Ví to Fiala? Babiš svolal tiskovku a byl k nezastavení

Nejprve odsoudil přijetí novely pandemického zákona.

„Absolutně nemá logiku, proč vláda chtěla přijmout tento zákon. V čase, kdy de facto říká, že covid končí. Končí i Tečka. My jsme tomu věnovali obrovskou energii. Vláda zrušila covid pas, zrušila testování ve firmách i ve školách a zabila celou tu iniciativu ohledně očkování, i když sama říká, že očkování chrání životy lidí. A já myslím, že je to pravda,“ zdůraznil Babiš.

Poté vládě vynadal za to, jak se postavila ke stavebnímu zákonu připravenému ještě jeho vládou.

Jenže to nebylo všechno.

„A potom v sekci pro informace vláda informuje o tom, jak jsme naplňovali programy boje se suchem. My jsme říkali, že boj s klimatickou změnou je hlavně o vodě. Ale vláda říká, že všechny tyhle programy ruší. Ruší výstavbu přehrad,“ zlobil se dál Babiš.

Pak přišla rána. Babiš vypálil, že vláda musí dát 20 miliard důchodcům a další miliardy ostatním lidem, aby jim pomohla v současné energetické krizi. A nejen v ní.

„Ale to nejhorší, co tato vláda předvádí, je to, že v rámci nové predikce občané zaplatí o 60 miliard víc. My neříkáme, že to je Fialova drahota, jak říkali lidem oni o nás. Měla by dát důchodcům 20 miliard, měla by odpustit DPH všem, protože tím trpí i střední třída,“ upozornil v souvislosti se zdražením energií. „A ještě by měli navýšit platy, což my jsme udělali a oni jim to vzali. Tahle vláda nedělá nic, to jsme udělali my a oni se ještě chlubí naší prací. Já považuju za úsměvné, když SPOLU si vylepí, že prosadili v EU tranzici plynu a jádra. My jsme na tom pracovali dva roky s Francií, ale my bychom to takhle nikdy neprezentovali, protože to je úspěch celé České republiky. A oni se chlubí naší prací,“ nedal se zastavit expremiér.

„A proč tahle vláda nepomůže lidem? Mně píšou občané, že budou nakupovat v Polsku. Polská vláda nás následovala a snížila DPH na energie, pokračují s dalšími věcmi, ale tahle vláda nedělá nic. Nepomáhá ani lidem, ani podnikatelům,“ házel Babiš na Fialovu vládu jeden slovní granát za druhým.

