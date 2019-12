Vážné, ale skutečně vážné obvinění „chvilkařů“. Redaktor Rozhlasu se opakovaně ujišťoval u Filipa, zda je to pravda

Vojtěch Filip, předseda KSČM, v telefonickém rozhovoru s redaktorem Českého rozhlasu označil některé opoziční strany za kolaborantské. Avšak to nebylo vše, padlo tam i jedno závažnější obvinění. „Tak si nazkoušeli dostat lidi na Letnou, sice trochu nafoukli počet účastníků, ale přesto se jim to podařilo, těch lidí tam bylo poměrně hodně. Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází,“ vznesl obvinění. Stojí Milion chvilek za hackerským útokem?

První otázkou, kterou mu moderátor kladl, bylo to, jak hodnotí pololetní dohodu o toleranci vlády Andreje Babiše. Na to odpověděl, že sice některé věci byly zabezpečené jak organizačně, tak rozpočtově, každopádně u ochrany přírodního dědictví jsme jako Česká republika na bodu nula. V další otázce se moderátor dostal k připomínce Filipa, který řekl, že je třeba zajistit stabilitu a ekonomický rozvoj Česka proti chaosu. Tím prý myslel to, že Česká republika sleduje více zájmy USA než Evropské unie, a to je údajně špatně. „Podívejte se na naše vztahy například s Íránem, kde nejsme schopní prosadit zrušení zákona o Búšehru. Na druhou stranu kupujeme americké vrtulníky a italská firma Leonardo si stěžuje u Evropské komise, že narušujeme stabilitu evropského trhu. Musíme si rozmyslet, jestli jsme 52. stát USA, nebo jeden ze sedmadvaceti států Evropské unie,“ pronesl.

Celý rozhovor ZDE

Poté se přešlo k výroku, který spoustu lidí pobouřil. Ten zněl: „Tak si nazkoušeli dostat lidi na Letnou, sice trochu nafoukli počet účastníků, ale přesto se jim to podařilo, těch lidí tam bylo poměrně hodně. Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází.“ Za tím si však prý pořád stojí. Dle Filipa se jedná o reakci na konání Milionu chvilek pro demokracii. Prý však neobviňuje přímo tuto organizaci, jen je prý třeba řádně vyšetřit, co se stalo a s jakým záměrem. „To je jeden z nejvážnějších problémů, co tady nastal. Už nejde o střelbu v Ostravě, ta byla podle dosavadního vyšetřování akce jednoho člověka. Kdežto ten hackerský útok na nemocnici…“ dodal.

Žádné důkazy však o tom nemá. Dle předsedy komunistické strany jde o záležitost, kterou mají vyřešit orgány činné v trestním řízení, avšak musí se prý zabývat i touto souvislostí. „V každém případě je ale třeba si uvědomit, že v České republice existuje několik skupin, které chtějí narušit normální demokratický řád. A když jsem četl vyjádření pana Mináře, tak jsem byl zděšen. Říká, že chrání demokratický systém, přitom bez jakéhokoli mandátu od občanů České republiky chce vyvolat změnu vlády,“ vysvětlil.

Celý projev Vojtěcha Filipa ZDE

„Četl ten člověk někdy čl. 1 ods. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech nebo Listinu základních lidských práv a svobod? Uvědomuje si, že nemá žádný mandát od občanů? Ten mandát se získává ve volbách, a jestli je chce zpochybňovat, tak mu na to nejlépe odpověděl v nějakém článku Jan Keller (ČSSD), který napsal, že protidemokratickými postupy zpochybňuje postup demokratický,“ dodal Filip.

„Přesto mě zajímá, jestli si opravdu stojíte za slovy, ‚vyzkoušeli si blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází?‘ Myslíte tím Milion chvilek?“ zeptal se reportér. Filip odpověděl, že myslel nejen Milion chvilek, ale ty, co to prostě zorganizovali. Moderátor doléhal na Filipa, kdo to tedy zorganizoval, ty zmíněné věci. „Nevím,“ oznámil komunistický lídr.

Dále se přešlo k údajným kolaborantům. V jeho proslovu zazněla následující slova, která mu moderátor připomněl. „Proti České republice, proti její suverenitě a našim občanům se chystá opravdu koordinovaná akce, kterou řídí silné organizace ze zahraničí… K tomu se množí i čeští přisluhovači v čele s KDU-ČSL, TOP 09, ODS a přidávají se k nim Piráti, někteří z neznalosti, ale někteří pravděpodobně v žoldu jsou ochotni tuto politiku hrát,“ pronesl ve svém projevu, který byl přepsán v Haló novinách.

Za svým výrokem si však stojí. „Jděte se podívat na záběry ze sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu, který má znovu požadavky územní a majetkové vůči České republice. A kdo na něm seděl? Kdo jim tleskal? A co znamená podpora některých věcí, které se tady odehrávají?“ pronesl. Narážel i na stavění památníku válečným zločincům, čímž myslel Ruskou osvobozeneckou armádu, která byla dle Filipa po válce prohlášena za zločineckou organizaci Norimberským tribunálem. „Jestli chcete potvrdit, co se dělo v jižních Čechách, abych mluvil ze zkušenosti vlastní rodiny, tak samozřejmě můžu potvrdit, co to bylo zač. Nejen ve fašistických uniformách, ale celou dobu války bojovali proti protifašistické koalici USA, Velké Británie, Francie a Rudé armádě. To byli vlasovci,“ vysvětlil.

Na otázku, proč teda označuje za posluhovače právě tyto čtyři strany, odpověděl tak, že přisluhují cizím zájmům. „Copak je Sudetoněmecký svaz státní organizace? Ať jednají například se Svazem vyhnání z pohraničí po roce 1939,“ rozzlobil se. Prý to ohrožuje majetkové zájmy České republiky, a tím pádem i stabilitu země. „Považuji to za kolaboraci s cizí mocí. Nebo snad nesmím takový názor mít? Mám ho a veřejně ho takto prezentuji. Nebo nesmím mít svobodu slova?“ tázal se.

Na závěr přišel dotaz na komunistického poslance Ondráčka, kterému byla vyčítaná cesta na Donbas. „Dá se to srovnávat?“ zeptal se Filipa moderátor. To Vojtěch Filip odmítl. Prý nikdo z Donbasu neohrožuje celistvost České republiky, nezná nikoho z Donbasu, kdo by usiloval o změnu hranic České republiky či jejích majetkových poměrů. Vnímá to tedy odlišně. „Na rozdíl od jiných znám doktrínu Spolkové republiky Německo z 80. let, o níž hovořím. V ní píšou, že mají zbavit německý národ odpovědnosti za druhou světovou válku. Ta je utajená, ale zčásti zveřejněná, a podle ní se postupuje,“ zakončil.

