Víš prd! Zasuň si. Rozkradli to! Sestra z nemocnice zemřela na koronavirus. A začalo peklo

Mezi oběťmi nového typu koronaviru je zdravotní sestra z Thomayerovy nemocnice v Praze. Zemřela doma, sdělil ČTK mluvčí nemocnice. Kvůli tomuto případu se dostali do rozepře režisér Robin Kvapil spolu s komentátorem Petrem Kamberským. A přidal se i komentátor Jan Jandourek. V jedné z reakcí pak bylo Kamberskému doporučeno, aby si „Burešovo péro zase zasunul do huby".

„Včera premiér dal na FB status, že si koupil zmrzlinu a že má nápad. Dnes: premiérův PR team vyvěsil na Kramářovu vilu banner s nápisem ‚zvládneme to‘ (to byl ten nápad). A také dnes zemřela první zdravotní sestra, protože lékaři nemají od začátku kvalitní ochranné pomůcky a jsou vystaveni extrémnímu výskytu virové nákazy. RIP. Tohle není marketing, Prchale a ostatní šmejdi. Nezapomeneme!“ napsal Robin Kvapil.

Anketa Obstála Evropská unie jako instituce v současné ,,koronakrizi"? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 3750 lidí

„Robine tohle víš, nebo jen tak prdíš? Nechceš se na chvíli vysrat na politický hejt? Víš kolik zdravotníků umřelo v IT, ES, UK? Jak víš, že sestra umřela na nedostatek ochrany? Kurwa fakt už. Možná jo, pak je to děsný, ale víš o tom hovno. Nevíme nikdo nic, proč zemřela, na co zemřela, jak na tom byla s ochranou. Nevíme nic,“ podotkl k tomu komentátor Petr Kamberský.

„Jistě. Ti doktoři si sami fotí od začátku na FB a co že to za pomůcky jim majitel vašeho mediálního domu a bohužel smutnou shodou okolností i můj premiér ‚sám osobně dovezl‘,“ zareagoval Kvapil.

„Hele, mluvil jsme s primářem z tý samý nemocnice, a před týdnem mi říkal, že ‚během jedný noci lidi všechno rozkradli‘. A taky neobviňuju personál, že zabil svou kolegyni. Co se snažím říct: ok, je možný, že dotyčná paní umřela na něco takového, ale víš o tom NULA NULA PRD, ale vyrábíš z toho hejty. Prostě nevíš, ale soudíš. Lajky popršej, to je jasný. A je v tomhle případě, KURVA, úplně jedno, zda je premiérem arcilotr Babiš,“ odvětil Kamberský.

Psali jsme: Merkelová? Nic. Dodnes se létá! Mají z ní srandu. Co zapadlo o Bruselu a Itálii? Petr Bystroň nejen z Německa Gauner zneužívá virovou krizi? ČT šokovala případem a varovala VIDEO Nejsme s*ačky! mluví k národu Daniel Landa. A jde mnohem dál Toto připravuje EU teď, v době pandemie! Kobza z SPD proti Jourové. A varuje ji: Budete si balit kufry, až lidé pochopí...

„Až bude po všem, to bude slušná kocovina. Prosím, přestaňte teď na chvíli tady hájit vašeho majitele. Z úcty k těm, co to bez jeho pomoci odmakají,“ reagoval Kvapil.

„Robine jak tohle souvisí s nějakým majitelem? Nevíte, proč ta paní zemřela. Říkáte, že za to může premiér, který pro ni nezajistil ochranné prostředky. Já říkám: ANO, JE TO MOŽNÉ, že je to fail politiky. Ale také je možné že to bylo úplně jinak. Vůbec nevíte, na co zemřela a proč zemřela, zda měla adekvátní ochranu, nebo ne, kde se nakazila a proč. Ale rozdávat takovéto rozsudky bez znalosti faktů? Fakt paráda,“ mračí se Kamberský. „O tom, že zdravotníci, bohužel, z logiky věci umírají i v zemích, kde žádný Bureš není, ani nemluvě, nechci zlehčovat jejich práci, ani riziko, ani oběť. Jednoho lékaře právě z Thomayerky mám v nejbližší blízkosti,“ dodal.

„Já se s vámi fakt nebudu bavit už teď. Vyřešte si to celé se svým svědomím. Že umřela na COVID-19, je uvedeno v té zprávě,“ reagoval Kvapil.

„Vyřešte si to celé se svým svědomím, můžu podepsat. Vynášíte ortel, aniž proběhl proces. Snad je důvodem jen pokročilá hodina,“ zmínil Kamberský. Kvapil se však nedal: „Vy fakt nemáte dno v tomhle ohledu.“

Následně se do diskuze zapojil i komentátor Jan Jandourek. „Hele, s touhle bandou, která je od začátku neschopná, arogantní a nebezpečná, se opravdu patlat nebudeme. Tomuhle jsem věnoval nějaký čas a nemůžu ani napsat všechno, co vím. Hnus,“ sdělil.

„Tohle není ‚naštvanost na politiky‘. To je konkrétní naštvanost na tuhle ignorantskou a ulhanou partu. Která taková byla už předtím. Meleme to tady celý roky a jsme za primitivní antibabiše,“ dodal.

V komentáři Ondřeje Bratinky pak bylo Kamberskému doporučeno, že si může Burešovo péro zase zasunout do huby.

Psali jsme: Gauner zneužívá virovou krizi? ČT šokovala případem a varovala Babiš: Přesunout nakažené seniory? Ne Vláda projedná další opatření ke koronaviru i běžnou agendu Domovy smí přijímat jen seniory s negativním testem na COVID-19

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.