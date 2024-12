Veleba: Kašpar a kníže Potěmkin, to je Fiala. Nastal čas

Před dvěma dny začal advent 2024, čas, který skončí čtvrtou, zlatou adventní nedělí 22. prosince a potom už přijdou Vánoce – Štědrý den, první a druhý svátek vánoční. Čas klidu, porozumění a vzájemných dárků. To v podstatě každý zná – od dětí až po seniory. Platí to i v letošním roce, i když je tu něco navíc, něco, co mnoho lidí, kteří mají vlastní rozum, silně znervózňuje. Ano, něco visí ve vzduchu, něco se musí stát, ale vánoční čas to zatím přikryje.

Proč se k tomu vracím? Rozhodně ne proto, abych se zde předváděl a exhiboval, ale proto, že jsem život, hospodářskou praxi a komunikaci v nejvyšších patrech hospodářského a politického života poznal důkladně a cítím povinnost se k dnešnímu dění vyjádřit. Nejenom to, ale rád bych se pokusil predikovat, k čemu Česká republika směřuje a co je v blízké době příštího roku nevyhnutelné. Tož pojďme na to.

Fiala? Nejlepší premiér? Čekám, až odsune prezidenta Masaryka na druhé místo...

Tak především politický systém, který si říká vznosně demokracie a který vede premiér profesor Petr Fiala, se odtrhl od života, od 80 procent obyvatel a žije svým vlastním životem, který připomíná knížete Potěmkina (1739–1791). To byl ruský diplomat, politik a šlechtic, světově proslulý stavěním Potěmkinových vesnic, což byl obrazný pojem pro zastírání pravdy a vytvoření falešné a přikrášlené skutečnosti. Byl kryt carevnou Kateřinou II. Velikou. Náš premiér Fiala je kryt prezidentem Petrem Pavlem a Evropskou komisí. Nicméně čas nazrává a blíží se otevřený konflikt. Za dva dny, ve čtvrtek 5. prosince bude mimořádná schůze sněmovny k odvolání Pekarové Adamové z čela sněmovny a k zmrazení platu vrcholných politiků. Bez ohledu na advent to bude podle mého názoru velký souboj opozice, vedené Andrejem Babišem, současnou vládou se slabým premiérem Fialou a z vlády odešlými Piráty, kde probíhá vnitřní a zákulisní souboj o vedení strany a možný návrat do vlády. Nakonec premiér Fiala se změnil, omlouvám se, v kašpara, a sám sebe hodnotí jako nejlepšího premiéra. Jenom čekám, kdy odsune prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka na druhé místo.

Dříve v květáku samostatní, dnes 90 procent dovážíme. A angrešt, okurky…

Ale vážně, rád bych zhodnotil a predikoval roli českého zemědělství a jak bychom měli pomoct nové vládě a novému skutečnému ministru zemědělství, jehož kvalifikace nebude teolog a předseda dvouprocentní partaje, ale člověk, který má zemědělské kořeny, zemědělské vzdělání a postaví české zemědělství a potravinářství znovu na nohy. Bude to mít věru těžké a musím zde opět uvést čísla, kam jsme dospěli a kolik potravin, kvalitních potravin, je dnes v naší zemi našich, když ještě po revoluci 1989 jsme byli soběstační a přebytky vyváželi. Je to věru smutné čtení, ale je třeba, aby tyto informace mělo maximum lidí, českých spotřebitelů, a až bude nová vláda, pomohli naše zemědělství zvednout a vrátit je mezi ty nejlepší v Evropě. Jak? Dávat přednost českým potravinám a vyžadovat je. Nuže pojďme na to. Dovoz potravin – rozdíl mezi soběstačností a stoprocentní potřebou:

Zelenina – 70 až 75 %

Ovoce – 70 %

Brambory – 40 %, 60 % včetně výrobků z brambor

Maso vepřové – 65 %

Maso drůbeží – 43 %

Vejce – 45 %

Dovoz potravin celkem – 51 % naší potřeby po zápočtu všech potravin



Na příkladu zeleniny poznamenávám, kam to vše směřuje. V minulosti jsme byli u květáku soběstační a nyní ho 90 % dovážíme, přičemž obdobný vývoj je u rybízu, angreštu, okurek a dalších speciálních plodin. Jakou logiku za tohoto stavu má pro Českou republiku nucených 5,5 % orné půdy ladem?

Citace Klause a vzkaz pro Fialu

Rád bych zde uvedl názory na dnešní stav naší republiky exprezidenta Václava Klause, kterého asi nebudeme podezírat ze smutku z pádu socialismu a plánovaného hospodářství. Nuže zde jsou – „Naše země stagnuje, stagnuje politicky, stagnuje ekonomicky, a navíc ve světě zcela ztratila bývalou pozici a respekt. S trochou ironie se mi chce použít známý výrok – země, která nevzkvétá“. Musím konstatovat, že Václav Klaus má pravdu a je škoda, že veřejnoprávní média takovéto názory neberou a slouží Fialovi a spol. Ale všeho do času, většina občanů ČR má k dnešní vládě odpor a co hůř, dnešní vládou pohrdá. A dokonce to Fiala dotáhl do stavu, kdy lidé čekají na jeho další výrok, aby se jím bavil celý internet.

Kde že jsou doby premiérů Václava Klause a Miloše Zemana... Oba vzbuzovali ve světě, nejen v Evropě, respekt. Takže, pane premiére Fialo, situace nazrála a ČR potřebuje změnu, systémovou změnu. Čím dřív, tím líp. Je třeba začít školstvím a obnovou produkce domácích potravin, zemědělstvím a návratem politiků, kteří se budou starat o svoji zemi. To ale nemůže zajistit vaše vláda, která má podporu necelých 20 % občanů, a proto první krok musejí být nové volby a maximum občanů u volebních uren.

Jan Veleba

exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019