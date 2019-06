Velké demonstrace se organizují podobně dnes jako před 30 lety

Organizování velké demonstrace během sametové revoluce nebylo podle pamětníků navzdory odstupu 30 let příliš odlišné od nyní plánované podobné akce. Na Letnou v listopadu 1989 přišlo podpořit rodící se demokracii přes 750.000 lidí, na neděli 23. června svolávají na stejné místo protest proti premiéru Andreji Babišovi (ANO) jeho odpůrci. Očekávají přes 300.000 účastníků. Paralelou s dobou před 30 lety je fakt, že demonstrace je už několikátá v řadě a na každé z nich zaznívá pozvánka na tu příští.

Jen v přelomovém roce 1989 se rozdávaly letáky, lepily se ručně psané plakáty, lidé si telefonovali na pevné linky a informace se dokázala rychle šířit. Dnes se pozvání šíří sociálními sítěmi, ale u pozvánky na nedělní demonstraci organizátoři přistoupili i k tradičním tištěným letákům. „A hlavně lidé poslouchali to, co chtěli slyšet – to platilo tehdy i dnes,“ řekl ČTK pamětník a organizátor nejen kulturních akcí Václav Marhoul.

Připomněl, že v prvním revolučním týdnu po brutálním policejním zásahu proti studentům na Národní třídě začala mizet cenzura v některých oficiálních médiích a lidé se o plánované demonstraci na Letné mohli dozvědět i touto cestou. „Ale nejdůležitější bylo to, co říkal Václav Havel, Václav Malý a další z tribuny na Václavském náměstí – to byla pozvánka, která se téměř nedala odmítnout,“ řekl ČTK spoluzakladatel Občanského fóra Michael Žantovský.

Připomíná, že demonstrace proti slábnoucímu komunistickému režimu na Letné byly v mrazivém konci roku 1989 dvě – o víkendu 25. a 26. listopadu. „Následovaly po celém týdnu demonstrací na Václavském náměstí, kde na některých bylo odhadem přes 200.000 lidí. Informace o víkendové demonstraci se tedy objevila už na Václavském náměstí a ti lidé, kteří tam byli, ji předávali dál,“ vzpomíná pozdější mluvčí nového československého prezidenta Václava Havla a diplomat.

A dodává, že psychologie davu je záhadná věc. „Dav se v některých momentech chová jako jeden člověk a projevuje nějakou vlastní vůli a energii. To, co je podobné na těch situacích v roce 1989 a nyní, je míra energie, která se dlouho ve veřejném prostoru a občanské společnosti nevyskytla,“ uvedl Žantovský.

„My jsme se sametovou revolucí s iniciativou Most začali už 18. září, kdy jsme poprvé oslovili (tehdejšího předsedu vlády Ladislava) Adamce a už se připravovaly rozhovory,“ řekl ČTK další ze zakladatelů Občanského fóra Michael Kocáb k tomu, že organizátoři demonstrací v roce 1989 měli zformulované jasné požadavky. Most založil na jaře roku 1989 s Michalem Horáčkem a měl zprostředkovávat komunikaci mezi vládnoucími a disidentskými strukturami. Do té doby, než se Adamec 28. listopadu sešel poprvé se zástupci Občanského fóra, stal se z této iniciativy „poměrně hladce a přesně běžící stroj“, říká Kocáb.

„Když se připravovaly demonstrace, vždycky byla ustavená ad hoc rada, lehce se obměňovaly. Stanovoval se program a připravovaly se materiály, sdělení demonstrantům, o co se studentům, hercům či Občanskému fóru jedná. Byly tam kladeny požadavky, které se neustále stupňovaly... a komunisty jsme utahali,“ vzpomíná Kocáb.

Problémem je podle Kocába rozhodnout, kdo má na shromáždění promluvit. Tehdy se debatovalo třeba o účasti Karla Gotta, který nakonec vystoupil s Karlem Krylem, což podle Kocába mohlo přispět k získání podpory některých nerozhodnutých či lidí mimo Prahu. „Osobně jsem vyblokoval jen členy městského výboru KSČ – i když přišli s poměrně pokrokovým stanoviskem. Řekl jsem jim: hoši, na pokroková stanoviska jste měli 40 let! To byla jediná restrikce, na kterou si pamatuji,“ řekl.

