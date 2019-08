Víkend čtenáře PL v Paříži: Manželku ti Afričani osahávali na ulici, vykadili se před hotelem a onanovali. Nikdy v životě jsem nic podobného nezažil

ParlamentníListy.cz strávily necelé dvě hodiny s mužem, který o sobě říká, že je vášnivý cyklista. Vzhledem k pár dnů starému dojezdu slavné Tour de France se proto rozhodl navštívit metropoli Paříž. Na dva dny si tam vyjel se svou ženou. O té bychom prý měli vědět jen to, že má vyšší postavu a je blond. Pro současné migranty ve Francii je to prý něco jako červený hadr.

„Nepamatuju si ty ulice, ale bydleli jsme celkem daleko od centra, jeli jsme sami, bez cestovky. První šok, který jsem zažil, byl nepořádek. Jestli někdo nadává na Prahu, tak by se měl podívat do Paříže, jak to tam vypadá. Ale to nebyly odpadky od jídla, bylo to jako nějaké drogové doupě. Lahve, hadry, podivný puch moči, dost nám to vyrazilo dech," popisuje dále.

Nejhorší zkušenost pro dvojici z Prahy prý byla, když se vydala na procházku.

„V sobotu po poledni jsme šli pěšky do centra, jelikož jsme se báli použít hromadnou dopravu. Neznali jsme trasy a nechtěli jsme zajet, tak jsme šli pěšky. Asi třikrát se stalo, že ti migranti přišli až k nám a normálně na manželku sahali. Skutečně to bylo, jak to popisuju. Sahali jí na vlasy, na tělo, jednoho jsem odstrčil, přidali jsme do kroku, ale pak se jich tam seběhlo víc, vážně jsme měli strach, takže jsme chvíli až běželi," popsal.

Psali jsme: Nespokojení Francouzi neskočili na Macronovy sliby. V ulicích jich byly znovu tisíce

Na policisty prý nenarazil, nikdo neseděl v kavárnách na ulici a nikdo se jich ani nezastal. „Jedna paní, která mluvila v hotelu anglicky, mi řekla, že ti migranti si dovolují na lidi podle velikosti, ne podle věku. Prý menší postavy, jakou mám já, v nich nevzbuzují respekt, a proto se odváží na tohle, což je těžko postihnutelné i pro policii," dodal muž, s nímž ParlamentníListy.cz ve čtvrtek hovořily.

„Nejhorší to ale bylo tu noc na neděli. Byli jsme v hotelu, z okna jsem viděl dva lidi onanovat a jeden dokonce vykonal potřebu přímo na ulici. Zažil jsem přesně tohle chování v Africe, kde je to pro řadu míst běžný způsob, že si na WC dojdou na ulici, ale copak byste tohle čekali v Paříži?" podivil se dále nad chováním některých lidí.

„Řeknu to naplno: všechno to byli Afričani, neviděl jsem tam jediného agresivního Francouze, nebál jsem se jediného Francouze, ale bál jsem se a doteď se bojím těch Afričanů, kteří tam žijí, už se tam fakt nevrátíme," uzavřel.

Jedna z posledních zpráv, která pronikla na veřejnost a týkala se migrantů v Paříži, hovořila v půli července o tom, že stovky nelegálních migrantů vtrhly do prostorů historické hrobky Pantheon v centru francouzského hlavního města. Po vládě požadovaly právo zůstat ve Francii.

V dubnu letošního roku televize Nova informovala, že „rozrůstající se stanové městečko na severu Paříže budí obavy obyvatel. Ve stanech žijí rodiny pocházející převážně z Etiopie nebo z Afghánistánu, bojují s otřesnými hygienickými podmínkami. Uprchlická osada je ale ilegální a úředníci si s uprchlíky nevědí rady. Žadatelé o azyl se potulují městem a následně někde postaví stany, odkud je ale často evakuují policisté. Podle zahraničních médií ve stanech žijí převážně rodiny s dětmi, stanů je několik desítek až stovek".

autor: Tomáš A. Nový