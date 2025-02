Veřejné slyšení o petici za zachování spalovacích motorů: Nepotřebujeme pomoc, ale svobodu vyrábět auta!

„Automobilový průmysl není jen o autech. Je to složitý systém propojených firem, které roky investují miliardy do vývoje, aby vyráběly špičková vozidla za dostupnou cenu. A pak do toho přijde politika se svou vizí a všechno zboří,“ zaznělo v emotivním projevu Petra Tulise, majitele firmy ATEK, která se specializuje na výrobu plastových dílů pro automobilky.

Tulis, který v automobilovém sektoru působí celý život, varoval, že radikální regulace Evropské unie nenávratně poškodí český průmysl. Poukázal na fakt, že automobilky investovaly obrovské sumy do přechodu na elektromobilitu, ale zájem zákazníků o elektrická auta zůstává daleko za očekáváním.

„Politici si myslí, že mohou řídit ekonomiku stejně snadno jako vypínač. Rozhodnou, že od roku 2035 se nesmějí prodávat auta se spalovacími motory, a hotovo! Ale realita je jiná. Automobilový průmysl je obří, křehký mechanismus, který potřebuje stabilitu a předvídatelnost. Místo toho mu byl vnucen směr, který není přirozeným výsledkem inovací, ale násilným sociálním experimentem,“ řekl Tulis.

Evropské automobilky v krizi, konkurence slaví

„Když se podíváme na současnou situaci, vidíme obrovské propady v plánech na výrobu elektromobilů. Mercedes propouští, Volkswagen uzavírá továrny, Porsche mění vrcholový management. Banky začínají pochybovat o návratnosti investic a přísun financí do sektoru vysychá. Jak dlouho si myslíte, že tohle bude trvat, než dojde k úplnému kolapsu?“ ptal se Tulis poslanců.

Nepotřebujeme pomoc, ale svobodu vyrábět auta

Tulis ve svém projevu zdůraznil, že automobilový průmysl nepotřebuje, aby mu politici pomáhali. Potřebuje, aby ho nechali na pokoji.

„Nikdo po vás nechce dotace. Nikdo nechce výhody. Chceme jen možnost dělat to, co umíme nejlépe – vyvíjet a vyrábět auta, která lidé chtějí. Ne auta, která jim přikáže Evropská komise!“ prohlásil s tím, že Česko by mělo aktivně hájit zájmy svého průmyslu.

Petici za zachování spalovacích motorů iniciovala strana Svobodní jako reakci na rostoucí tlak Evropské unie na zákaz těchto vozidel od roku 2035. Podle předsedy Svobodných Libora Vondráčka je tento zákaz nejen nesmyslný, ale také nebezpečný pro českou ekonomiku a svobodu jednotlivce.

„Nejde jen o auta. Jde o princip. Lidé by měli mít právo si vybrat, jaké auto chtějí řídit. Proč by měl o našich autech rozhodovat někdo v Bruselu? Elektromobilita se musí rozvíjet přirozeně, ne pod tlakem dotací a zákazů. A právě proto jsme petici spustili,“ vysvětlil Vondráček.

Podle Svobodných je zákaz spalovacích motorů krokem, který poškodí miliony lidí – od zaměstnanců v automobilovém průmyslu přes drobné živnostníky až po běžné občany, kteří si nebudou moci dovolit předražené elektromobily. Navíc elektromobily nejsou univerzální řešení – jejich výroba je drahá, nabíjecí infrastruktura nedostatečná a ekologie baterií stále problematická.

„Pokud nám politici přestanou házet klacky pod nohy, máme šanci zachránit to, co oni zničili. A začít můžeme právě tady – zrušením nesmyslného zákazu spalovacích motorů,“ uzavřel Vondráček.