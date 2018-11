Vaše kritika je mylná, vzkázal předseda Ústavního soudu Jiřímu Čunkovi. Podivil se taky nad „rychlostí“, s jakou hejtman došel k závěrům

„Samozřejmě lidé, kteří se s tímto případem seznámili, jsou překvapeni, k jakému rozhodnutí dospěl Ústavní soud, a nabývají dojmu, že toto rozhodnutí bylo podmíněno něčím jiným, než právem. Proto chci upozornit předsedu Ústavního soudu, že je to nebezpečné, a že se Ústavní soud může stát v očích občanů nedůvěryhodným," uvedl již dříve hejtman Jiří Čunek, který v půlce září napsal dopis předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému, ve kterém ho žádal, aby učinil opatření, která by vedla k tomu, aby se Ústavní soud vyvaroval rozhodnutí, jež by mohla znamenat porušení práva, způsobovala nespravedlnost a motivovala žalobce k prodloužení soudních sporů a náhradu na vyvlastnění pozemků.

„Jakožto hejtman a dlouholetý senátor, který se podílí na vyslovování souhlasu Senátu se jmenováním soudců Ústavního soudu, jistě víte, že jako předseda Ústavního soudu nemohu do rozhodovací činnosti jednotlivých senátů Ústavního soudu nikterak zasahovat, ani přijímat jakákoliv opatření, která by měla ovlivňovat právní závěry soudců Ústavního soudu. Z tohoto důvodu bych nemohl Vaší žádosti jakkoliv vyhovět, i kdybych byl přesvědčen o oprávněnosti Vaší kritiky,“ napsal Rychetský Čunkovi.

„Vámi kritizovaný nález Ústavního soudu je mně delší dobu znám a udivuje mne, že do Vaší pozornosti se dostal až s odstupem několika let po svém přijetí,“ dodal.

„Velmi na Vás apeluji, abyste k takovým soudům a vyslovování závěrů o zkorumpovaném soudci Ústavního soudu přistupoval poté, co se seznámíte se všemi relevantními skutečnostmi. Soudy, obdobně jako jiné orgány veřejné moci, nejsou v právním státě nekritizovatelnými a nedotknutelnými „svatými krávami“, ale nepřiměřená a nepodložená kritika podlamuje důvěru občanů ve stát a jeho instituce, neboť občané se oprávněně domnívají, že jejich zástupci vyslovují veřejně své soudy s fundovanou znalostní věcí,“ vzkázal Čunkovi na závěr dopisu Pavel Rychetský.

