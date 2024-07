Vesmírná mise za 1,5 miliardy? Poslat Fialu s vládou na Mars, radí Babiš

Anketa Je dobře, že Babiš zakládá frakci s Orbánem a rakouskými Svobodnými? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11064 lidí



Na červnové konferenci k představení projektu „Česká cesta do vesmíru“ Fiala řekl, že vesmírný průmysl je v Česku „velmi silný“ a že jde o odvětví, které se dotýká jeho vizí. „Je to odvětví mimořádně závislé na inovacích, na vývoji vědeckého ekosystému a na chytré podpoře strategických projektů. Tedy přesně na těch oblastech, na které se soustředí moje vize Restart Česka, kterou jsem představil před rokem,“ zaznělo během premiérova projevu.



„Český kosmický průmysl je mezi nejlepšími, to je věc, na kterou můžeme být hrdí, ale současně víme, že máme slabá místa, se kterými se musíme vypořádat, abychom se dostali na samotnou špičku. Lidé si kosmické technologie spojují hlavně s cestováním člověka do vesmíru, ale šířka tohoto odvětví je mimořádná a jeho výsledky mají vliv na náš každodenní život,“ pokračoval Fiala. A za „prakticky naprosto zásadní“ označil, že má Česko možnost vyslat do kosmu svého druhého astronauta, jímž se má stát armádní stíhací pilot Aleš Svoboda.

Svoboda se dle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) může do kosmu podívat, pokud mu Česko z veřejných financí zakoupí „letenku do kosmu“ za téměř 1,5 miliardy korun.



A podle Petra Fialy jde o příležitost, prostřednictvím které „všichni společně můžeme dosáhnout až ke hvězdám“. „Pro moji generaci byly lety do vesmíru něčím naprosto zásadním, my jsme sledovali každý let nejprve raket a pak raketoplánů. Být kosmonautem a objevovat vesmír, to bylo ztělesněním hodnot, k nimž směřuje lidstvo. Za mého dětství každý kluk chtěl být kosmonautem nebo astronautem a zdá se mi, že toto přání ani z dnešních mladých lidí úplně nevyprchalo. Spousta z nich sní o tom, že se do vesmíru podívá. Mimochodem teda já, kdybych mohl, tak ještě pořád jako letím. Vůbec bych o tom nepřemýšlel,“ netajil se premiér Fiala. A k vyslání českého astronauta pravil: „Pojďme do toho.“



Na uvedená premiérova slova po několika dnech reagoval i šéf hnutí ANO Andrej Babiš. „Tady čtu titulek: Vláda chce na orbitu. Ale co tam?‘ Máme šanci na druhého astronauta a pan premiér říká, že český kosmický průmysl je mezi nejlepšími a že máme ještě slabá místa, se kterými se musíme vypořádat, abychom patřili ke špičce,“ zmínil Babiš, co se dočetl v novinách.

„Chápete to? Budeme špička jako USA nebo další? Bude to stát 1,5 miliardy!“ pokračoval expremiér. A přišel s vlastním návrhem na český kosmický program. „Já navrhuju, aby, ne až za pět let, ale okamžitě celá vláda odletěla za 1,5 miliardy na Mars,“ poznamenal.



Babišův návrh na vyslání české vládní delegace na Mars má však určitou limitaci. „Jednosměrka! Bez návratu!“ představil šéf hnutí ANO parametry svého návrhu. Dle něj je to „to nejlepší“, co současná vláda „může pro naši zemi udělat“. „My vám děkujeme, že nás vyslyšíte,“ dodal.