Vaše generace vnímá demonstrace jako samozřejmost... Schillerová nadzvedla ze židle Tvarůžkovou z ČT. Ta začala soptit

V době před hlasováním o nedůvěře vládě se ministři ČSSD rozhodli zatím zdržet podpory návrhu státního rozpočtu. Kde peníze chybějí, a je ještě vůbec odkud brát? Nejen to byly otázky pro ministryni financí Alenu Schillerovu (za ANO), která přijala pozvání do úterního Interview na ČT24. A trochu se zapotila, když moderátorka Zuzana Tvarůžková se začala ptát na to, jaký význam dává vláda protestům, které se týkají premiéra Andreje Babiše.

Není běžné, aby se ministři koaliční vlády rozhodli zdržet hlasování o státním rozpočtu, sama ministryně financí Alena Schillerová prý z toho byla podle svých slov velmi překvapená, protože na tomto rozpočtu byly odpracovány stovky hodin a vedly se stovky diskusí. „Jsem opravdu překvapená, ale hlavně co je důležité, že jsou tam všechny priority, které si tato vláda vetkla do vládního prohlášení, ale i přesto se ministři ČSSD zdrželi,“ vysvětluje ministryně, proč nerozumí krokům sociálních demokratů v této věci. „Je to zvláštní,“ shrnula Schillerová.

ČSSD však říká, že tento návrh státního rozpočtu nedokáže plnit programové priority, a že v některých případech komplikuje samotné fungování resortů. Ministryně opět připomněla, že všechny priority, na kterých se společně shodli, jsou v rozpočtu zařazené. „Já tomu opravdu nerozumím. Nechápu, jestli na miskách vah máme tyto priority, my přece chceme pomoci důchodcům, rodičům s dětmi a dalším, kteří to potřebují,“ zdůraznila ministryně financí.

Sociální demokraté ale říkají, že chybí na platy policistů, na platy v kultuře nebo na boj se suchem. „Jedná se o předběžný návrh státního rozpočtu, celé prázdniny máme ještě na to, aby se připravil finální dokument, ještě na tom budeme samozřejmě tvrdě pracovat,“ sdělila Schillerova k tomu, zda má v plánu návrh rozpočtu upravovat.

Anketa Myslíte, že Andrej Babiš bude premiérem až do konce tohoto volebního období? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 8741 lidí

„Já nyní budu rozepisovat jednotlivým kapitolám tento návrh rozpočtu a budu v něm žádat podrobné zdůvodnění těch jejich nadpožadavků. Jsem zodpovědná za to, že tato země a její veřejné finance budou fungovat i po volbách, ne pouze do voleb v roce 2021,“ konstatovala Schillerová.

Vláda má před sebou hlasování o nedůvěře ze strany poslanců Parlamentu ČR. Schillerová prozradila, že zítra plánuje na obranu vlády vystoupit s proslovem. „Ano, plánuji vystoupit. Co se týká závěrů předběžného auditu Evropské komise, zůstávám konzistentní, je to čistě úřednická rovina a to respektuji,“ řekla ministryně, která si sama od kolegů předběžnou auditní zprávu prý nevyžádala. „Až bude finální audit, podle něj se pak bude konat. Kuriózně naši úředníci Ministerstva financí budou v této věci reagovat nejméně,“ sdělila s tím, že premiér rozhodně nemůže předem vědět, jaký bude nakonec konečný závěr Evropské komise.

Jako ministryně vlády také sdělila, co si myslí o tom, že premiér prohlašuje, že úředníci Evropské komise jsou nekompetentní, když sama říká, že se jedná o záležitost čistě úřednickou a odbornou. „Nechci komentovat výroky premiéra, to jsou jeho výroky, tak si kdyžtak pozvěte jeho a ptejte se ho na jeho názory,“ zdůraznila moderátorce Tvarůžkové, která se dožadovala názoru na Babišovy útoky vůči Evropské komisi. „Nedaří se mi s ním mluvit, tak se ptám vás, vy jste ministryně vlády,“ nenechala se Tvarůžková odbýt. „Já jednoznačně říkám, že musíme vyčkat závěru, a tato země má nástroje, jak se peněz případně domoci,“ dodala stručně Schillerová.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přiblížila, jak by se naše země měla „peněz případně domoci“. „Pokud by výsledek auditní zprávy znamenal určitou korekci, tak pak jsou tu nástroje. A nebude to nic nového,“ zaostřila svůj pohled na moderátorku Schillerová a zdůraznila, že jen v minulém programovacím období bylo korekcí za zhruba 35 miliard a v tomto programovacím období za 1,7 miliardy. „Myslím, že s tím jsou velmi bohaté zkušenosti,“ poukázala Schillerová.

Jako další téma moderátorka otevřela protivládní demonstrace. „To, že tady lidé demonstrují a mohou vyjadřovat svůj názor, je něco úžasného, dříve to nebylo. I já chodila s malými dětmi na náměstí o to bojovat. Vaše generace to vnímá jako samozřejmost, ale pro nás to samozřejmost nebyla,“ uvedla ministryně.

Tvarůžkovou její slova očividně nadzvedla ze židle. „Zrovna má generace to jako samozřejmost nevnímá, narodila jsem se ještě před listopadem, a teď poslouchám od politiků, že to jsou útoky na svobodné volby. Proto se vás ptám, jak vidíte demonstrace, a když vidíte tu masu lidí, která od listopadu nikdy nevznikla, zda vás nenapadlo, že to vládu zatěžuje,“ utrhla se na ministryni Tvarůžková.

Schillerová proto vzpomněla, že se demonstrovalo i proti jiný vládám, a že k demonstracím přistupuje s velkou pokorou. „Já naslouchám, pokud to není agresivní. Některé požadavky jsou realizovatelné, jako nezávislost justice. Nad tím bude celá vláda bdít a pohlídá, aby nezávislost justice nebyla narušena, to nehrozí,“ řekla s tím, že sama by v životě pro nic takového nehlasovala.

„Odvolání ministra spravedlnosti a nástup ministryně Marie Benešové je jen shoda okolností,“ pokračovala ve své větě, kterou však nedokončila, jelikož moderátorka jí opět skočila do řeči, aby jí namítla, jak demonstrace vnímá.

„Některé požadavky jsou realizovatelné pouze ve svobodných volbách, nic víc, nic míň. A vnímám to s pokorou a naslouchám,“ dokončila ministryně svou větu. – „Mrzí vás, že sedíte ve vládě, která čelí takovému tlaku?“ vzpřímila se Tvarůžková. – „Ne, já zásadně nikdy ničeho nelitují, vždy věřím, že věci jsou tak, jak mají být,“ dodala na závěr s úsměvem Schillerová.

Psali jsme: Hádka přímo před kamerami. Mezi Schillerovou a Maláčovou létaly na tiskovce blesky Ministryně Schillerová: I přes mírné zpomalení ekonomiky nepočítáme příští rok se zvýšením schodku Klaus starší se neudržel: Organizované demonstrace, sváží lidi zadarmo z Moravy a ještě jim platí. Fanatička Maláčová. Ostuda Petříček. A Kalousek se asi prošel s Walkerem Ministryně Schillerová: Tato a minulá vláda daně extrémně snížily

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab