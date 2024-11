Věnuji Trumpovi pozemek na tábor pro migranty. Věrná volička z Texasu

Anketa Který lídr opozice letos zatím nejvíc boduje? Andrej Babiš 8% Tomio Okamura 4% Kateřina Konečná 75% Petr Macinka 1% Jana Maláčová 0% Jindřich Rajchl 6% Robert Šlachta 5% Nikdo z nich 1% hlasovalo: 2783 lidí

Buckinghamová v Texasu zastává pozici komisařky pro přírodní zdroje.

Aniž by čekala na odpověď Trumpova přechodového týmu, nechala na pozemku postavit několik desítek metrů hraniční zdi. „Podívejte se na tuto krásnou zeď!“ oznámila coby potomek jedné z prvních texaských osadnických rodin ve videu na sociální síti X. „Texas je každou minutou bezpečnější!“ zdůraznila.

„Jsem zde na našich nově získaných 1400 akrech půdy v okrese Starr a hrdě nabízím tuto půdu administrativě prezidenta Donalda Trumpa, abych pomohla usnadnit největší deportaci násilných nelegálních zločinců v historii. Stavba zdi na státní hranici Texasu probíhá. Můj úřad a já jsme odhodláni zabezpečit naši jižní hranici a chránit naše komunity,“ prohlásila na videu.

I’m here on our newly acquired 1,400 acres in Starr County, proudly offering this land to President @realDonaldTrump’s administration to help facilitate the largest deportation of violent illegal criminals in history.



Construction on Texas’ state border wall is underway. My… pic.twitter.com/F3E5w7W38c — Dawn Buckingham (@DrBuckinghamTX) November 26, 2024

Lékařka je přesvědčena, že by mělo vzniknout víc takových táborů, aby mohli být nelegální imigranti odvezeni z USA dřív, než zde spáchají nějaký zločin.

Německý deník Bild připomněl, že Trump sliboval stavbu zdi na hranici s Mexikem již před svým prvním funkčním obdobím, v roce 2016, ale její stavba má vyjít na 10 miliard dolarů a Trump nedokázal získat od Kongresu USA patřičný obnos.

Na sociální síti X koluje video, jak se staví kus zdi, jak to nařídila komisařka pro přírodní zdroje. S dovětkem, že stavbu tohoto úseku zdi sledovali rodinní příslušníci zavražděné dvanáctileté dívky Jocelyn Nungarayové, která údajně zemřela rukou dvou imigrantů z Venezuely.

BREAKING - Texas Land Commissioner Dawn Buckingham assembles a border wall panel as the family of Jocelyn Nungaray, a 12 year old girl killed by two illegal immigrants, watches.



Thank you. pic.twitter.com/fcRMm7ERxY — Right Angle News Network (@Rightanglenews) November 26, 2024

„Včera jsem stavěla hraniční zeď a dnes vařím večeři na Den díkůvzdání! Prostě texaská máma, která dělá svou věc! Šťastné díkůvzdání vám všem!“ napsala sama doktorka ke svému počínání.

Yesterday I was building the border wall, and today I’m cooking Thanksgiving dinner! Just a Texas mom doing her thing! Happy Thanksgiving y’all! — Dawn Buckingham (@DrBuckinghamTX) November 27, 2024

