Ve škole politicky vychovat. Dominik Hašek se nedal a rozmázl to

Obrázky ze škol opět oživily diskusi, jak moc a zda vůbec by se ve škole měla řešit politika. Poslanec Patrik Nacher za ANO se vymezil, že jeho dcera mu dělá radost tím, že se umístila na mistrovství České republiky v gymnastice a ne tím, jak je uvědomělá. „Podporovat StBáka a křivopřísežníka je ten nejhorší příklad pro své děti a mladou generaci celkově,“ reagoval na něj bývalý hokejový brankář Dominik Hašek a Nacher si pak povzdechl, že není divu, že opozice neoslovuje voliče, když cpe politiku všude. Ale podle Haška nejde o politiku, ale o vychovávání dětí k tomu, co je správné.

reklama

Jak jsme již informovali, vyhrocená předvolební atmosféra se přenesla i do škol. „Dělník medicíny“ Martin Straka se pochlubil, že jeho ratolest sundala ze stěny foto prezidenta Zemana. „Dmu se pýchou, dcerka sundala pochcance ze stěny, krev mé krve,“ napsal na twitteru.

Dmu se pýchou, dcerka sundala pochcance ze stěny, krev mé krve pic.twitter.com/RTsMgUzLYD — Martin Straka (@libtardzeu) September 16, 2021

Zuzana Vránová zase ukázala, co její syn nakreslil ve školce, tedy „Plan jak sabit Babyše“. Od kterého se distancovala. „Politku před ním vůbec neřeším, má to ze školky. Tam se to řešilo furt. Sem to dávám jako vtip. Smrt nepřeji nikomu a dítěti dávám prostoru habaděj. Za ten obrázek jsem ho nepochválila, ale vysvětlovala,“ uvedla k obrázku, který vyvolal značnou diskusi.

U nás https://t.co/3bUBjQUAgq v první a krom plánu jak zabít Babiše?? je tam zajímavý to pochvalné razítko od pančelky. pic.twitter.com/QdqOGg16Hj — Zuzana Vránová (@Divavrana) September 16, 2021

Jste asi nečetla zbytek. Politku před ním vůbec neřeším, má to ze školky??. Tam se to řešilo furt. Sem to dávám jako vtip. Smrt nepřeji nikomu a dítěti dávám prostoru habaděj. https://t.co/Acy9BNP6Y6 Za ten obrázek jsem ho nepochválila, ale vysvětlovala.Třeba i o komunismu a emocích — Zuzana Vránová (@Divavrana) September 17, 2021

Do této diskuse se zapojil i poslanec ANO Patrik Nacher. Ten prohlásil, že narozdíl od Martina Straky, který se holedbal politickou uvědomělostí své dcery, má radost z toho, že se jeho dcera umístila třetí na MČR v moderní gymnastice. „Každý to holt máme hozené jinak,“ konstatoval.

To já se dmu pýchou, že dnes moje dcera skončila na 3. místě na MČR v moderní gymnastice. Každý to holt máme hozené jinak ??‍>? https://t.co/GrtA6c6Vhp — Patrik Nacher (@PatrikNacher) September 19, 2021

Ovšem hned vzápětí se stal terčem kritiky za to, že je poslancem ANO. „Taková šikovná holka a táta podporuje estébáka, co jí podělá budoucnost,“ ozval se jeden z komentátorů. „Vy jste milující otec, dle vašeho profilu a cpete politiku i sem? Ne, jste chudák a hulvát, P. Novotný by řekl koště…“ reagoval Patrik Nacher.

Vy jste milující otec, dle vašeho profilu a cpete politiku i sem? Ne, jste chudák a hulvát, P. Novotný by řekl koště… ???? — Patrik Nacher (@PatrikNacher) September 19, 2021

A přidal se Dominik Hašek. „Gratuluji Vaší dcerce (a samozřejmě tatínkovi také). Ovšem podporovat StBáka a křivopřísežníka (právě na své děti) je ten nejhorší příklad pro své děti a mladou generaci celkově. Tak to vidím já,“ vzkázal poslanci ANO. „A pak se divíte, že opozice neoslovuje nerozhodnuté voliče? Aby také ano, když její příznivci trollí a cpou Babiše i do ryze rodinných zpráv, notabene i tam, kde jde navíc o reakci na, podle mě, nevychovanost…“ ohradil se Nacher a ještě přidal hypotetickou situaci: „Zkuste si představit situaci, že by byl prezidentem K. Schwarzenberg a já bych se tu pochlubil fotkou, že jej dcera sundala ze zdi. Byl byste s tím ok? Nemyslím si. Mám kritický názor na Hřiba, ale respektuji, že je primátor Prahy a s podobným jednáním bych také nesouhlasil.“

(1) A pak se divíte, že opozice neoslovuje nerozhodnuté voliče? Aby také ano, když její příznivci trolí a cpou Babiše i do ryze rodinných zpráv, notabene i tam, kde jde navíc o reakci na, podle mě, nevychovanost… — Patrik Nacher (@PatrikNacher) September 19, 2021

(2) Zkuste si představit situaci, že by byl prezidentem K. Schwarzenberg a já bych se tu pochlubil fotkou, že jej dcera sundala ze zdi. Byl byste s tím ok? Nemyslím si. Mám kritický názor na Hřiba, ale respektuji, že je primátor Prahy a s podobným jednáním bych také nesouhlasil??‍>? — Patrik Nacher (@PatrikNacher) September 19, 2021

Hašek se projevil ještě jednou, když další komentátor litoval toho, že někdo svému dítěti „plete hlavu politikou“ a tlačí do něho své názory. „To není politika. To je říkat dětem doma a ve škole, co mají dělat (co je správné) a co ne. Tedy NE likvidovat určité skupiny lidí, nepřísahat křivě na své děti. Vysvětlit nacizmus, rasizmus a odsoudit ho. Vysvětlit StB a odsoudit atd… A především jít příkladem,“ nesouhlasil bývalý hokejový brankář.

To není politika. To je říkat dětem doma a ve škole, co mají dělat (co je správné) a co ne. Tedy NE likvidovat určité skupiny lidí, nepřísahat křivě na své děti. Vysvětlit nacizmus, rasizmus a odsoudit ho. Vysvětlit StB a odsoudit atd… A především jít příkladem. — Dominik Hasek (@hasek_dominik) September 20, 2021

Psali jsme: „Feťák zevluje, děti se bojí. Romové v SPD.“ Okamura, jak zatím nemluvil. Vzbudí údiv Premiér Babiš: Jednoznačně jsme splnili všechno, co jsme slíbili Šok: Petr Fiala slíbil překvapení. Ale zas to má háček Drzí zoufalci. I přezdívku mi dali. Babiš udeřil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.