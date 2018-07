Vážná výzva: Neposlouchejte rozkazy Babiše, pracovníci BIS! Jednou se vás děti budou ptát...

„V reakci na to, že v čele vlády ČR je konfident StB, nomenklaturní kádr KSČ a trestně stíhaný podnikatel Andrej Babiš, dovoluji si vyzvat pracovníky Bezpečnostní informační služby (BIS), ale i další státní zaměstnance, k nejvyšší obezřetnosti a také k neuposlechnutí plnění rozkazů, pokud budou v rozporu s vyšším mravním principem. Svou výzvou apeluji především na ty státní zaměstnance, kteří věří, že smyslem jejich práce je ochrana skutečných zájmů České republiky,“ napsal Hučín s tím, že je přesvědčen o tom, že Andrej Babiš je jako premiér pro bezpečnost ČR vysokým bezpečnostním rizikem. A to zvláště ve spojení s prezidentem Zemanem.

„Já sám jsem v BIS pracoval téměř 10 let, ale po nástupu Miloše Zemana do funkce premiéra vlády ČR jsem na základě konkrétních situací dospěl k názoru, že se nemohu nadále propůjčovat ke zločinným praktikám, které se v BIS v několika případech realizovaly např. v zájmu volebního vítězství ČSSD, ovládané tehdy Milošem Zemanem a jeho kamarilou. Moje postoje vedly tenkrát k mému odstranění z BIS, následnému zatčení a vykonstruovanému obvinění ze sedmi trestných činů,“ poznamenal dále Hučín.

Původní text ZDE.

„Dnešní neutěšenou vnitropolitickou situaci nelze svádět jen na výsledky voleb, ale je to i důsledek dlouhodobé účelové nečinnosti bezpečnostních složek, které jsou z velké části odpovědné za pronikání bývalých komunistických exponentů do významných pozic ve vedení státu. Zde nutno jmenovat dva ředitele BIS, Jiřího Růžka a jeho nástupce Jiřího Langa, a také Františka Bublana, ředitele rozvědky (ÚZSI) a ministra vnitra. Především tito, ale i mnozí další, mají zásadní podíl viny na současném tristním stavu,“ zkonstatoval také veterán 3. odboje.

„Každý státní zaměstnanec pracující v oboru bezpečnosti ČR by si měl uvědomit, že jednoho dne může dojít k tomu, že se ho budou třeba jeho potomci ptát na to, jak se zachoval. Já si tuto situaci v tajné službě začal uvědomovat a proto jsem jednal tak, jak je známo. Prostě nechtěl jsem se stát součástí jakéhosi zločinného spolčení. To, že dnes situace vygradovala až do stavu, kdy premiérem ČR je estébácký konfident, nomenklaturní kádr KSČ a trestně stíhaná osoba je alarmující a já jen lituji, že proti tomu již nemůžu uplatnit metody 3. odboje,“ uzavřel.

autor: vef