněmovně a bude o tomto také hlasovat. Velmi pravděpodobně se tedy o tom bude v Senátu hlasovat v pátek 5. listopadu,“ dodal Hraba.

Místopředseda komise Michael Canov (SLK) poté zdůraznil, že komise hlasovala zcela objektivně a v intencích ústavy. „Já bych chtěl zdůraznit, že komise pro Ústavu ČR pro to usnesení hlasovala jednomyslně. A to i s ohledem na jaro, kdy s možností aktivace článku 66 přišel kolega Pavel Fischer z výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Tehdy ale podmínky článku naplněny nebyly, a to připomínám proto, aby bylo zřejmé, že komise jedná objektivně a v intencích ústavy,“ obhajoval rozhodnutí Canov.

Senát bude o věci hlasovat jako první, ale tak to podle Canova být nemuselo. „Já velice vyčítám předsedovi Sněmovny Radkovi Vondráčkovi (ANO), že nesvolal starou Sněmovnu ještě před datem 21. října, kdy tato Sněmovna končí. Podle mého názoru k tomu byl povinen, a to jak na základě zjištění Senátu, tak i z vlastní iniciativy, kterou měl vyvinout,“ zkritizoval Canov Vondráčka.

„Takto to dopadne následovně, že až do 8. listopadu bude České republice chybět vrchní velitel ozbrojených sil. Sice nás asi během té doby nikdo nenapadne, ale to, že několik týdnů nebude nikdo vrchním velitelem ozbrojených sil, protože se na tom Sněmovna neusnesla, je velmi hrubá chyba Radka Vondráčka,“ dodal Canov.

Miroslava Němcová ODS



Miroslava Němcová (ODS) dodala, že všichni členové výboru už přišli s jasným názorem, jak budou hlasovat. „Já potvrzuji to, že to jednání bylo velmi krátké a věcné, protože už jsme všichni přišli s jasným názorem na věc. My jsme totiž bedlivě pozorovali události posledního týdne kolem prezidenta Zemana a bylo nám v té věci úplně jasno,“ prohlásila Němcová.

Senát podle Němcové v tomto sehrál mimořádně důležitou roli pro Českou republiku a českou společnost. „Předseda Sněmovny Vondráček totiž naopak přesvědčoval národ, že z nějakého setkání vyvozuje, že je všechno v pořádku. Předseda Sněmovny nekonal a přitom měl konat, to je zřejmé. Senát se dvakrát obrátil na kancelář prezidenta, který se neobtěžoval odpovědět. Kdybychom se oficiální cestou nezeptali Ústřední vojenské nemocnice, která přinesla ty zásadní informace, tak bychom asi poslouchali ještě několik týdnů, že je všechno v pořádku a prezident je zdravý, skvěle obědvá a daří se mu výborně,“ vysvětlovala Němcová, že Senát jedná v zájmu České republiky.

