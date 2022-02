Veřejnoprávní média jedou v režimu propagandy. Advokát Nielsen ale vidí naději

Právník Tomáš Nielsen z institutu Pro Libertate tvrdí, že média a zejména ta veřejnoprávní, již dva roky uplatňují vládní covidovou propagandu. Média podle něj informují jednostranně, pomáhají vytvářet příkopy mezi očkovanými a neočkovanými. „Myslím, že je potřeba politikům dát najevo, co se děje, a jak to lidé cítí. Ale nestačí, aby někdo seděl u televize a nadával na politiku, ale skutečně je potřeba vyjít ven,“ burcuje Nielsen.

Nielsen si v rozhovoru pro server Svobodné universum postěžoval na jednostranné podávání informací v celé pandemické době. Média podle něj například neustále předkládají informace, že v Rakousku nebo Německu jsou přísná opatření a podporují tak názory české vlády, že taková opatření můžeme mít taky.

„Je ale potřeba vnímat, že informace, které dostáváme ze zahraničí, jsou určitým způsobem filtrovány. Často se uvádí příklad Německa, Rakouska a Itálie v tom smyslu, že když to platí tam, tak proč vám vadí to, co je tady, vždyť tam je to ještě horší. Jenže oni zapomínají informovat o tom, co se děje na Islandu, v Dánsku, ve Švédsku, v Chorvatsku a dalších zemích Evropy, kde je situace úplně jiná,“ přidává Nielsen příklady zemí, které se naopak vydaly volnější cestou.

Navíc ve většině zmiňovaných zemí s tvrdými opatřeními probíhají masové demonstrace, o kterých podle právníka česká média téměř mlčí. „Teď je velká kauza, a to Konvoj svobody v Kanadě. Ale Itálie, Německo, Rakousko, Francie také demonstrují. Vyhnaly stovky tisíc lidí do ulic. Není to přece tak, že by to v těchto zemích fungovalo, a všichni jsou spokojení,“ říká Nielsen.

Ten je přesvědčený, že i proto má cenu vystupovat s odlišným názorem na věc a bojovat proti vládní propagandě a prvkům totality v přijatých nařízeních. „Často si říkám, jestli to stojí za to. Protože když se podíváte na profesora Berana, na spoustu lidí, kteří vystupují veřejně, tak čemu čelí? Čelí útokům ze strany médií, ze strany politiků, a jak říkáte, jakoby to nemá žádný efekt. Já myslím, že má. Kdybychom se neozývali, tak jsme na tom ještě hůř, než na tom jsme,“ je přesvědčený Nielsen.

Podle něj si stále víc lidí uvědomuje šílenost této doby, a to, že se tito lidé ozývají, je důležité, protože to zpomaluje karavanu opatření. „Podle mě je strašně důležité, že existuje protiváha vládní propagandy, a myslím, že má velký význam i to, že tato protiváha existuje i na mezinárodní úrovni. Toto naše vnitřní přesvědčení si budeme udržovat, protože to nehodláme vzdát. Prostě riskujeme budoucnost našich dětí, riskujeme svobody – a podle mě to není maličkost. Jsme opravdu v největší krizi ústavnosti, kterou Česká republika kdy zažila,“ varuje právník a znovu se vrací k tomu, že média fungují v režimu vládní propagandy.

„Myslím, že média, zvlášť veřejnoprávní, úplně opustila oblast informování, a přešla do režimu propagandy. Já si ale pořád vnitřně, možná naivně optimisticky myslím, že většina lidí je dobrá, že většina lidí chce dobro, a ohavná propaganda strachu je vlastně úplně vykolejila z normálního přemýšlení,“ má jasno.

Znovu proto vyzývá, aby se lidé nebáli ozvat a dali politikům najevo, co se děje, a jak to cítí. „Už není doba na to, aby někdo seděl u televize a nadával na politiku, ale skutečně je potřeba vyjít ven. Pokud na demonstraci vystoupí pět set lidí, tisíc lidí, tak co udělají média? Média zaberou nějaké největší křiklavé případy nějakých, teď to řeknu ošklivě, extremistů a udělají obrázek: Takováto skupinka lidí. Ale když vyjdou do ulic statisíce lidí, tak si politici uvědomí, že se něco děje. Já si opravdu myslím, že to není otázka právní diskuse, ale že je to ve velké míře i otázka přesvědčení lidí, a deklarace tohoto přesvědčení, tedy manifestace toho, že nechceme žít v totalitě,“ burcuje Nielsen.

Ten stále doufá, že to dopadne dobře a lidé se proti nové totalitě postaví. „Většina lidí si pamatuje, nebo jim jako dětem vyprávěli o tom, že vstup na vysokou školu byl podmíněn legitimací členství v nějaké straně, a my covid pasem vytváříme to samé. Věřím tomu, že lidé to nechtějí a že tím pádem se zase vrátíme k nějakému normálu,“ věří právník.

A pomáhá v tom prý i sama příroda, protože se ukazuje, že imunologové a virologové, kteří mluvili o tom, že koronavirus spadne na endemickou úroveň rýmy, měli pravdu. „Ale musíme si dát pozor na to, aby věci jako pandemický zákon nezanechaly v našem právním řádu něco, co nás dlouhodobě připraví o svobody. Věřím tomu, že to dopadne dobře,“ uzavírá Nielsen.

