Vážil jsem si zločinců. Šlachta uzemnil diváky a řekl pravdu o policistech

Bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta se vyjádřil k internímu průzkumu od jednoho z vládních představitelů, který mají ParlamentníListy.cz k dispozici, podle něhož má šanci dostat se do Poslanecké sněmovny. Pokračoval s tím, že aktuální počínání vlády sleduje se značnou nelibostí. „Pan Hamáček buď koktal, anebo neuměl odpovědět,“ zhodnotil dnešní počínání šéfa vládní ČSSD a vyzval: „Vezměte si třeba kelímek s kávou a strčte si ho do sáčku, možná si budete vzpomínat.“ Pobavil jej také předseda ODS Petr Fiala a to, že chce být premiérem. To nebylo vše. Pak Šlachta odhalil, jaký má vztah ke zločincům. „Já jsem si hrozně vážil zločinců,“ zaznělo.

reklama

Anketa Pojedete na Vánoce k příbuzným? Ano 41% Ne 54% Ještě nevím 5% hlasovalo: 10720 lidí



„Oba subjekty, byť u Roberta Šlachty pouze v teoretické rovině, mají šanci na překročení pětiprocentní hranice nutné pro vstup do dolní komory Parlamentu,“ zní z průzkumu, který mají ParlamentníListy.cz k dispozici. Psali jsme: Známe potenciál Minářova hnutí. Šokující. Víme, co se stane, když Šlachta vstoupí do politiky... Fialovi roztál úsměv. Nejen jemu

Šlachta poděkoval příznivcům, kteří jej ke vstupu do vrcholné politiky přesvědčují, dodal, že ho úvahy vstupu do politiky „pobavily“. Zdali se pokusí dostát průzkumu a jít do politiky, však zatím neprozradil. Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hned poté se obul do vlády. Kritizoval ji za omezování chodu hospod. Sám jednu navštívil a viděl, že hosté i obsluha všechna opatření přísně dodržují, přesto je možné, že ji opět bude čekat uzávěr. „Jsem člověk, který je velmi tolerantní vůči opatřením… ale nevnímám, že ta opatření jsou dobře a že by to dobře vláda komunikovala. Nemyslím si, že bychom pořád měli něco vymýšlet,“ vyřkl a směřoval ke zhodnocení debaty s vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD). „Pan Hamáček buď koktal, anebo neuměl odpovědět, házel to buď na premiéra, nebo na ministra zdravotnictví,“ hodnotí. Podle Šlachty by bylo lepší, kdybychom se například u kompenzací inspirovali u okolních zemí, jako jsou Rakousko a Německo.



„Všechno si pamatujte a spočítejte to při těch volbách! Spočítejte to, jestli to plnili, a nenechte se ukonejšit řečmi, jak bude líp. Vezměte si třeba kelímek s kávou a strčte si ho do sáčku, možná si budete vzpomínat, že tady taková doba byla,“ vyzval též.



Během dnešní debaty jej měl též pobavit i lídr ODS Petr Fiala, který si myslí, že jeho ODS u voleb vyhraje. „Že je připravenej být premiérem… to je super. Premiér ale může být díkybohu jenom jeden, uvidíme, kdo to bude,“ podotkl. Fotogalerie: - Policejní auta pro Jihomoravský kraj

Poté přešel ke kriminalistice a práci s podezřelými. Podotkl, že u nás jsou policisté u některých kauz značně pod tlakem, nemáme však mít obavy, že by to u nás vypadalo jako na Slovensku. „Já jsem byl naprosto neústupný v jedné věci, jestli policista vědomě hatí práci druhých policistů – únikem informací, spoluprací se zločinci, já bych byl pro automaticky o třetinu zvednout trest,“ dodal.



Pak vyjevil i svůj vztah ke zločincům: „Já jsem měl vždy rád, že buď jsem policajt, nebo jsem zločinec, loupežník. Já jsem si hrozně vážil zločinců, byla to hra, policajt – zloděj. Ale jednou to byl zloděj, nejde, aby byl policajt zloděj,“ podotkl s tím, že by policisté, kteří zneužívají své podstavení, měli mít tvrdší tresty než ostatní.

Celé video můžete zhlédnout zde:

Psali jsme: Známe potenciál Minářova hnutí. Šokující. Víme, co se stane, když Šlachta vstoupí do politiky... Fialovi roztál úsměv. Nejen jemu Nebudu sprostej, řekl plukovník Šlachta. A veřejně pohrozil před 300 lidmi Šlachta si hledá advokáta. Po žalobě od státního zástupce, kterému naložil v knížce Robert Šlachta: Za vším, co je v knížce, si stojím. A nebudu se za to nikomu omlouvat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.