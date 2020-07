Virus: Cože? My za to můžeme? Horníci se naštvali na vládu i hejtmana

reklama

Zatímco se většina českých a moravských krajů vrací k normálním životu, u kraje Moravskoslezského je tomu jinak. Nachází se zde lokální ohnisko čínské nemoci covid-19. Jen za víkend se objevilo 500 nových případů. V pondělí dalších 200, většina z nich právě v Moravskoslezském kraji. Centrem ohniska jsou doly OKD a podle čísel se zdá, že se toto ohnisko nedaří utlumit.

Hejtman Ivo Vondrák (ANO) žádal své spoluobčany, nejen horníky, aby se chovali zodpovědně a nechodili do hospod a restaurací, pokud mají byť jen stín podezření, že by mohli být nakažení.

Hornické odbory přešly do protiútoku. Odmítají štvavou kampaň, která je vůči horníkům údajně vedena.

„Sdružení hornických odborů (SHO) se velmi důrazně ohrazuje vůči vyjádření pana hejtmana Vondráka, ředitelky Krajské hygieny v Ostravě paní Svrčinové i pana ministra Vojtěcha na úkor zaměstnanců OKD, a.s., kdy tito veřejně prezentují, že za současnou situaci, která nastala v důsledku šíření koronaviru na Karvinsku a okolí, zodpovídají zejména nezodpovědní a neukáznění horníci, kteří nedodržují karanténu a scházejí se na zahrádkách restaurací, a tím dále šíří virus,“ stojí hned v úvodu prohlášení.

Odboráři upozorňují, že zatímco byla většina české ekonomiky vypnutá, horníci museli dál fárat do dolů. Společně sjížděli v klecích do temných hlubin, společně se po šichtě sprchovali, společně jedli, společně cestovali v autobusech do práce.

„Nevadilo to dokonce ani Krajské hygienické stanici v Ostravě, která nám na náš podnět sdělila, že vše, co OKD, a.s., činí, je v pořádku a dostatečné. Nevadilo to ani ministerstvu zdravotnictví, které o situaci vědělo. Pro nikoho nebyl ani problém, když se nemoc začala šířit v lokalitě Darkov. Začalo se hromadně testovat, když zde bylo více než 20 pozitivních případů. V lokalitě ČSM se začalo hromadně testovat, až když se objevilo více než 100 pozitivních případů! A lidé dál museli pracovat!“ upozorňují horničtí odboráři.

Až když bylo jasné, že se v Moravskoslezském kraji nachází ohnisko koronaviru, odpovědné osoby se tomu začaly věnovat a média udělala z horníků „ty špatné“, ty přenašeče viru. Tak to alespoň vidí sami horníci, kteří však mají pocit, že k tomu přišli jako slepý k houslím.

„Některá média si dokonce dovolují prezentovat názory nás odborářů, které nikdy nezazněly a kdy např. Seznamzprávy.cz evidentně vědomě lhal,“ zlobí se odboráři.

Jsou hrubě nespokojeni s tím, že mají cejch roznašečů viru, když tím přitom sami trpí. Nemohou chodit do práce, což ekonomicky ohrožuje jejich rodiny, ale prý nejde jen o peníze. Hrozná je prý už sama stigmatizace regionu.

Technik z dolu ČSM-Sever Ivan Trnka patří mezi ty, kterým věty o „nezodpovědných hornících“ zvyšují tlak.

„To nás opravdu zvedlo ze židle, když jsme se dozvěděli, že říkají, že nedodržujeme karanténu, chodíme na pivo a slavíme narozeniny dětí. Problém je v tom, že nikdo nic pořádně neví, je v tom chaos,“ reagoval Trnka pro Právo.

Třiapadesátiletý horník Petr Novotný z Havířova je v karanténě a popsal, čím prochází on i jeho rodina. Sám musí sedět doma, ale jeho přítelkyně, která pracuje v havířovské nemocnici na infekčním oddělení, může dál chodit do práce.

„Dělá v havířovské nemocnici na infekčním oddělení, kde jsou i pacienti s koronavirem. Vše jsme to oznámili, ale jen nám řekli, že ona může chodit do práce, ale doma musíme nosit roušky. Takže tu jak magoři lítáme v rouškách. Tak to mi opravdu hlava nebere,“ prozradil třiapadesátiletý Novotný.

Hygienici toto rozhodnutí vysvětlují tak, že přítelkyni pana Novotného nemá v nemocnici kdo nahradit, tak dál dochází do práce, ale má speciální pracovní režim.

