Ve volbách propadl. A tak si Dominik Hašek našel jinou aktivitu

Dominik Hašek, který letos bojoval o křeslo v horní komoře parlamentu za TOP 09, nakonec zůstal před branami druhého kola ve středočeském Benešově, získal zde pouze 20 procent hlasů.

Do Senátu chtěl podle svých slov proto, že mu již nestačilo být pouze občanem, ale chtěl do české politiky více promlouvat. Mezi své politické priority řadí migraci i řešení hrozeb souvisejících s ruskou agresí na Ukrajině. Byl přesvědčen, že jeho mezinárodní popularita, kterou si ze sportu odnesl, by mohla pomoct navázat politické kontakty a některé problémy více otevřít.

Přes svůj volební neúspěch pokračuje se svou kritikou ruského režimu na sociálních sítích, kde vyjadřuje podporu protiruským krokům ze strany ministra zahraničí Janu Lipavskému.

Naposledy neúspěšný kandidát do Senátu dal palec nahoru Lipavskému, který se na platformě X podělil o to, že telefonicky pogratuloval Marku Ruttemu k nástupu do funkce generálního tajemníka NATO. „Shodli jsme se, že prioritou je podpora Ukrajiny a zadržování ruské hrozby,“ upřesnil v úterý šéf české diplomacie.

Den před tím palcem nahoru Dominik Hašek ocenil zase ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, když ve svém úterním projevu sdíleném na sociální síti X volal po výraznější západní pomoci. „Každá zničená ruská vojenská základna, každá zničená ruská letecká základna, každý zničený sklad s leteckými bombami je záchrana ukrajinských životů. Přesvědčíme naše partnery, že jen naše drony nestačí. Jsou potřeba rozhodnější kroky, konec této války bude blíž,“ uvedl Zelenskyj.

Pozornost v posledních dnech vyvolala i Haškova kritika NHL, která odstartovala v Praze, a sice pro start ruských hokejistů v této zámořské soutěži. NHL proto Hašek označil opakovaně za „reklamu na ruskou válku na Ukrajině a je odpovědná za velké množství ztracených a zmrzačených lidských životů“.

„Zítra v Praze začne nový ročník NHL, což mě jako člověka, u něhož jsou na pomyslném žebříčku hodnot na prvním místě lidské životy, nemůže nechat chladného. Bohužel musím napsat, že to bude již třetí sezóna, kdy NHL bude opět obrovskou reklamou na ruskou imperialistickou válku a další ruské zločiny včetně genocidy na ukrajinských dětech,“ uvedl ve čtvrtek bývalý český hokejový brankář Dominik Hašek na X.

Psali jsme: „Soros bude mít radost.“ Nová česká „strana“ hned sklízí výsměch

Hašek NHL označuje za „reklamu na ruskou imperialistickou válku“ a tvrdí, že liga je odpovědná za ztráty a utrpení způsobené konfliktem. I když se některé týmy zúčastňují bez ruských hráčů, považuje to za nedostatečné, protože NHL i nadále umožňuje ruským hráčům účast.

„Kdykoliv a kdekoliv ruští sportovci veřejně vystupují, stávají se automaticky reklamou na válku a další vraždění nevinných ukrajinských občanů. NHL tohle dobře ví, a přesto je nechává ve svojí soutěži nadále veřejně vystupovat!“ upozorňuje Hašek.„Jsem přesvědčený o tom, že dříve či později bude NHL muset za tento svůj přístup k Ukrajině zaplatit miliardy dolarů,“ míní Hašek.

Psali jsme: Dominik Hašek opět jde po NHL: Reklama na ruskou genocidu, už potřetí Novotný, Etzler, Hřebejk a další nad volebními výsledky. Úvahy o IQ, chcimírech a Rusku My ho nechceme! Hašek touží po Senátu i s podporou Zelených. Ale jejich mládežníci se ozvali Dominik Hašek má radost. Podpořila jej Džamila Stehlíková